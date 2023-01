Vijf jaar na #MeToo: wie sociale verandering wil, moet stilstaan bij elke overwinning op de status quo

Vijf jaar na #MeToo vraagt Volkskrant-redacteur Esma Linneman zich af: wat hebben we geleerd? En hoe gaan we nu verder?

Ik weet precies waar ik was toen ik het stuk las dat het begin inzette van een wereldwijde beweging, en mijn eigen leven op zijn kop zette. Het was een donderdagavond, regen tikte hard tegen de ramen van de zevende verdieping van de Openbare Bibliotheek Amsterdam met uitzicht op het Oosterdok, en ik zat met een bord friet en mijn computer voor me uitgeklapt te werken, ver buiten kantooruren zoals ik toen wel vaker deed. Al bladerend door alle kranten, viel mijn oog op een artikel in The New York Times. De titel: ‘Harvey Weinstein kocht decennialang aanklagers van seksuele intimidatie af.’ Ik wist meteen: dit wordt heel groot.

Waarom dacht ik dat eigenlijk? Er waren immers in de jaren ervoor wel meer beroemde Amerikaanse mannen aangeklaagd voor verkrachting of seksueel wangedrag, van Fox News-topman Roger Ailes tot komiek en tv-persoonlijkheid Bill Cosby.

Maar dit voelde anders. In dit stuk legden journalisten Megan Twohey en Jodi Kantor niet alleen het langdurige misbruik van een machtige man bloot, maar ook het systeem om hem heen: de medewerkers en advocaten die het gedrag van Weinstein hadden mogelijk gemaakt en toegedekt. Nog een verschil met veel andere publicaties over grensoverschrijdend gedrag: dit verhaal begon niet met een anonieme klaagster, maar met een bekende vrouw. Actrice Ashley Judd vertelde hoe ze in een hotelkamer door Weinstein onder druk was gezet om hem te masseren, of toe te kijken hoe hij een douche nam. ‘Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg, zonder Harvey Weinstein van me te vervreemden’, was het enige wat Judd had kunnen denken.

Vol verwachting

Hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg. Het was zo’n bekende vraag geweest in mijn eigen leven, dat van vriendinnen, kennissen, familieleden. Nu las ik die vraag terug in een internationale krant, bij monde van een grote Hollywoodactrice, in een ijzersterke journalistieke onderzoeksproductie, waarvoor de hoofdredactie middelen en mensen had vrijgemaakt. In een roes fietste ik naar huis, vol verwachting.

In Nederland viel het nieuws over Harvey Weinstein samen met de verdwijning van Anne Faber, de 25-jarige vrouw die niet meer thuiskwam na een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug. Haar verdwijning was de focus op de krant en in mijn eigen vriendenkring. De gesprekken gingen vaak over vragen als: kunnen we onze dochters nog wel laten fietsen op stille plekken? Welke boodschappen moeten meisjes meekrijgen over de gevaren in de wereld? Tijdens een nieuwsvergadering met bijna alleen maar mannen zei een collega: ‘Je mag het bijna niet vragen, maar wat deed ze in dat bos op dit tijdstip?’ Ik voelde mijn hart kloppen in mijn keel, mijn handen werden klam. Het gesprek ging de verkeerde richting uit. De richting van de vrouwen: zij moesten zichzelf beschermen. Waarom lag de focus niet op de verhoudingen in de samenleving, waar het honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht nog steeds zo onveilig, zo vijandig is voor vrouwen?

Toen ik de volgende dag op de redactie kwam, raakte ik in discussie met twee collega’s, die twijfelden aan de relevantie van de publicatie. Want wat had Harvey Weinstein nou eigenlijk misdaan? En waarom waren die vrouwen eigenlijk naar zijn hotelkamer gegaan? Ik schaamde me om mijn collega’s te vertellen hoe herkenbaar sommige situaties uit het stuk waren geweest, hoe het had geraakt aan iets wezenlijks uit mijn eigen leven.

En toen postte actrice Alyssa Milano anderhalve week na die publicatie in The New York Times een tweet waarin ze vrouwen opriep hun verhalen met seksueel grensoverschrijdend gedrag te delen. Ze gebruikte de hashtag ‘MeToo’, die in 2006 in het leven was geroepen door slachtoffer en activist Tarana Burke.

