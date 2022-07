Vernieuwende ideeën en initiatieven? Die worden meestal bedacht door de ‘onaangepasten’ in onze samenleving

We aten een haring op het pleintje voor het winkelcentrum Molenwijk in Amsterdam-Noord, mijn man en ik. Molenwijk is een volksbuurt met hoge flats, in de jaren zestig als voorbeeld voor de Bijlmer gebouwd. Groen, redelijk arm, hoog percentage niet- of populistenstemmers, met een lelijk overdekt winkelcentrum in het hart. Het pleintje ervoor is een soort publieke huiskamer waar zich welkom weet: hangouderen en

-jongeren, dak- en thuislozen, alcoholisten, hondenliefhebbers, nieuwkomers met bakfietsen (‘yuppen’). De culturele achtergrond van de mensen op het plein is volstrekt divers. De zon scheen. Ik zei dat ik me gelukkig voelde hier.

Ik dacht aan dit moment door een item bij Nieuwsuur over hoe steeds meer mensen psychische klachten ontwikkelen en moedeloosheid ervaren door alle crises waarmee we worden geconfronteerd: klimaatcrisis, woningcrisis, energiecrisis, bestuurscrisis, denk aan de Toeslagenaffaire, institutioneel racisme, Groninger gasdebacle, wantoestanden in de Jeugdzorg, voedselcrisis (door oorlog en winsthonger van de voedingsindustrie), enzovoorts, enzovoorts.

Hoopvol

Ik ben niet immuun voor al die crises en in een vermoeide bui voel ik me heus soms moedeloos. Maar waar ik me aan optrek, is dat er tegen de stroom in (en meestal buiten het oog van de media) allang een beweging de andere – hoopvolle – kant op gaande is van ‘gewone’ mensen die zoeken naar alternatieven en oplossingen waar de (kapitalistische) ‘markt’ en de overheid falen. Denk aan coöperatieve zorgorganisaties (4.000 in Nederland), voedsel- en energiecoöperaties, maar bijvoorbeeld ook aan schrijfgroepen van gedetineerden in gevangenissen, kunstenaarscollectieven. Of het gastvrije pleintje op Molenwijk.

‘Ik merkte dat ik opknapte in een omgeving met minder ego’s en minder prikkels’, schreef Karin Sitalsing afgelopen zaterdag in het Magazine van deze krant over de kleinschalige woonzorginstelling waar haar dementerende moeder woont. ‘Hoe oneindig veel zachter deze wereld is dan mijn eigen nare, harde journalistenwereld waar iedereen elkaar de maat neemt.’ Ik herken het gevoel, maar dan uit de schrijfgroep van gedetineerden in de gevangenis. Zelden zo’n kameraadschappelijke, open, solidaire, warme en niet-seksistische sfeer meegemaakt. Niemand is gedetineerde, wel (aspirant) schrijver. Al schrijvend en pratend over leven, schuld, vrijheid, pijn, liefde, kinderen, enzovoorts, sneuvelen stigma’s en negatieve zelfbeelden, terwijl de literatuur wint aan stemmen en perspectieven.

Menselijke maat

De liefdevolle zorg die Sitalsing beschrijft, die bijdraagt aan geluk en welbevinden van bewoners, familieleden én medewerkers, heeft één belangrijk kenmerk gemeen met de schrijfgroep in de gevangenis (en met al die andere niet-commerciële coöperatieven): de menselijke maat is leidend. Het gemeenschappelijke. Gelijkwaardigheid. Dat gaat dwars in tegen de heersende neoliberale ieder-voor-zich-en-God (lees: de markt)-voor-ons-allenideologie. Tegen de cultuur van winnaars (eigen verdienste) en verliezers (eigen schuld) en onderlinge competitie, van oneindige economische groei en de heiligheid van het privé-eigendom (want van wie is de wind, de warmte van de zon, het water, de grond?)

Niet vreemd dus dat vernieuwende ideeën en initiatieven meestal bedacht worden door ‘gewone’ mensen, ervaringsdeskundigen, kunstenaars, de ‘onaangepasten’ in onze samenleving. En juist niet door degenen die ervoor zijn aangesteld, de politici, bestuurders, ambtenaren, professoren, leiders van grote bedrijven. Omdat de onaangepasten het inzicht en bewustzijn hebben (vaak door ervaring) dat de ‘markt’ en wantrouwen (van de staat) niet goed uitpakken voor hen en hun omgeving. Dat noopt tot zoeken, nadenken, uitvinden van nieuwe samenleef- en werkvormen.

Onaangepast

Ik zie ‘onaangepast’ als compliment. In zijn klassieker Lof der onaangepastheid schreef Herman Milikowski in 1967 al over de noodzaak tegendraads denken en onaangepastheid in onderwijs en opvoeding aan te moedigen. Omdat onaangepastheid volgens hem een kritische levenshouding impliceert die zelfontplooiing, ontwikkeling en emancipatie bevordert. ‘Menselijke vooruitgang is alleen mogelijk door onaangepast gedrag.’ Milikowski had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en in het verzet gezeten én in een concentratiekamp; dat zal grote invloed hebben gehad op zijn visie.

Inmiddels begint de noodzaak van de menselijke maat in bestuur en beleid door te dringen tot de elite, getuige het indrukwekkende rapport De menselijke staat van de oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters. Hij pleit voor een ‘burgerperspectief’ in bestuur en beleid en een mensbeeld dat uitgaat van solidariteit in plaats van competitie en zelfredzaamheid. Hoera! Putters is intelligent genoeg om te beseffen dat hij schatplichtig is aan de onaangepasten in onze samenleving. Die zijn alweer tien stappen verder. Genoeg reden dus om de moed erin te houden, lijkt me. Het alternatief is altijd dichtbij.



Christine Otten is schrijver en theatermaker. Deze week vervangt zij Elma Drayer.