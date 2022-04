Vier experts over de uitslag in Frankrijk: ‘Macrons reserve aan stemmen is gevaarlijk dun’

De Franse president en leider van politieke partij La République en Marche (LREM) Emmanuel Macron spreekt zijn aanhangers toe. Beeld AFP

Rudi Wester studeerde Franse taal en letterkunde, was jarenlang recensent van Franse literatuur en directeur van het Institut Néerlandais in Parijs.

‘Je zou zeggen: niets nieuws onder de zon, Macron en Le Pen weer door naar de tweede ronde, evenals vijf jaar geleden. Maar toen wilde niemand extreemrechts aan de macht, dus won Macron met een ruime marge. Die marge zou op 24 april veel kleiner kunnen zijn door de sociaal-economische opstelling van Le Pen. Toch blijft zij een wolf in schaapskleren. Haar ideeën om moslims te degraderen tot tweederangsburgers en uit de Europese Unie te stappen, zijn ook voor veel Fransen een brug te ver. Het debat op nieuwswebsite Mediapart gaf dat duidelijk weer.

‘Opvallend is wel de ruim 20 procent van de stemmen die de ultralinkse Jean-Luc Mélenchon heeft gekregen. Veel Fransen stemden echter op hem om extreemrechts buiten de deur te houden. Waarschijnlijk gaat Macron het dus wel redden voor het tweede quinquennat, vijf nieuwe jaren als president. Maar Macron zal dan al zijn politieke intelligentie moeten aanwenden om oproeracties van uiterst links en uiterst rechts te voorkomen.’

Frederik Dhondt is hoofddocent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en Frankrijk-kenner

‘De Franse kiezer heeft via eliminatie het politieke landschap in Frankrijk in drieën getrokken: extreemrechts, centrum(rechts) en (radicaal) links. In een proportioneel systeem zou dit tot een lastige coalitievorming leiden. In Frankrijk niet. Eén blok kan straks na de tweede ronde alleen regeren.

‘De uitslag pleit voor Macrons strategie, met centrumrechts beleid de grootste stroming kapen, maar stelt ook de vraag naar de resterende stemmenreserves. Macron kan zichzelf niet rijk rekenen met de kiezers van Les Républicains. Les Républicains, dat vijf jaar geleden nog 20 procent van de stemmen kreeg met François Fillon, is nu met Valérie Pécresse als lijsttrekker totaal ingestort.

‘De opmerkelijke uitslag van Mélenchon verbergt twee type kiezers: zij die het systeem verwerpen – en mogelijk niet meer gaan stemmen – en zij die hoopten op een tweede ronde tussen sociaal-economisch links en rechts. Indien Macron als president herverkozen wordt, is het dus naar verwachting met een niptere overwinning dan in 2017.’

Niek Pas is universitair docent Franse contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schreef onder meer over Macron en de nieuwe Franse revolutie.

‘De uitslag van de eerste stemronde is alarmerend. Een kwart van de kiezers is thuisgebleven. Macron gaat weliswaar met voorsprong de tweede en beslissende ronde in, maar zijn reserve aan stemmen is gevaarlijk dun. In 2017 was de finale tegen dezelfde Le Pen een walk-over. Daarvan is nu beslist geen sprake. Hooguit een kleine overwinning ligt in het verschiet.

‘Daarnaast wijst deze uitslag op een structurele ontwikkeling: een diffuus liberaal centrum tegenover twee stevige blokken van extreemrechts en radicaal links. De historische centrumformaties Les Républicains en Parti Socialiste zijn verpulverd. De klassieke afwisseling tussen gematigd links en rechts die Frankrijk decennialang stabiliteit verleende is verleden tijd.

‘Ten slotte: ronduit zorgelijk is deze uitslag met het oog op de toekomst. Zelfs al redt de uittredende president een tweede termijn, over vijf jaar is Macron er niet meer bij. Zonder Macron heeft La République en Marche geen bestaansrecht. De partij heeft sinds 2017 geen verkiezing – lokaal, regionaal of Europees – gewonnen.’

Laurent Chambon is een Franse politicoloog die zich bezighoudt met minderheden in de politiek in Nederland en Frankrijk. Hij schreef onder meer een boek over Marine Le Pen.

‘De Fransen stemmen dus liever voor hun racisme dan voor de toekomst van hun kinderen. Ik moet nu als Fransman gaan kiezen tussen een racistische, homofobe man die onderscheid maakt in sociale klassen en een racistische, homofobe vrouw die onderscheid maakt in sociale klassen. De ene is door de banken en belastingontduikende multinationals betaald, de andere door de Russische president Poetin.

‘Ik ga mogelijk op Macron stemmen, maar niet voor de Fransen: ik wil de Oekraïners, de Balten en de Polen beschermen tegen Rusland, en dat zal Marine Le Pen niet doen.’