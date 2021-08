Vernietigen vaccins is in strijd met eed van Hippocrates

Brief van de dag: vernietigen van werkzame vaccins is een historische misdaad

Koelcellen met coronavaccins van Pfizer. Beeld ANP

Nog geen 1 procent van de bevolking op het Afrikaanse continent is volledig gevaccineerd, maar westerse landen laten hun overschotten aan vaccins (deels) vernietigen. Bij het vernietigen van nog niet verlopen vaccins, die bij huisartsen in speciale koelkasten zijn bewaard, beroept de Nederlandse overheid zich op wet- en regelgeving. Ook in andere landen vormt dit een beletsel.

Maar Afrikaanse regeringen hebben de internationale gemeenschap gevraagd in de noodsituatie van deze coronapandemie met vaccins en middelen bij te springen. Daarom verdraagt deze wet- en regelgeving zich niet met universele humanitaire waarden die verankerd zijn in internationale rechtsbeginselen. In dit licht is het vernietigen van werkzame vaccins een historische misdaad tegen de menselijkheid.

Ook de eed van Hippocrates moet artsen wereldwijd in verzet brengen tegen deze praktijk.

Walter Schrader, huisarts te Leiden

Dansleraar (1)

Naar aanleiding van de discussie over de Utrechtse dansleraar Peter Vlug (Ten eerste, 4/8), die wil dat zijn cursisten een vaccinatiebewijs kunnen overleggen voordat ze de danszaal betreden, heb ik het volgende: bestaat er een wettelijk recht op dansles? Het gaat om een privé-onderneming.

Er wordt niet gediscrimineerd op grond van geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur. Zoals de medewerker aan de kassa van The Movies in het begin van de mondkapjesplicht tegen een klant zei: ‘U heeft het recht geen mondkapje te dragen, ik heb het recht u niet binnen te laten.’

Neil van der Linden, Amsterdam

Dansleraar (2)

Dansleraar Peter Vlug vraagt voortaan vaccinatiebewijzen van zijn cursisten. Felle discussies zijn het gevolg. Maar Peter heeft slechts zijn

leven en dat van zijn cursisten lief. Wat kan daar nou tegen zijn?

Marianne van der Pol, Nijmegen

Chantage

DSM vertrekt uit Limburg als ze niet 3,5 miljoen euro subsidie krijgen voor een nieuw hoofdkantoor. Gekker moet het toch niet worden. Dat de overheid zich laat chanteren om een al schatrijk bedrijf te betalen, om er duurbetaalde mensen een fijne werkplek te geven. Trillingsvrij, dat wel. Zullen ze in Groningen van opkijken, hoe snel het kan en voor wie het wel kan. En voor wie niet.

J. Wiericx, Oud-Vossemeer

Profiteur?

Als oud-verpleegkundige, ervaren in de psychiatrie, moet ik het hier na de brief van Jasmijn de Roos (O&D, 4/8) opnemen voor Nicolien Mizee en haar lotgenoten.

Mizee profiteert niet en stelt zich niet aan, en het is bedroevend dat een groot deel van haar kwetsbare lotgenoten gedwongen wordt tot een ongelukkig bestaan in de marge van uitkeringen en controles door instanties zonder verstand van zaken. Het is fijn dat het haar gelukt is ‘iets van het leven te maken’ en fijn dat ze haar talenten deelt met haar lezers.

Mariska Jansen, Harlingen

Romeins verleden

In Nijmegen is geen Romein te vinden en dat wat aan de Romeinen herinnert, zit grotendeels onder de grond (Ten eerste, 3/8).

In 1995 heeft kunstenaar Arie Berkulin een 9 meter hoog beeld gemaakt dat, als je eromheen loopt, steeds andere Romeinse cijfers laat zien. Het stond op een ruime plek aan de Waal, van ver aan alle kanten zichtbaar. Helaas is het beeld nu naar de rand van de kade verplaatst, zodat het zijn betekenis verloren heeft, omdat eromheen lopen nauwelijks nog kan. Bij hoog water staat het zelfs voor eenderde ín het water.

Ons Romeinse verleden is inderdaad blijkbaar niet zo belangrijk.

Mieke Koenen, Nijmegen

Hartverwarmend

Jett Rebels pleidooi (O&D, 4/8) voor meer aandacht voor de door de coronapandemie getroffen cultuursector en het belang van deze sector voor het welzijn van de samenleving, vond ik hartverwarmend en sterk onderbouwd. Van harte hoop ik dat hij en al zijn collega’s snel weer hun werk kunnen doen. Maar als dit onverhoopt niet zo mag zijn, kan Jett Rebel nog altijd in de politiek gaan. Mijn stem heeft hij.

Hans Vullings, Horst

Drie keer melk

De boer melkte altijd de koe. De Rabobank melkt tegenwoordig de boer (Ten eerste, 2/8). En ook de mens blijft voorlopig nog de aarde verder ‘uitmelken’. Prachtig zijn de foto’s in dezelfde krant van degenen die in Brazilië moeten wijken voor de verbouw van soja voor onze koeien.

Paul Moonen, Stitswerd

Chateau Amsterdam

Wie moeite heeft met Kasteel Amsterdam-wijn (Ten eerste, 3/8), kan er misschien wat Old Amsterdam-kaas bij eten. Wel als Emsterdem uitspreken en niet doorvertellen aan die Emsterdemse koeien.

Eric Roodnat, Amsterdam

Kweekvlees niet nodig

Ik geloof niet dat we de Nederlanders van het vlees af krijgen voor 2030 (Wetenschap, 31/7). Dat zou ook niet het kortetermijnstreven moeten zijn. Een weekplanning voor de benodigde eiwitten zou bijvoorbeeld kunnen zijn, van dag tot dag: goed/eerlijk/biologisch vlees, duurzaam gevangen vis, ei, peulvruchten, tofu/seitan, kaas, plantaardige vleesvervanger.

In ons weldoorvoede Europa hebben we een bijna oneindig aanbod aan verschillende levensmiddelen binnen handbereik, waardoor tekorten (aan eiwitten/vitamines) niet snel zullen optreden. Terug naar de basis qua ingrediënten, dus niet allemaal voorgesneden, voorverpakte en halfklaar-producten, vol met allerlei nutteloze toevoegingen. Dit zou minder milieubelastend zijn en veel beter voor het dierenwelzijn, een kleinere veestapel behoeven, een eerlijkere prijs voor de boer opleveren en een betere volksgezondheid.

Tot slot: meer voorlichting en kooklessen op scholen, met meer aandacht voor plantaardige (of met minder dierlijke eiwitten) maaltijdbereiding en een positieve voorbeeldfunctie van de supermarktketens (die grote belangen hebben bij het in stand houden van de vleesconsumptie). Misschien belangrijker dan een vitrine vol kweekvlees?

Petra Kartak, Faro (Portugal)