Getuigenissen van vrouwen

#MeToo ging viraal en sociale media werden overspoeld met getuigenissen van vrouwen. In één klap werd zichtbaar hoe groot het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag was, en ik voelde me euforisch, hoe wrang dat ook klinkt. Het was ook alsof er voor het eerst een helder licht op mijn eigen verleden werd geschenen. Op die oudere jongen die zich aan mij opdrong toen ik nog heel klein was. Op die keer toen ik als beginnende puber volledig bevroor toen de jongen op wie ik verliefd was veel verder ging dan ik wilde. Op die handtastelijke baas in de Bijenkorf. Op de aanranding in de metro tijdens mijn studententijd. Ik had me al die jaren geschaamd en schuldig gevoeld, vanwege de herhaling, het patroon dat mijn jonge leven zo had gevormd. Ik durfde er toen niet openlijk over te praten (dat vind ik op 44-jarige leeftijd nog steeds doodeng), maar nu waren er al die andere getuigenissen, als een tegengif voor mijn zelftwijfel. Ik was niet alleen, en mijn dagen waren gevuld met ontroerende en inzichtvolle gesprekken met vrouwen om me heen.

Het onoverwinnelijke gevoel duurde niet lang. Want ruim een week daarna barstte er in Nederland een tegenbeweging los, van mannen en vrouwen die vonden dat #MeToo doorsloeg. Er verschenen in onder meer deze krant verschillende anti-#MeToo-columns, zoals van historica Daniela Hooghiemstra, die stelde: ‘Tussen aantoonbaar geweld of misbruik en een onschuldige versierpoging ligt helaas een grijs, onbewijsbaar en dus vaak straffeloos gebied. Als fysiek zwakkere partij vergt dat van vrouwen oplettendheid, verstand en een zekere stevigheid, maar anno 2017 lijkt me dat niet te veel gevraagd.’ Hooghiemstra vond #MeToo puriteins en ‘humorloos’.

Prominente vrouwen schoven aan in een duizelingwekkende aflevering van De Wereld Draait Door om te praten over de vraag: is #MeToo doorgeschoten? Schrijver Jessica Durlacher vond van wel, ze had zelf toen ze jong was genoeg van dit soort situaties meegemaakt, maar: het gebeurde nou eenmaal, het waren ‘the ways of the world’. Hanneke Groenteman zei dat haar nooit iets was overkomen omdat ze niet aantrekkelijk was en te kattig. ‘Doe jezelf niet tekort,’ sprak Matthijs van Nieuwkerk haar toe. Diezelfde Van Nieuwkerk had zich eerder afgevraagd waarom de slachtoffers van Harvey Weinstein nu pas kwamen met hun beschuldigingen, aan tafel werd die vraag als volkomen legitiem bestempeld.

Teleurstellende discussie

Het gesprek ging nu niet meer alleen over de moed van slachtoffers om zich uit te spreken. Het ging nu ook over de ‘heksenjacht’ die door de hashtag was ontketend, over getuigenissen op Facebook die misschien wel helemaal niet waar waren. Over ‘trial by media’, in plaats van over de onmenselijke zedenwet, die het bijna onmogelijk maakt om verkrachting of aanranding te bewijzen. Het gesprek over seksuele grenzen, dat ik zo had verwelkomd, werd een shitshow.

Een paar maanden later loste een groep Franse prominente vrouwen een vergelijkbaar waarschuwingsschot over de ‘doorgeslagen beweging’. In de krant Le Monde stelden ze dat mannen die slechts hoffelijk en flirterig waren geweest, nu werden geofferd op het altaar van preutsheid. ‘Wij verdedigen het recht om lastig te vallen, omdat dat onmisbaar is voor seksuele vrijheid’, schreven ze.

De vaak oudere vrouwen en mannen die zich kritisch uitspraken over #MeToo, hadden zichzelf ontworsteld uit een conservatief of christelijk milieu, en waren bang dat de verworvenheden van de seksuele revolutie met een hashtag werden tenietgedaan. Als je onderdeel bent geweest van de vorige cultuuromslag, moet je wellicht wennen aan een nieuw, corrigerend discours. Maar de kritiek raakte mij. Want in die kanttekeningen bij #MeToo weerklonk mijn eigen twijfel, mijn eigen schuld- en schaamtegevoel. Lag het eigenlijk niet allemaal gewoon aan mij? Stelde ik me gewoon aan? En had ik - in de woorden van Hooghiemstra - niet gewoon oplettender, verstandiger, steviger moeten zijn?

