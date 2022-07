Verplaats je in een kind met een transitiewens, voordat je roept dat het willoos een trend volgt

Er is een bekend verhaal over linkshandigen dat de laatste tijd weer opduikt. Dat gaat zo: vroeger, tot in de 20ste eeuw, werden linkshandige kinderen gedwongen om rechtshandig te zijn. Toen dit stopte, was er een sterke toename van linkshandigen. Tot een plateau werd bereikt.

Dit gaat, zo hoor je er nu bij, ook op voor transgender kinderen.

Binnenkort moet het mogelijk zijn om als burger ouder dan 16 jaar naar het gemeentehuis te gaan en daar, zonder tussenkomst van een deskundige, het geslacht in je paspoort te veranderen. Dit wetsvoorstel is vorig jaar ingediend, het debat erover meermaals uitgesteld. Na de zomer moet het plaatsvinden.

Er is een kleine, luidruchtige groep die zich grote zorgen maakt. Bovenal zou het een aantasting van vrouwenrechten zijn. Mannen zouden vrouwen kunnen lastigvallen door zich vrouw te noemen, bijvoorbeeld in kleedkamers of sauna’s. Zie ook het interview met D66-Kamerlid Lisa van Ginneken, initiatiefnemer van het wetsvoorstel, vandaag in deze krant, waarin zij een paar scenario’s bespreekt.

Vooropgesteld: een juridische verandering in het paspoort is nog geen geslachtsoperatie. De meeste trans personen beginnen nooit aan zo’n behandeling. Zij identificeren zich niet met het aangeboren geslacht en geven hun eigen uiting aan hun genderidentiteit.

Maar dat het eenvoudig wordt om het geslacht op je paspoort te veranderen, betekent niet dat er geen ingrijpende gevolgen zijn. Overal waar je je identiteitsbewijs moet tonen, zul je ermee geconfronteerd worden. Een M in een V doorvoeren doe je niet zomaar om misbruik te maken van het systeem. De enkele zieke geest die dat wel doet, kan aangepakt worden.

Een diepere angst die hieronder ligt is de gedachte dat het te makkelijk wordt gemaakt om juridisch van geslacht te veranderen en dat dit een cultuur voedt waarin kinderen elkaar in steeds grotere getale zullen ‘aansteken’ en op jonge leeftijd een onomkeerbare behandeling starten, waar ze mogelijk spijt van krijgen. ‘Sociale besmetting’ wordt dit genoemd.

Ook in mijn omgeving hoor ik redelijke mensen weleens zeggen dat er sprake is van jongeren die op aandacht uit zijn, uniek willen zijn, die in de ban zijn van influencers, transgender personages in series en films, of van vrienden op school die hen zijn voorgegaan en nu de cool kids zijn. Zou het? In Euphoria (HBO, gaat dat zien) is Jules misschien cool, maar op de gemiddelde school in Nederland word je nog steeds gepest, of erger, vrees ik, als je afwijkt van de norm.

Het personage Jules uit de HBO-serie Euphoria. Beeld HBO

Uit de kast komen als transgender is niet hetzelfde als een kaartje kopen voor een festival omdat je anders fomo krijgt, of toch de croptop bestellen die je klasgenoot zo goed staat, of onder groepsdruk een tattoo nemen, nee, het is óók niet hetzelfde als meisjes die elkaar anorexia aanpraten.

De vergelijking met linkshandigen is dan beter, al is daar ook wel wat op aan te merken. Beide zijn wezenlijke, vaak aangeboren kenmerken en door de maatschappij lang onderdrukt. Maar linkshandig zijn is nauwelijks een relevant onderdeel van je identiteit. Terwijl gender voor sommigen allesbepalend is.

Ja, trends bestaan. Er is een flinke stijging van jongeren die zich melden voor een behandeling. Vooral de groep met het geboortegeslacht meisje die zich jongen voelt groeit. Hoe dat kan, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Een flink deel zal maatschappelijke acceptatie zijn. Natuurlijk speelt zichtbaarheid in de media ook een rol, maar dat betekent niet dat een tv-serie je wijsmaakt dat je in het verkeerde lichaam bent geboren.

Wat mij opvalt is dat dit argument altijd over de ander gaat. Niemand zegt over zichzelf dat hij vatbaar is voor een trend. Als mensen zich ergeren aan alle aandacht voor trans- en queerkwesties in de media, is het eerste wat in ze opkomt: het is hip en aanstellerig. Weten die mensen wel wat er bij een transitie komt kijken?

De groep die aan een behandeling begint, wacht een ingrijpend en langdurig traject, waarbij intensieve gesprekken worden gevoerd met kinderen. Hoelang voelen ze zich al zo? Na de diagnose genderdysforie, een onbehagen met het aangeboren geslacht, komen ze vanaf 11 jaar in aanmerking voor puberteitsremmers, vanaf 15 voor een hormoonbehandeling en vanaf 18 voor een geslachtsoperatie.

Begin dit jaar stonden er 7.700 mensen op een wachtlijst voor behandeling, drie jaar geleden waren dat er 2.500. Het duurt twee à drie jaar tot je aan de beurt bent. Van een bevlieging kan alleen al daarom nauwelijks sprake zijn. In zeldzame gevallen komt het toch voor dat mensen spijt krijgen van een behandeling, uit onderzoek blijkt dat het om zo’n 1 op de 200 patiënten gaat.

Voor een hype is ‘geen enkel bewijs’, zei onderzoeker Thomas Steensma vorig jaar in NRC. Dagelijks zit hij tegenover de nieuwe groep jongeren die een behandeling wil en hij ziet geen verschil met voorheen: ze ervaren even serieuze en consistente problemen met hun geboortegeslacht. Ook hij juicht meer onderzoek hiernaar toe.

Natuurlijk moeten we een sterke stijging van jongeren die een behandeling willen bestuderen, zonder taboes, maar ook zonder dubbele agenda. In de tussentijd volstaat het om je eerst werkelijk in te leven in een kind met een transitiewens, voordat je roept dat het willoos een trend volgt.