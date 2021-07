Vincent lijkt in ‘B&B vol liefde’ eerder een klusmaatje nodig te hebben dan een nieuwe liefde

Liefhebbers van Bed & Breakfast, Boer zoekt vrouw, Ik vertrek, Droomhuis gezocht en Lang leve de liefde opgelet! Er is een nieuwe datingshow om je de zomer door te helpen: B&B vol liefde. Een goede cocktail van alle eerdergenoemde programma’s. Wel een cocktail met bijeengeraapte ingrediënten dus, maar dat maakt ’m juist zo smakelijk. Je kent alles en toch is het iets nieuws.

In B&B vol liefde, gepresenteerd door Art Rooijakkers, staan zes vrijgezelle B&B-eigenaren in heel Europa – Frankrijk, Portugal, Nederland, Oostenrijk en Italië – centraal. Zij krijgen vier kandidaten te logeren. Zo kunnen ze elkaar en het bedrijf leren kennen, want er moet ook nog worden gewerkt.

Romana ontmoet B&B-eigenaar Bert in 'B&B Vol Liefde'. Beeld RTL

De 33-jarige Vincent heeft een klushuis in het pittoreske Valduggia, Italië. Hij lijkt meer een klusmaatje nodig te hebben dan een nieuwe liefde. Een klassiek Ik vertrek-geval: onvoorbereid, chaotisch en een veel te groot project. Geen kamer in het gigantische huis is af en de eerste gasten staan zowat op de stoep. Maar Vincent stresst niet. Hij neemt meer tijd voor de aperitivo dan voor de bouwmarkt. Dat er vier vrouwen komen logeren lijkt hem totaal niet te ontregelen.

De logeerpartijen zijn, zie Boer zoekt vrouw, de perfecte setting voor ongemakkelijke momenten, strijd en jaloezie. Zoals bij de vijftigers in het Franse Saint-Seine. Hoewel de ras-Amsterdamse Romana, die werkt in een cosmeticawinkel, niet erg warm lijkt te lopen voor de B&B-houder aan wie ze nota bene zelf een brief schreef, moet ze ook niets hebben van de tweede kandidate die zich in Frankrijk meldt. Als concurrent Ysolde zich tijdens een borrel laat ontvallen dat ze niet van botox houdt en zich er daarom nooit in heeft verdiept, sneert Romana: ‘Zou je toch eens moeten doen.’

Fanatiek schoonmaker en ex-stewardess Caroline (49) heeft een bed and breakfast die rechtstreeks uit het gelijknamige programma van Omroep Max is gekopieerd en geplakt. Alles spic en span, en lekker veel motto’s. Op de posters: Dream big. Op de kussens: Follow your dreams. Haar eerste gast in Oostenrijk, Nico, lijkt qua hygiëne haar tegenpool: hij laat de bril na het plassen omhoog, constateert ze bij een schoonmaakcontrole van zijn kamer. Nico weet dat hij er hard voor zal moeten werken, wil Caroline voor hem vallen. Als er plots ook nog een ex-voetbaltrainer komt logeren, slaat Nico als een echte alfaman onmiddellijk aan het uitsloven, pardon, klussen. Niets kan hem stoppen, ook een regenbui niet.

Aan volvet drama en entertainment geen gebrek in de eerste drie afleveringen B&B vol liefde. De komende zeven weken, vier dagen per week, zijn de singles te volgen op RTL en Videoland. We gaan het nog druk krijgen deze zomer.