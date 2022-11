Verschuivingen en veranderingen in ons denken hoeven lang niet altijd bevrijdend te zijn

Voor m’n column van vandaag breng ik een leestip mee: een handzaam boekje met de titel Verschuivingen, dat zo mee in de tas kan voor wat overpeinzingen onderweg. De auteur, Stefan Hertmans, bespreekt aan de hand van verschillende essays de grote veranderingen die op dit moment plaatsvinden en dagelijks in de kranten en opiniebladen terugkomen. Een volkomen blik op zaken vereist doorgaans eerst de nodige afstand, maar Hermans slaagt erin actuele thema’s nu al in een breder verband te plaatsen – van klimaatcrisis tot ontlezing en migratie.

Eén van zijn essays gaat over vrijheid en identiteit. Daarin levert Hertmans kritiek op het identiteitsdenken dat is ontstaan uit de strijd van progressieve minderheden. Hoewel de strijd zelf legitiem en nodig is, zijn de mensen die bevrijding nastreven zelf steeds onvrijer gaan denken. Volgens Hertmans sluiten zij zich op in hun anders-zijn en luidt hun boodschap: ‘Ik ben anders en jij hebt niet het recht daar iets over te zeggen.’

Ik heb niet de ervaring dat deze ontwikkeling veel vooruitgang oplevert. Het identiteitsdenken leidt vooral tot een fragmentaire blik op de ander. Daar waar ik als kind en jongvolwassene nauwelijks bezig hoefde te zijn met mijn Marokkaanse achtergrond, is dat nu een nadrukkelijk onderdeel geworden van mijn identiteit. Het inclusief denken heeft ertoe geleid dat ik, veel meer dan vroeger, door anderen word aangesproken op dat ene aspect. Inmiddels ben ik zover dat ik de woorden diversiteitsbeleid en inclusiviteit niet kan meer horen, hoe goedbedoeld die verder ook mogen zijn.

Seksualiteit is ook een kwestie geworden. Zomaar wat door het leven stappen, terwijl je gaandeweg van alles over jezelf en je lichaam ontdekt zonder dat je daar direct van alles mee moet, is er niet meer bij. Het is zaak vol overtuiging een letter te kiezen. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de huidige tijdgeest niet hoef door te maken als zoekende puber.

HP/De Tijd publiceerde deze maand een artikel over een jongeman die op zijn 16de terechtkwam bij de genderklinieken van het UMC Groningen en het Amsterdam UMC. Hij kreeg al vrij snel de diagnose genderdysforie en ging in transitie om een vrouw te worden. Nu, zes jaar later, kijkt hij vol spijt terug op de ingrijpende behandelingen en operaties die hij heeft ondergaan, en die hij maar deels kan terugdraaien. In het artikel zegt hij: ‘Eerst dacht ik dat ik bipolair was, maar dat verwaterde na een tijdje. Toen dacht ik: ik ben autistisch, maar ook dat verwaterde. En toen kwam ‘transgender’ voorbij. Ik was jong en ongelukkig, ik zocht wanhopig naar een oplossing en dit leek zo passend.’ Zijn moeder, die kritisch was op de diagnose, kreeg van de behandelaar te horen dat transzorg affirmatief moet zijn. Dat houdt in dat ze de transgenderidentiteit van haar kind niet ter discussie mocht stellen.

Het terugbrengen van mensen tot een onderdeel van hun identiteit kan nauwelijks bevrijdend worden genoemd. De defensieve toon waarmee de vrijheidsstrijd wordt gevoerd, nodigt daarbij niet uit tot een uitwisseling van ideeën – iets wat kennelijk ook niet meer de bedoeling is, aangezien ‘de ander’ toch geen recht van spreken heeft. Voor je het weet ben je je iets aan het toe-eigenen. Daarmee ontzeggen we onszelf de noodzakelijke spiegel die we elkaar moeten voorhouden. Bovendien lijkt het me een stuk effectiever in de strijd om gelijkheid ons minder blind te staren op de verschillen, en ons te richten op hoeveel meer we als universele mens met elkaar delen. Je zou er haast al de kerstgedachte van krijgen.