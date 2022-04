Videoland wijst kijkers de weg richting snel, naargeestig geld

Van de Videoland-serie Snelle Jongens – Shortcut naar succes, een soort Welpjes of Wall Street, valt een hoop te leren. Bijvoorbeeld hoe veel je kunt praten zonder werkelijk iets te zeggen. De vier socialemedia-entrepreneurs die worden gevolgd, genieten elk hun eigen, voor leken nauwelijks te bevatten succes in een nauwelijks te begrijpen business. Ze zijn inmiddels in het piramidespel van online schatrijk worden opgeklommen tot de plek waar je rijk wordt door te vertellen over het rijk worden.

Tijdens prijzige cursussen over ‘pandjes flippen’ en ‘identity shifting’ wijzen zij andere jongens – ‘Jongens, jongens, jongens en altijd te weinig meisjes’ (Kees van Kooten) – op allerhande olifantenpaadjes richting snel geld, dat consequent ‘succes’ wordt genoemd. Jongens zijn het, maar, snelle jongens. Ze heten Joshua en Marius en Illias, en ze spreken allemaal in humans of late capitalism-lingo waaraan je als kijker een tijdje vergeefs een touw probeert vast te knopen, tot je erachter komt dat het geen zinnen zijn die je moet willen begrijpen, maar eerder een soort van woorden gemaakte parfums, die hebzucht en waardeloosheid naar fris ondernemerschap laten ruiken.

De wereld is één groot bos, vol geldboompjes waar je vrijelijk van kunt plukken.

Op een zeker moment keren alle Snelle Jongens terug naar hun roots. Vastgoedgoochelaar Ilias (over wie NRC vorige week een nogal ontluisterend artikel publiceerde) rijdt met een peperdure wagen door zijn ouwe buurtje, TikTokker Marius koopt sloffen voor zijn stiefzus en dropshipper Joshua gaat bij zijn ouders eten. Tussen die ‘normale mensen’-scènes door gaat het geld op aan feesten in Mexico, gele Ferrari’s en ‘het beste vlees ter wereld’. De oppervlakte is diep genoeg.

Ster van de serie is Boyd Hoek. Hij keert terug naar de school die in zijn promotiefilmpjes figureert als de plek waar hij zonder diploma vertrok. In eindeloze, de grammaticaregels tartende zinnen spreekt Boyd voornamelijk over zichzelf. Of hij nu tegen conciërge Fred praat, of tegen een groepje bikinimeisjes op een jacht in Dubai, Hoeks toon is die van een geestdriftige zendeling van het grote graaien (in Snelle Jongens-jargon: ‘Waarde toevoegen’).

Als Instagram-Orakel spreekt hij in wapperend overhemd en een klein zwembroekje tegen zijn telefoon, in zinnen die alleen voor trouwe volgelingen te ontcijferen zijn: ‘Alcohol is iets wat jouw denkende mind shut off.’ En nee, geld is niet de kern, ben je gek. Hoek: ‘Het is belangrijk voor mij om content te maken omdat dat mijn manier is om een impact te maken op mensen en daarnaast is het natuurlijk ook mijn manier om mensen met mij in contact te brengen.’ Aan die missie draagt Videoland kennelijk graag een kritiekloos steentje bij. En zo wordt de documentaire zelf de nieuwe shortcut naar meer, naargeestig succes.