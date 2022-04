Verontwaardiging over de mondkapjesdeal kan ik niet meer opbrengen, daar zit een taks aan

Op de radio hoorde ik een man vertellen dat hij uitkijkt naar het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal. De man was benieuwd naar wat minister De Jonge gaat zeggen nu gebleken is (na volhardend journalistiek speurwerk) dat er toch wél een paar lijntjes hebben gelopen tussen de minister en Van Lienden. Met een schampere lach deed ik de radio uit. Ik kan de verontwaardiging niet meer opbrengen. Enkel computers zijn in staat oneindig repetitieve responsen te geven op dezelfde input. Bij mensen zit daar een taks aan.

Die hele mondkapjesdeal, ik geloof het allemaal wel. We zijn 100 miljoen euro gemeenschapsgeld kwijt omdat politici er alles voor over hebben om de beeldvorming een beetje voordelig te houden. Daar kunnen we een langdurig en uiterst zorgvuldig onderzoek op loslaten, waarbij de volgende sloot gemeenschapsgeld verdampt door gepeperde Deloitte-facturen, maar dat zal de zaak weinig verder brengen. Die 100 miljoen krijgen we niet meer terug, en als er al iemand verantwoordelijk kan worden gehouden, acht ik de kans niet groot dat daar werkelijk (politieke) consequenties aan worden verbonden. Allemaal leuk en aardig, die nieuwe bestuurscultuur, maar we mogen inmiddels wel constateren dat die niet van de grond is gekomen.

Waar ík graag een uiterst zorgvuldig onderzoek aan zou willen besteden, is de vraag hoeveel onderzoeksrapporten er de afgelopen vijf jaar in opdracht van de overheid zijn opgesteld, wat de totale kosten daarvan zijn geweest en welk concreet effect die rapporten hebben gehad. Er is vast ergens een slimme rekenaar te vinden die het behaalde rendement kan vaststellen. Zijn we slimmer, efficiënter, gelukkiger of rijker geworden van al die rapporten? Zijn departementen er beter door georganiseerd? Is het geheugen van politici per uitgegeven euro met een paar procentpunten verbeterd? Het zou nuttig zijn te weten wat al die zorgvuldigheid ons oplevert.

Overigens heb ik, ondanks zijn eigen gedraai en creatieve uitleg van het begrip ‘betrokkenheid’, ook te doen met minister De Jonge. Achteraf is het makkelijk praten, maar ten tijde van de gebeurtenissen probeerde iedereen paniekerig vat te krijgen op de nieuwe pandemie. Zo’n situatie vereist vergevorderde koorddanstechnieken; handel je te snel, dan kan je achteraf onbezonnenheid worden verweten. Handel je te langzaam, dan krijg je te horen dat je kostbare tijd hebt verspild, waardoor onherstelbare schade is ontstaan. Van Lienden heeft welbewust gebruik gemaakt van de angst van De Jonge voor dat laatste verwijt. Uit de nu vrijgegeven stukken blijkt wederom hoe Van Lienden de boel oplichtte door een stroom aan berichten te sturen waarin hij zijn hulp aanbood ‘zonder winstoogmerk’. Hij noemde uitdrukkelijk zijn stichting. Uit de appjes ontstaat een beeld van een hijgerige Van Lienden die zijn zogenaamde hulp door ieders strot probeert te drukken.

De onderzoeksrapportentraditie van de overheid kan misschien iets worden bijgesteld. In plaats van uitvoerige wijsheden achteraf op te laten tekenen, zou er vóóraf onderzoek moeten worden gedaan. Dat is in het ondernemingsrecht gebruikelijk bij fusies en overnames en wordt due diligence genoemd. De aan de koper gepresenteerde informatie wordt daarbij getoetst om te bepalen of de transactie doorgang kan vinden en zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. Van Lienden was bij zo’n dd-onderzoek genadeloos door de mand gevallen, wat iedereen deze nationale kater had bespaard. Maar goed, ook dat is wijsheid achteraf.