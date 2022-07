Verzamelen patiëntengegevens is discriminatie

In het UMCG in Groningen krijgt verpleegkundig personeel een demonstratiemiddag van een nieuw in te voeren elektronisch patiëntendossier met een gespeelde casus. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het voornemen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om geanonimiseerd patiënten­gegevens te gaan verzamelen over psychiatrische patiënten is de zoveelste discriminerende en schofferende beleidsmaat­regel waar psychiatrische patiënten mee geconfronteerd worden.

Deze achterstelling van de psychisch zieke mens ten opzichte van de somatisch zieke, bestaat al lang en duurt dus voort. Het dieptepunt was tot nu toe het extra eigen risico voor de geestelijke gezondheid­­s­­zorg (ggz) .

Waarom verzamelen we geen gegevens over somatisch zieke mensen? Daar groeit immers de zorgvraag ook meer en meer, en is het verbruik van de zorg lang niet altijd zinnig en nodig. Ik ben benieuwd naar de reactie van de NZa op deze vraag. Of nee, laat ook maar, stel je voor dat ze het nog gaan doen ook.

Het verzamelen van gegevens van patiënten klinkt allemaal mooi: geanonimiseerd, beveiligd en met het doel de zorgvraag te kunnen voorspellen. Dat laatste gaat echter niet werken, daarvoor is de genese van de zorgvraag veel te complex. Anoniem, dat zal. Maar wie garandeert de burger dat nu verzamelde gegevens niet voor een ander doel gebruikt gaan worden, mocht dat later handig blijken? Ik zal mijn patiënten dan ook adviseren om steevast bezwaar te maken tegen deze registratie.

In de tussentijd blijft het voor mij als huisarts bijna onmogelijk om ernstig zieke complexe psychiatrische patiënten in zorg te krijgen bij de ggz.

Rob Bakx, Santpoort-Noord

Intuïtie

Mooi dat er ook een jonge arts opgevoerd wordt in het artikel over intuïtie. Mijn eigen ervaringen in de zorg hebben me geleerd dat er naast vrijwel altijd ervaren collega’s die ‘iets’ zorgwekkends constateerden terwijl de parameters (nog) niets uitwezen, óók altijd betrokken verpleegkundigen waren.

Zelf heb ik tweemaal ervaren dat mijn intuïtie serieus werd genomen en tot nader onderzoek leidde dat inderdaad nog premature complicaties bevestigde. Hopelijk houdt de toename van protocollen op basis van algoritmes oog voor het unieke van elk mens. Zodat er tijd en ruimte is om op basis van kennis en kunde goed te kunnen observeren.

Mariska Jansen, oud-verpleegkundige, Harlingen

Boerenzakdoek

Sander Donkers slaat weer de spijker op de kop als hij schrijft over zijn onbehagen over het massale boerenprotest alsof dat de stem des volks is.

Vanaf vandaag laat ik mijn stem zien: een groene boerenzakdoek aan mijn fiets. We kunnen niet zonder boeren. Maar ze zijn niet heilig. En de veestapel moet drastisch ingekrompen.

Dingena Donner, Wageningen

Beeld Bas van der Schot

Doodgroei

De cartoon van Bas van der Schot waarin de mensheid kopje-onder gaat, doet me denken aan een uitspraak van mijn vader. Hij had een fruitbedrijf waarin hij zo af en toe veel last had van brandnetels. Die bespoot hij met een gif waardoor de planten zo hard gingen groeien dat ze afstierven.

Wij dienen onszelf het gif toe. Ik vraag me af in welke fase van het ‘doodgroeien’ wij ons bevinden.

Ab van der Deure, Zwaag

Gasquota

De kop ‘Trekt Brussel niet te veel macht naar zich toe door lidstaten gasquota op te leggen?’ heeft een negatieve klank die naar mijn idee misplaatst is.

Het is juist goed dat de Europese Commissie deze voorstellen doet. Hiermee voorkomt zij dat we eerst een crisis door moeten van landen die twijfelen en aarzelen, burgers en het bedrijfsleven geruststellen en dat ministers per land het wiel gaan uitvinden om de gascrisis te boven te komen en pas na maanden gaan roepen dat Brussel moet komen helpen om al die Europese ministers en aanmodderende politici uit de brand te helpen.

Naar mijn idee had de kop boven de analyse moeten zijn: ‘Gelukkig neemt de Europese Commissie net op tijd het voortouw om Europa door de gascrisis te loodsen.’

