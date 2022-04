Vier experts over het tv-debat tussen Le Pen en Macron: ‘Le Pen is ongeschikt om president te worden’

Een Franse familie uit Bordeaux kijkt naar het tv-debat tussen de Franse president Emmanuel Macron en zijn uitdager Marine Le Pen. Beeld AFP

Bij de vorige Franse presidentsverkiezingen in 2017 waren we getuige van misschien wel het felste en emotioneelste debat sinds de Fransen in 1974 het format van een televisiedebat introduceerden. Marine Le Pen beet Emmanuel Macron de ene na de andere beschuldiging toe en bespotte zelfs Macrons relatie met zijn veel oudere echtgenote Brigitte. Macron beschuldigde op zijn beurt Le Pen van ‘leugens’. Vijf jaar later vielen er in het Franse tv-debat tussen Macron en Le Pen af en toe harde woorden, maar het ging er woensdagavond een stuk rustiger aan toe tussen de twee presidentskandidaten.

Memorabel waren in 2017 de beelden van een verwarde Le Pen die wanhopig rommelde in haar aantekeningen, toen Macron haar vragen stelde over haar economisch programma. Of Macrons haast dodelijke opmerking aan Le Pens adres: ‘De Fransen verdienen beter dan dit.’ Macron, die destijds al een flinke voorsprong had in de peilingen, won op zijn sloffen de presidentsverkiezingen.

Is Le Pen dit keer wel geloofwaardig geweest? Wist Macron, die slechts een kleine en onzekere voorsprong heeft in de peilingen, te overreden zonder een al te hooghartige toon aan te slaan? Maar belangrijker nog: is het Macron of Le Pen, met nog slechts enkele dagen tot de beslissende stemronde, gelukt de miljoenen zwevende Franse kiezers en niet-stemmers te overtuigen?

Rudi Wester studeerde Franse taal en letterkunde, was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs.

‘Ik heb bijna drie uur lang met verbazing zitten kijken. Twee totaal verschillende denkwerelden willen de macht over toch een van de grote democratieën in Europa. Daarbij hing de geest van Jean-Luc Mélenchon, verliezer van de eerste ronde met ruim 21 procent, als een donkere wolk boven het titanendebat Macron-Le Pen. Wie van hen beiden haalt zijn stemmers binnen?

‘Macron hengelde opzichtig met zijn uitvoerige klimaatplannen naar de gunst van Mélenchons kiezers. Le Pen vond Macron juist een ‘klimaathypocriet’ en volgens haar moeten arme Fransen nu vooral eens aan zichzelf denken, na vijf jaar lijden onder Macron en zijn strijden voor een sterk Europa.

‘Le Pen ijkte de term ‘patriottistische economie’. Macron viel aan, Le Pen verdedigde, daar kwam het vooral op neer. Maar nergens zette Macron Le Pen neer als wat zij is: extreemrechts, met haar verbod op het dragen van een hoofddoek in het openbaar (‘dat wordt een burgeroorlog’) of haar merkwaardige opvattingen over de toekomst van onze planeet (‘veel dierenleed’). Hij bleef beleefd, het keurigste jongetje van de klas. Voelde volgens Le Pen iedereen zich onveilig op straat en werd er overal benzine gestolen? Macron toonde met cijfers aan dat geweldsincidenten afnemen.

‘Opvallend was dat bij de discussie over de pensioenleeftijd – Le Pen wil die verlagen tot 60 jaar, Macron juist verhogen tot 65 jaar- de laatste zich duidelijk op de vlakte hield. Maar nog opvallender was dat Le Pen het Franse volk via referenda wil laten regeren: een referendum over de grondwet, een referendum over immigratie, et cetera. Niet zij wil president worden, maar het volk moet aan de macht. Tel uit je winst.’

Frederik Dhondt is hoofddocent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en Frankrijk-kenner.

‘Het is begrijpelijk dat de kiezers van Mélenchon twijfelen om vóór Macron te stemmen (eigenlijk tekenen ze een blanco cheque), maar wie het tv-debat gezien heeft, kan dat toch niet meer. Le Pen was enkel in de laatste minuten van het debat en over het thema veiligheid in haar comfortzone. De rest van het debat was pijnlijk.

