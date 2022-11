Vervang de borden met 'rij mono’ door luidsprekers waaruit 'weg die telefoon’ klinkt

In mijn voormalige woonplaats Boekarest begonnen er altijd twintig auto’s tegelijk te claxonneren zodra een stoplicht op groen sprong. Daarom ben ik niet zo van het meteen toeteren als het vehikel voor mij niet in een halve seconde in beweging komt. Maar omdat een zwarte SUV ook na 20 hele seconden nog geen aanstalten maakt gevolg te geven aan groen licht, druk ik toch maar eens op de claxon. Na nog eens 10 seconden gooi ik er een Oost-Europese toeterpartij tegenaan. Als de SUV-chauffeur daar wel op reageert, is het licht al oranje. Ik glip er nog net achteraan. Als ik geflitst ben, kan het ons mooie CJIB niets schelen dat het de schuld was van die SUV die op zijn telefoon zat.

Weet ik zeker dat die SUV op zijn telefoon zat? Was de chauffeur niet onwel geworden? Ach, de kans dat een medeweggebruiker op zijn telefoon zit, is deze tijd ongeveer 50 duizend keer groter dan dat een medeweggebruiker onwel wordt, schat ik zo. Maar ik betrapte die SUV op heterdaad, toen ik hem inhaalde nadat hij eindelijk was doorgereden: een jonge man met baardje keek aandachtig naar een telefoon. Zijn koers was onvast, zijn snelheid buitengewoon laag. Dat is ook zoiets: een kleine Suzuki of Hyundai die 70 rijdt op de snelweg, kan een oude dame aan het stuur hebben; een SUV of een sport-Audi of een Porsche Cayenne die veel te langzaam gaat, heeft bijna altijd een telefoonchauffeur.

Sinds een paar jaar staan er borden met de aanmaning ‘rij mono’ langs de weg. Ik zie nog weinig effect, tenzij je ‘mono’ interpreteert als aansporing de aandacht eenzijdig op een smartphoneschermpje te richten. Als die SUV ‘stereo’ had gereden, had hij nog iets van het stoplicht en wegdek meegekregen. Mijn voorstel is die borden te vervangen door luidsprekers waaruit ‘Weg die telefoon!’ klinkt, want mensen die mono rijden zien vaak geen borden.