Jules Kneepkens, Utrecht

Racisme

Leo Lucassen schrijft over de problemen met de opvang van asielzoekers in Ter Apel. In het stuk verwijst hij ook naar het strenge Deense en Britse beleid voor asielopvang, dat erop gericht is het aantal asielzoekers zo veel als mogelijk te beperken. Dit beleid is ook zeker discutabel, met name de vraag of het nog voldoet aan het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties en de internationale mensenrechtenverdragen.

Lucassen gaat echter een stap verder. Volgens hem is de rechtvaardiging van dit beleid gegrond in het ‘uiteindelijk racistische’ argument dat asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten zich niet aan de Europese normen en waarden zouden kunnen aanpassen of deze normen zelfs zouden willen ondermijnen. Ongeacht of men het standpunt van Lucassen ondersteunt of verwerpt, hij stelt hiermee dat iedereen die een voorkeur heeft voor de Deense en Britse opzet gedreven wordt door racistische motieven en principes.

Dat is niet alleen een uitermate platte bewering maar ook extreem contraproductief. De insinuatie van racisme is goedkoop en dodelijk voor elk debat, iets wat men van een minder slimme opinieschrijver nog zou kunnen accepteren, maar absoluut niet van een hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis in Leiden.

Hüsnü Yegenoglu, Amsterdam

Kassaloos

Een nieuw winkelconcept van de Aldi: je tas volladen en naar huis gaan. Inpakken en wegwezen dus. Afrekenen hoeft niet meer, dat wordt voor je gedaan. Ondertussen word je in de gaten gehouden door honderden camera’s en scanners. De vraag is: wat is het doel van dit experiment, is er vraag naar en rechtvaardigt dit de aanschaf en inzet van zoveel apparatuur?

Het enige dat ik bedenken kan is dat je niet meer hoeft te wachten bij de kassa.En wat is er nu zo erg aan wachten? Dat moet je voor de stoplichten toch ook? Gaan we dat voortaan ook zelf doen?

Joan Vermeulen, Utrecht

Delphine Lecompte

Bij deze wil ik een petitie starten om Delphine Lecompte te houden als columnist. Een verademing om weer eens iets te lezen van een mens die niet meent alles te weten, te kunnen en hoe en wat je moet en mag voelen.

Om diezelfde reden mis ik de bijdrages van Gerbrand Bakker ook enorm.

Corien Neleman, Breda

Airco

Mariette van Schaik heeft niet veel op met Nederlanders die een airco in huis gebruiken. Ik ben het volledig eens met haar dat het zinloze gevlieg door heel Europa voor een paar dagen uit verwerpelijk is. Maar daar kan ze het beter bij houden.

Zelf woont ze in de bergen van Zuid-­Spanje en zegt dat niemand daar verwarming tot 21 graden, en al helemaal geen airco heeft. Ik betwijfel of zij ieder huishouden goed heeft onderzocht op die 21 graden. Maar ik ben vooral benieuwd naar hoe zij de dagen bij extreme hitte doorbrengt. Wellicht aan de rand van haar zwembad in de schaduw van bergen en gewas, of op terrasjes?

Ik en vele medelanders zijn na een zware werkdag tijdens een hete periode echt toe aan een koele avond en nacht om de volgende dag weer gezond door te komen. Ik vraag om een beetje begrip daarvoor.

Ed van der Wal, Almere

Gekozen burgemeester

Elke keer als er weer ergens een burgemeester wordt benoemd, krijg ik een steek in mijn democratische hart. Nu is het Eindhoven waar via een vertrouwens­commissie in een besloten vergadering een voordracht aan de gemeenteraad wordt gedaan. Op deze schimmige manier wordt Jeroen Dijsselbloem daar de nieuwe burgemeester.

Nu gaat het mij niet om Dijsselbloem, want ik denk dat hij een krachtig en capabel bestuurder is. Maar de geheimzinnige wijze waarop dit gaat, recht tegen elk democratisch principe in. Wie zijn die andere kandidaten, en waarom mag de bevolking van Eindhoven zich er niet over uitspreken? Zo geef je wel heel makkelijk voer aan die vreselijke partij (FvD) die zegt dat de elite de baantjes verdeelt en daar het volk buiten wil houden.

Er is werkelijk geen enkel argument tegen het laten kiezen van de burgemeester door de eigen inwoners, we zijn zo’n beetje het enige land waar we dit niet toestaan. Er wordt wel gezegd dat bij vrije verkiezingen het gevaar bestaat dat de populisten aan de macht komen. Maar als je dat vindt, dan heb je wel heel weinig vertrouwen in je eigen bevolking. En je kunt toch niet zeggen dat landen als Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Zwitserland, allemaal landen waar ze hun burgemeesters kiezen, slecht bestuurd worden?