‘Le Pen verspreidt leugens, heeft geen haalbare voorstellen en kan niet omgaan met tegenspraak. Haar internationale visie is onmogelijk. Ze komt in 2022 niet verder dan de de wens om een ​​bondgenootschap te sluiten met landen die buren zijn of aan de andere kant van een vijand staan, wat in de Franse diplomatie ‘alliance de revers’ wordt genoemd, en werd door Macron regelmatig in de hoek gezet. Pleiten voor nationale energieprijzen, terwijl Frankrijk zelf energie importeert? Le Pen is onbekwaam om president te worden.

‘Ze speelt in een andere klasse dan de zittende president Macron. Het is een belediging voor het land van de Encyclopédie en de Franse Revolutie dat een drammende populiste zondag meer dan 40 procent van de stemmen gaat halen. Hoe verdeeld, verbitterd en gefrustreerd kan de publieke opinie zijn? Wellicht wordt door een groot deel van de Franse kiezers al lang niet meer geluisterd.’

Niek Pas is universitair docent Franse contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder meer over Macron en de nieuwe Franse revolutie.

‘Vergeleken bij het tv-debat van 2017 is Marine Le Pen er ditmaal zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ze bleef rustig en beheerste haar dossiers. Althans, op hoofdlijnen. Zodra het over cijfertjes ging of de discussie technisch werd, verloor ze al snel het overzicht. Dit is een onderdeel waarmee Le Pen moeite heeft. Voor een presidentskandidaat nogal cruciaal. Overtuigender was ze in de manier waarop ze Franse burgers aansprak namelijk met veel gevoel en compassie voor hun moeilijkheden en worstelingen.

‘Inlevingsvermogen is dan weer een wapen dat geheel ontbreekt in het arsenaal van de zittende president. Macron zat nu eens quasi-geïnteresseerd dan weer lichtelijk verveeld aan de debattafel. Hij had soms duidelijk moeite het ongenuanceerde geklets van Le Pen te moeten aanhoren. Zelf zocht hij zijn toevlucht tot cijfers in dossiers die hij tot ver achter de komma beheerst. Briljant maar ook afstandelijk. Macron ontbeert ten ene male de uitstraling van een vertrouwde vaderlijke figuur. Hij is niet voor niets weinig geliefd onder grote groepen Fransen.

‘Beslissend zal dit debat voor de beslissende stemronde niet zijn. De achterban van beide kandidaten zal zich vooral in zijn eigen gelijk zien gesterkt. En de twijfelende kiezer zal zondag op het allerlaatste moment een keuze maken, blanco/ongeldig stemmen of gewoon thuis blijven.’

Laurent Chambon is een Franse politicoloog die zich bezighoudt met minderheden in de politiek in Nederland en Frankrijk. Hij schreef onder meer een boek over Marine Le Pen.

‘Mijn familie en vrienden zijn vrij gepolitiseerd, dat is waar. Iedereen die ik ken heeft gestemd. Toch heeft absoluut niemand het tv-debat gekeken. Ze wisten dat het pijnlijk zou zijn, en pijnlijk is het inderdaad geworden.

‘Marine Le Pen had vijf jaar de tijd gehad om haar vorige wanprestatie te verbeteren. Dat heeft ze niet gedaan. Opnieuw werd ze makkelijk door Macron erop betrapt dat ze haar dossiers niet beheerst. Ik vond het huiveringwekkend Macron de feministen te zien prijzen, terwijl ministers hun macht tegen seksuele gunsten ruilen. Of de diversiteit willen verdedigen, terwijl zijn politieagenten brutale pestkoppen zijn jegens migranten en hun kinderen. Of de scheiding tussen kerk en staat te beschermen als de hoofddoek bijna overal verboden is. Maar het werd wederom duidelijk dat Le Pen geen democraat is en dat moslims, joden, vrouwen, lhbti’ers en vakbondsleden in levensgevaar verkeren met haar.

‘Macron is een rampzalige president geweest, maar was slim genoeg om zijn opponent met haar stemgedrag te confronteren. Hij leek vaak geïrriteerd, maar precies ook dat waren de toekijkers: opnieuw heeft Le Pen zichzelf belachelijk gemaakt met haar incompetentie. Wat we ook denken van het beleid van Macron, het is vrij duidelijk dat Le Pen ongeschikt is als president.’