Flashbacks en paniekaanvallen

#MeToo confronteerde me met mijn eigen onverwerkte verleden, waardoor ik soms vergat adem te halen tijdens de vele discussies over #MeToo. Dat gold niet alleen voor mij, maar voor velen, vertelde psycholoog Iva Bicanic mij. Cliënten die jarenlang hun trauma’s uit de weg gegaan waren, werden nu geconfronteerd met een nationaal ‘debat’ over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze kregen flashbacks en paniekaanvallen. Ik was steeds gespitst op de reacties als kranten en tv-programma’s nieuwe misstanden en namen onthulden, van casting director Job Gosschalk en dirigent Pieter Jan Leusink, tot minder geprofileerde beklaagden als modeman Martijn N. en de charismatische hoogleraar arbeidsrecht B. Werden de verhalen serieus genomen? Of werd de ernst onderschat? Was Nederland alweer #MeToo-moe?

Ik dacht lange tijd dat het belang van een cultuuromslag nooit werkelijk zou doordringen in Nederland, en dat we voor eeuwig zouden blijven discussiëren. En toen was daar in januari 2022 de Boos-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, en was ik er getuige van hoe de hele samenleving een sprong voorwaarts had gemaakt. Ik had me de dagen ervoor nog schrap gezet: zouden dezelfde tegenargumenten als 2017 weer op tafel komen? Heksenjacht? Trial by media? Maar een werkelijke tegenbeweging zoals vijf jaar terug, bleef nu uit, er was vooral lof voor de uitzending, en massale kritiek op John de Mol, die niet had kunnen begrijpen waarom vrouwen niet eerder aan de bel hadden getrokken. De samenleving begreep het nu opeens wel: omdat het doodeng en soms diep beschamend is om je verhaal te delen.

Ik merkte ook hoe snel bepaalde begrippen - victim blaming, de bevriesstand - konden inburgeren. Zelf leerde ik een nieuwe term: revictimisatie. De helft van mensen met een seksueel jeugdtrauma maken opnieuw grensoverschrijdend gedrag mee, onder andere omdat ze gevoelens van minderwaardigheid met zich meetorsen. Er was een taal om te praten over seksueel geweld en intimidatie, en steeds meer mensen namen de moeite om zich die taal machtig te maken.

Identificatie met beklaagden

Er waren ook teleurstellingen in 2022. Toen Marc Overmars werd beschuldigd van seksuele intimidatie, kwamen daar toch weer de tegenwerpingen. Want hoe erg waren die dickpicks nou helemaal? De reacties op de zaak-Overmars legden bloot hoe verleidelijk het is je te identificeren met de beklaagde als de slachtoffers anoniem zijn. Overmars had iets vertrouwds, sommigen dachten zelfs te kunnen reconstrueren hoe hij psychisch in elkaar zat. Werd hij nu niet te hard aangepakt?

Dan was er afgelopen jaar ook de schandalige uitzending van Vandaag Inside, waarin Johan Derksen vertelde dat hij een vrouw met een kaars had verkracht. In een interview in De Morgen stelde Derksen: ‘Als je zoals ik opgegroeid bent in een periode waarin alles toegestaan was, dan pik je het niet dat je nu helemaal niks meer mag zeggen.’ In 2022 bleek de onderste steen nog lang niet boven; het jaar dat begon met het schandaal rond The Voice, eindigde met getuigenissen over seksuele intimidatie en seksisme op de redactie van NOS Sport.

Wat in dit jaar vooral duidelijk werd, is dat de samenleving snakt naar duidelijke en inzichtelijke processen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de werksfeer te beteugelen. Onzorgvuldige afhandelingen van klachten, zoals in het geval van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, schaden het proces waar we met zijn allen in zitten, ze geven tegenstanders munitie. Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer zou organisaties meer houvast moeten bieden over hoe om te gaan met klachten van grensoverschrijdend gedrag.

Wat ik daarnaast mis aan die eerste, glorieuze dagen, zijn de gesprekken over situaties die verreweg het meest voorkomen: intimidatie en geweld binnen relaties en vriendengroepen, binnen het gezin. Want #MeToo ging nooit alleen over de werkvloer, het ging over seksuele machtsverhoudingen.

Ik hoop ook nog steeds op meer inzicht in de behoeften van slachtoffers. Zij willen vaak geen vergelding, zij zitten er niet op te wachten dat hun belagers worden ‘gecanceld’. Ze willen weer grip krijgen op hun leven, en hebben daar hulp bij nodig, in de vorm van een beter werkend rechtssysteem, en een samenleving die ingrijpt, zodat slachtoffers zich niet meer tot de media hoeven te wenden.

Maar: wie sociale verandering wil, moet stilstaan bij elke overwinning op de status quo. In mijn ogen hebben we een veel zachtaardiger en geïnformeerder gesprek gevoerd in 2022. De noodzaak van #MeToo is ingedaald in Nederland. En dat maakt mij hoopvol voor 2023.