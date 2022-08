Vier je tieten, of vier ze niet, maar laat je niet wijsmaken dat die keuze heldhaftig is

We moeten het nog even hebben over het vieren van tieten. Het spijt me dat ik dat soort kleutertaal gebruik, maar dat is wat de redactie van Linda ons vraagt, inclusief de nogal brave kreet: jetsers nog aan toe.

‘Onze borsten en ons lichaam zijn van onszelf, en van niemand anders’, twitterde chef Rianne Meijer bij een cover waarop negen bloedmooie bekende vrouwen staan in perfect zittende bluejeans, kuis hun boezem afschermend. ‘Het is klaar met de betutteling van het vrouwenlichaam.’

Kun je weinig op tegen hebben. Grof gezegd moet iedereen zijn mond houden over andermans lichaam. Ook als iemand met dat lijf te koop loopt, in de openbare ruimte of op sociale media, moet die persoon – hem, haar of hen – dat vooral zelf weten. Dat geeft niemand het recht om een ander te betuttelen, te beledigen, of erger.

Dat gezegd hebbende, en met enige aarzeling vanwege mijn makkelijke perspectief als mens zonder borsten of baarmoeder, maar: vieren we tieten niet al best veel? En: hoe spannend of interessant is dat statement?

Ergens in de afgelopen tien jaar is er een omslag in de media ontstaan, waardoor vrijwel elk tijdschrift, tv-programma, boek of artikel zijn bestaansrecht moet ontlenen aan het taboedoorbrekende karakter ervan. Een cover is geen cover, nee, het is een kans om bewustzijn, ik bedoel: awareness, te kweken.

Hoe vaak het laatste taboe al is beslecht – ik ben de tel kwijt. De hoogte van je salaris, de schaduwzijdes van het moederschap, single zijn, geen zin in seks hebben, mentale problemen. Zodra het laatste taboe doorbroken is, duikt een nieuw op om aan te pakken. De enige manier om dat te doen is met ‘openhartigheid’, een woord dat nooit ‘too much information’ betekent maar altijd als iets intrinsieks goeds wordt gezien. Dapper, hoor je er dan bij.

De cover van Linda, het 162 pagina’s tellende blad dat de tiet viert, maar waarin niet één afwijkende of grote tepel te vinden is Beeld petrovsky & ramone

En altijd gaat het over lijven. Negen perfecte lijven op de cover, hoe ruimdenkend we ook zijn. Waarom het leven in al zijn complexiteit vieren, als je ook domweg de tiet kunt bevrijden? Quasi-kritisch wordt er in Linda geschreven over het onhaalbare schoonheidsideaal en het seksualiseren van tepels, in een blad dat dat ideaal volop toont en tepels zo sexy mogelijk in beeld brengt. Een opgespoten influencer, naakt aan haar aanrecht. Op de 162 pagina’s staat niet één hangtiet, niet één afwijkende of grote tepel.

We wonen goddank niet in het hypocriet-puriteinse Amerika, waar een blote tepel de carrière van Janet Jackson in 2004 nog verwoestte. Uit eigen ervaring (of eigenlijk die van mijn vriendin) weet ik sinds kort dat je in Nederland in de horeca of op straat zonder gêne je baby borstvoeding kunt geven en dat niemand daar gek van opkijkt – als je zelf doet alsof er niets aan de hand is. Ook valt in het stedelijke straatbeeld al een paar zomers op dat bh-loze tepels soms trots en unapologetic door dunne T-shirts priemen.

Toch gaat het in Linda vooral over afgeplakte tepels, bh’s met extra dikke padding, moeders die nare reacties krijgen op borstvoeding geven in het openbaar en meisjes die niet topless durven te zonnen. Ja, er is meer preutsheid dan in 1978, onder meer door de alom aanwezige camera’s en het nooit vergetende internet, en door die eerder genoemde schoonheidsidealen en seksualisering. Maar er zijn, zeker over decennia gekeken, ook andere tendensen.

De strijd tegen bekrompenheid en ongewenste bemoeienis is een project dat nooit af is. Dat is dan ook het eeuwige tegenargument. Hoe doorzichtig of onorigineel de intenties ook zijn, de taboestrijder kan altijd zeggen: als het maar één iemand helpt, is het de moeite waard geweest. Ja, het kan zomaar dat een meisje van 16 de Linda openslaat en denkt: inderdáád, fuck het patriarchaat.

Maar het benoemen en opblazen van een taboe, alvorens het te ontmantelen, kan ook een averechts effect hebben, alle goede bedoelingen ten spijt (ervan uitgaande dat die bedoelingen integer zijn). Verworvenheden waarvoor gevochten is, bijvoorbeeld op het gebied van het bevrijden van het lichaam, doe je min of meer teniet als je aan duizenden meisjes en vrouwen vertelt dat er nog steeds een Heel Groot Eng Stigma rust op vrouwelijke seksualiteit of blootheid.

Het taboemodel is in de media zo gangbaar, zo ingebakken dat sommige redacties nauwelijks beseffen dat er ook andere redenen zijn om ergens aandacht aan te geven. Bijvoorbeeld dat je het onderwerp, nu ja, interessant vindt. Of sexy. Of dat het goed verkoopt. Maar kom daar dan eerlijk voor uit, in plaats van die mierzoete en neppe empowermentsaus die nu over alles wordt gegoten.

De taboestrijders lijken gek genoeg op de groep die zo bang is voor cancelcultuur: ze willen te graag dat de weerstand tegen hen immens is, ze verabsoluteren de kritiek van enkelen tot algeheel verbod. Dat is het niet. Vier dus je tieten, of vier ze niet, wat jij wil, maar laat je niet wijsmaken door de media dat die keuze heldhaftig is.