Nee, de politieke partijen willen gewoon hun macht niet opgeven, en dat stemt treurig in een tijd dat het vertrouwen in hen toch al zo laag is. Zelfs de partij die hier in 1966 voor is opgericht, zwijgt in alle talen.

Gerard Jensen, Capelle aan den IJssel

EK Voetbal

Oranjekeeper Sari van Veenendaal verlaat het toernooi, Lieke Martens verlaat het toernooi... Ik ben nu 68 en voetbal vanaf mijn 6de jaar. Ik dacht altijd dat voetbal een teamsport was, daar hameren de gelouterde coaches althans vooral op. De feiten wijzen echter naar het grote geld. Zie ook De Ligt, die zou meebouwen aan een nieuw Juventus – hop, weg!

Mijn punt: in een toernooi ‘groei’ je als elftal en zeker als nationaal elftal, waar het geld er even niet toe doet. De saamhorigheid, de bezieling, het enthousiasme, het stimuleren, het-gaan-voor-elkaar, het mopperen. Je doet het met elkaar. Dan ga je toch niet weg? Je blijft. Je bent een stimulans voor je team, voor de invallers, voor de saamhorigheid en voor de winnaarsmentaliteit. Of wordt het hotel dan opeens te duur voor de KNVB?

Tom de Romijn, De Meern

Asielopvang

Zou het niet veel beter zijn asielzoekers te gaan opvangen in leegstaande kerken in plaats van op een cruiseschip? Er bestaat een hele lijst van leegstaande kerken overal in het land (zie reliwiki.nl), waar het naar mijn mening eenvoudiger en vooral veel sneller te regelen is dat daar asielzoekers op een menswaardige wijze ondergebracht kunnen worden.

Ik mis eigenlijk al heel lang de spontane inbreng van de kerk zelf in deze kwestie. Past opvang niet vanzelfsprekend binnen de waarden van de kerk?

Camiel van Riel, Nieuwegein

Cruiseschepen

Geert Wilders (PVV) tweette pas dat staatssecretaris Van den Burg (VVD) ‘gek geworden is’ omdat hij cruiseschepen voor de kust wil gebruiken voor het verblijf van asielzoekers. ‘Ze terugsturen kan natuurlijk wel’, voegde hij eraan toe.

Zou de staatssecretaris beseffen dat hij met zijn buitengaats-plan de grens tussen extreem-rechts en ‘fatsoenlijk rechts’ onzichtbaar maakt? Ik vrees van wel.

Pim Ligtvoet, Amsterdam

Ggz-black box

Psychiaters en psychologen moeten sinds 1 juli informatie over hun patiënten delen met de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een actiegroep van deze behandelaren met als motto ‘Stop de benchmark’ is daarop tegen en overweegt naar de rechter te stappen.

In het nabije verleden bestond de Stichting Benchmark ggz (SBG). Die kon op basis van gegevens die door ggz-instellingen werden aangeleverd, de aard, de omvang en de resultaten van behandeling inzichtelijk maken. Dat gebeurde onder meer door Routine Outcome Monitoring (ROM), waarin ook de ervaringen van patiënten werden meegenomen. Ook hiertegen was veel oppositie van (dezelfde?) behandelaren. Aanvankelijk omdat ze beweerden dat patiënten hun resultaten helemaal niet konden beoordelen, later doordat ze de patiëntenbeweging en privacy-waakhond betrokken in hun verzet omwille van de privacy. En met succes: de Stichting Benchmark ggz werd in 2019 opgeheven.

Ook de enorme hoeveelheid met zorg aangeleverde ROM-gegevens van ggz-instellingen is vernietigd. Daarmee is veel kostbare informatie over psychiatrische behandeling verloren is gegaan, waarmee dit waarschijnlijk het grootste datakerkhof van Nederland is.

Nu tracht opnieuw een groep psychiaters en psychologen het inzicht in wie zij behandelen (niet eens hoe en wat, laat staan het resultaat daarvan) te voorkomen en opnieuw met als (schijn)argument de privacy van hun patiënten. Zij gaan er kennelijk van uit dat een toezichthouder (de NZa) toezicht kan houden zonder gegevens. Zo blijft de ggz een ‘black box’. Patiënten noch financiers noch premiebetalers zijn hiermee gediend.

Arie Berg, verpleegkundig specialist ggz, Apeldoorn