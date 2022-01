Verwarring maakt mevrouw Peereboom kwetsbaar voor diefstal

Mevrouw Peereboom (92) heeft op de alarmbel gedrukt. In haar kamer laat ze me haar portemonnee zien. Leeg.

‘U bent blut.’

‘Ik ben bestolen!’, roept ze. Ze slaat haar handen voor haar gezicht en laat zich snikkend achterovervallen in de stoel.

Ik weet het niet, hoor. Gisteren was de citruspers gestolen en die stond gewoon op het aanrecht. En vorige week moest ik onder alle kasten en stoelen op zoek naar haar Labello. Ik kroop door de kamer en zij riep vanuit de leunstoel: ‘Heb je het al? Het is een blauw stiftje, met witte letters erop. Heb je het al? Nou? Een blauw stiftje!’ Ik kon het niet vinden, dus moest het gestolen zijn. Het zat in de zak van haar vest.

Aan de andere kant maakt die verwarring haar juist kwetsbaar voor diefstal: ze biedt gelegenheid. Gelegenheid is een van de drie dingen die een zorgmedewerker nodig heeft om te stelen van zijn of haar cliënten. De andere twee zijn wanhoop en domheid.

‘Wat is er gebeurd?’

Het verhaal komt er met veel gesnik en gesnotter uit. Vanmorgen zat er 20 euro in de portemonnee. Ze ging naar de gezamenlijke huiskamer om koffie te drinken en rummikub te spelen en toen ze terugkwam was het weg. ‘Er is iemand in mijn kamer geweest’, huilt ze. En dan, wantrouwend: ‘Wat kom jij hier eigenlijk doen?’

‘U heeft op de alarmbel gedrukt.’

‘O, ja.’

‘Het gaat niet om het geld’, zegt ze. ‘Het gaat erom dat ik nu niemand meer kan vertrouwen.’

‘U wist hiervoor toch ook wel dat er mensen bestaan die stelen?’

‘Het is heel anders als je het zelf meemaakt.’

‘Bent u nog nooit eerder bestolen?’

‘Nee.’

‘Nou, dat werd dan weleens tijd.’

Ze stopt met huilen en kijkt me kwaad aan. ‘Je bent brutaal. Je bent brutaal en je leeft niet met mij mee.’

Ik vertel mevrouw Peereboom het verhaal over mijn fiets.

Een paar jaar geleden woonde ik in een klein appartement boven een winkelstraat. In de smalle portiek stond mijn fiets. Eigenlijk mocht dat niet, maar het appartement waarmee ik de portiek deelde stond leeg: niemand die er last van had. Op een gegeven moment kwam er iemand naast me wonen, dus parkeerde ik mijn fiets voortaan met een kettingslot aan de regenpijp in de steeg naast het huis.

De nieuwe buurvrouw belde aan. ‘Vind je het goed als ik mijn fiets in de portiek zet?’, vroeg ze.

Ze parkeerde haar fiets in de portiek en ik zette die van mij ernaast.

Een paar dagen later stond ze opnieuw voor de deur. ‘De portiek is te smal voor twee fietsen’, zei ze. ‘Ik kan er met mijn boodschappen niet langs.’

Haar fiets bleef in de portiek staan en die van mij stond weer in de steeg. Een paar dagen later was hij weg. Het kettingslot lag in tweeën naast de regenpijp.

‘Wat grappig’, zegt mevrouw Peereboom. Ze slaat haar hand voor haar mond en schudt van het lachen.

‘U leeft niet met mij mee.’

‘Ik heb zelf weleens iets gestolen’, zegt ze.

‘O?’

Ze slaat haar ogen neer. ‘Voor de kerk ging ik met de collectebus langs de deuren – ik was nog maar een kind – en de ijscoman stond met zijn kar in de straat. Ik had zo’n zin in een ijsje. Toen heb ik de donatie van de laatste deur in mijn zak gestoken.’

Ze steekt twee kromme vingers op. ‘Twee cent. Ik rende naar de ijscokar en kocht een ijsje. ‘Weet je moeder dit wel?’, vroeg de ijscoman.’ Ze slaat haar hand op haar borst. ‘O, toen hij dat vroeg…! Het ging me door merg en been. Ik voelde me zó schuldig.’

‘Heeft u het aan uw moeder verteld?’

‘Meteen.’

‘Wat zei ze?’

‘Ze zei dat ik dat niet had mogen doen. Je mag niet stelen.’

‘Daar ben ik het niet mee eens, hoor. U heeft twee cent uit de inhalige klauwen van de kerk gehouden en bij die armetierige ijscoman bezorgd. Eigenlijk bent u een soort Robin Hood.’

‘Zo had ik het nog niet bekeken.’

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een verpleeghuis. Hij schrijft elke week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd.