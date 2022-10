Verwacht niet dat sancties het Iraanse regime doen wankelen

Parade van de Iraanse Revolutionaire Garde eind september buiten Teheran. Beeld AP

Aan de lange lijst van sancties tegen Iran heeft de Europese Unie deze week een aantal nieuwe toegevoegd. Elf personen en vier organisaties die op de een of andere manier betrokken waren bij de dood van Mahsa Jina Amini, de jonge vrouw die is omgekomen nadat ze door de zedenpolitie werd gearresteerd omdat haar hijab niet goed zat, hebben nu een kruisje achter hun naam. Hun tegoeden in Europa worden bevroren, en voorlopig komen zij de EU niet meer in.

Amini’s dood heeft een wereldwijde protestgolf in gang gezet, en in Iran zelf gaan mensen nu al wekenlang de straat op om meer vrijheid te eisen. Teheran probeert deze protesten met harde hand neer te slaan, en het is begrijpelijk dat de EU deze mensen een hart onder de riem wil steken: volgens mensenrechtenorganisaties zijn al zeker 200 demonstranten omgekomen. De Iraniërs verdienen zoveel beter dan een repressief regime dat blind en doof is voor de behoeftes van haar eigen onderdanen.

Tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre sancties hen daarbij zullen helpen. Iran zucht al jaren onder internationale strafmaatregelen en vooralsnog hebben die Teheran alleen maar gesterkt in de gedachte dat zij haar greep op het land niet kan laten verslappen. De enige die werkelijk lijden onder de gevolgen, zijn de burgers: huizen en voedsel zijn onbetaalbaar, en de inflatie is zo groot dat mensen grote stapels geld nodig hebben voor hun dagelijkse boodschappen.

In wanhoop opstaan tegen leiders

Zeker, hier komt een deel van de onvrede van de demonstrerende bevolking vandaan, die in haar wanhoop nu op durft te staan tegen haar leiders. Tegelijkertijd moeten we onze verwachtingen temperen: de recente geschiedenis van de regio kent meerdere voorbeelden (Syrië, Jemen, Egypte) van opstanden tegen repressieve heersers die niet goed zijn afgelopen. Het Iraanse apparaat staat stevig in zijn schoenen, en ook bij eerdere protestgolven (in 2009 en 2019) heeft het niet gewankeld. De honderdduizenden leden van de Revolutionaire Garde (een elitekorps dat naast het leger bestaat, maar ook is verweven met de economie, en dat dankzij privileges en smokkel zelfs rijker is geworden van de sancties) zal het systeem, waar zij alles aan te danken hebben, blijven verdedigen.

Bovendien verwijst Teheran graag naar het buitenland als stokebrand. Volgens het paranoïde regime is dit geen opstand van Iraniërs tegen de Iraanse machthebbers, maar wordt de bevolking opgehitst door de VS, opstandige Koerden die vanuit het buitenland opereren, zionisten of andere ‘vijanden van Iran’. Internationale steun voor demonstranten kan snel worden vertaald als een bevestiging hiervan. Iedere vermeende westerse connectie kan oppositiefiguren in groot gevaar brengen.

Het is een ander verhaal als het gaat om de kamikazedrones die Rusland van Iran zou hebben gekocht om in Oekraïne te gebruiken. Teheran ontkent, en Moskou zwijgt, maar de bewijzen dat Iran wel degelijk de leverancier is van deze dodelijke drones, stapelen zich op. In dat geval, zo kondigt de EU al aan, volgen er meer sancties, en dat is goed verdedigbaar. Hoewel ook hier het gewenste effect (Teheran dat terugkrabbelt) zal uitblijven, en het risico bestaat dat het land alleen maar dichter tegen Rusland aan zal schurken.