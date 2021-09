Verplichting? Nee hoor, nee

Onder het bonte gezelschap van mensen die kritisch zijn op het coronabeleid gaat de laatste dagen een filmpje van Hugo de Jonge rond. Hij laat zich hierin tegenover een verslaggever van EenVandaag uit over het gebruik van de corona-app.

Zullen we deze nog maar eens massaal delen? pic.twitter.com/TuYzk6FQmn — 🌸Simone (@SimoneSays123) 3 september 2021

Verslaggever: ‘Wat als werkgevers of eigenaren van concertzalen zeggen: ‘Je komt er niet in zonder app’, dan is het stiekem toch verplicht.’

De Jonge: ‘Nee hoor. Nee. Dat gaan we namelijk niet doen. Sterker nog, ik denk dat we dat ook wettelijk onmogelijk moeten maken dat het op die manier gebruikt kan worden.’

Verslaggever: ‘Daar gaat het kabinet voorliggen?’

De Jonge: ‘Ja, want vrijwillig is vrijwillig. Dus vrijwillig is niet stiekem alsnog verplicht.’

Duidelijke taal. De uitspraken staan in schril contrast met de maatregelen die deze week werden aangekondigd om Nederland weer wat meer open te laten gaan en waarin de CoronaCheck-app een belangrijke rol krijgt toebedeeld. Een eigenaar van een café, restaurant of concertzaal gaat namelijk wél de coronapas controleren. Niet omdat die eigenaar dat nou zo leuk vindt, maar omdat het kabinet dat wil.

Je hoeft geen Urk-nazi, warrig kruidenvrouwtje (m/v), megalomane dansleraar of in een diep konijnenhol vastgelopen complotidioot te zijn om gefascineerd naar het filmpje van Hugo de Jonge te kijken. Dat filmpje is van april vorig jaar, in coronatermen een eeuwigheid terug dus. Ter verdediging van De Jonge: hij had het toen feitelijk niet over de CoronaCheck-app. Die bestond namelijk nog helemaal niet. Destijds ging het over een andere app: CoronaMelder. Deze gaf een waarschuwing als de gebruiker in de buurt van een besmet persoon was geweest. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en zijn er betere methodes om na te gaan of iemand zich zonder al te veel risico door de openbare ruimte kan begeven. Door gevaccineerd te zijn, recent hersteld van corona of je elke dag te laten testen.

Er valt van alles te zeggen over het nut van de CoronaCheck-app. En ook met de privacy zit het best goed. De pijn zit ergens anders. Het is een cliché van jewelste, maar het draait om vertrouwen. Wie toch al geen vertrouwen heeft in de goede intenties van dit kabinet (of in ‘de media’ en ‘de wetenschap’), voelt zich met de komst van een verplichte CoronaCheck-app alleen maar gesterkt in zijn overtuigingen. Wie goed oplette, kon de verandering overigens al lang en breed zien aankomen. Na het stellige ‘Vrijwillig is vrijwillig’ van vorig jaar gooide Rutte een paar maanden later al een balletje op dat precies laat zien hoe het kabinet er toen over dacht: ‘Wij zijn niet voor verplicht vaccineren. Maar je kunt ook indirect nudgen, mensen stimuleren.’

Van elke 10 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn er 9 níet gevaccineerd. We zijn het de zorg én elkaar verplicht om indringend het gesprek over vaccinatie te voeren. Geen verplichting, wel de vrijblijvendheid voorbij. https://t.co/X6dxWLUKUl — Hugo de Jonge (@hugodejonge) 2 september 2021

Voor verplicht vaccineren is het kabinet nog altijd niet. Maar niet van harte. In de goochelwoorden van De Jonge: ‘Geen verplichting, maar de vrijblijvendheid voorbij.’ De app speelt hierin een centrale rol. Prima, maar wees daar dan ook eerlijk over en kom ruimhartig terug op je eerdere in steen gehouwen beloftes. ‘Nee hoor. Nee. Dat gaan we namelijk niet doen.’