The Bohemian National Hall op de 73ste straat in New York is een prachtig gebouw (neorenaissance), eigenaar is de Tsjechische staat. In het gebouw dient de Tsjechische cultuur gefaciliteerd en verspreid te worden. Men doet doorgaans vroom over kunst en cultuur maar ook zij bestaan om de natiestaat van wat elegantie te voorzien. Nou ja, beter een pianoconcert van Dvořák dan een militaire parade.

Ik was in de Bohemian National Hall omdat daar een stuk van Lucia Mann zou worden gespeeld over een astronaut en zijn vader. Ik was de regisseur. Regisseren is een synoniem voor aanwezig zijn en proberen wakker te blijven. Mijn belangrijkste bijdrage was een suggestie om voor de hoofdrol de Duits-Amerikaanse acteur August Zirner te vragen, volgens Wikipedia een van de populairste Duitse acteurs van dit moment.

Toen de datum van de opvoering (8 juni) naderde werd Zirner, populair of niet populair, nerveus. Hij werd een ander mens. Niet alleen op het toneel, ook daarbuiten.

Vier uur voor de première zei Zirner: ‘Ik ga drie Red Bull drinken, de cocaïne voor de bourgeoisie.’

Ik dacht dat de bourgeoisie gewoon cocaïne snoof, maar ik zweeg.

De laatste woorden van Zirner voor hij op moest, luidden: ‘Ik ga in de wasbak plassen.’

Snel nam ik plaats in het publiek waar ik langzaam stierf. Sterven gaat in fasen.

Leerzaam was het wel. Vrijwel geen enkele afspraak die wij hadden gemaakt, werd nagekomen. Thomas Bernhard schreef in een van zijn stukken: ‘Redde wie zich redden kan.’

Dat proces voltrok zich voor mijn ogen. Ik zag een acteur die wanhopig verlangde naar de liefde van het publiek, een liefde die kennelijk alleen gematerialiseerd kon worden door middel van de lach.

Als ik wilde leren sterven, volgens sommige filosofen is dat het doel van het leven, moest ik nog een keer regisseren.