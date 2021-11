Vermijd zwart-witdenken over de Randstad en de regio

Natuur- en boerenlandschap rond Maastricht waar ook de korenwolf zit. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Maandag verscheen in de Volkskrant het stuk Vergeet de dure wensen van de Randstad, investeer snel weer in de buitengewesten. Dit past binnen een breder sentiment waarin de ‘verwende Randstad’ steeds weer tegenover de ‘achtergestelde regio’s’ wordt gezet. Een schijntegenstelling, vinden wij als regionalen, woonachtig en werkzaam in de Randstad. Het roepen dat de politiek niet hoeft te investeren in een gebied waar miljoenen Nederlanders wonen en werken is niet alleen onverstandig, het doet onvoldoende recht aan de uitdagingen in de regio.

Alle regio’s zijn belangrijk. En ja, er zijn regio’s die in een vicieuze cirkel zitten van leegloop, het verdwijnen van werkgelegenheid en voorzieningen en vervolgens nog meer leegloop. Daar moeten we een passend antwoord op vinden, een antwoord dat verder kijkt dan hoe de overheid het meeste haalt uit elke geïnvesteerde euro. Goede basisvoorzieningen zijn immers een belangrijke overheidstaak en essentieel voor een fijn leven.

Maar het beeld dat het door een (neoliberale) overheid komt dat sommige regio’s leeglopen en de Randstad blijft groeien, bestrijden we. Het zijn de mensen zelf die wegtrekken. Omdat ze elders meer kansen zien of liever in de stad wonen. Urbanisatie en verstedelijking zijn wereldwijde trends. Veel mensen wonen liever in een gebied met een relatief hoog aantal voorzieningen per vierkante kilometer én met ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De schuld daarvoor eenzijdig neerleggen bij de overheid en bevolkingsprognoses, doet de werkelijkheid geen recht.

De bevolkingsgroei in de Randstad, die met of zonder spreidingsbeleid zal doorzetten, zorgt in de regio voor forse uitdagingen. Dit zijn uitdagingen waar bijna half Nederland last van heeft. Het steekt dat die opgaven steeds worden weggezet als verwend gezeur dat politiek zou moeten negeren.

Echte oplossingen

Neem Zuid-Holland. Dit is met een kleine vier miljoen inwoners de dichtstbevolkte regio van Nederland. De komende 20 jaar komen daar nog eens 400 duizend mensen bij, verspreid over een kleine 250 duizend woningen. Om al die mensen een huis te bieden, gaat deze regio een vijfde van de nationale woningbouwopgave voor haar rekening nemen. Met alle drukte die daarbij komt kijken – drukte die de regio’s daarmee bespaard blijft. Die kant van het verhaal horen we zelden.

Alleen al in Zuid-Holland wordt er de komende twee decennia tweemaal een stad als Groningen bijgebouwd – en in andere Randstadprovincies vergelijkbare aantallen. Dit betekent dat er het een en ander gedaan moet worden om dat mogelijk te maken. Er zijn investeringen nodig om de regio aantrekkelijk en bereikbaar te houden én om de economie aan te jagen. Zodat er economische groei plaatsvindt waar vervolgens heel Nederland van profiteert.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan mobiliteit. In grote steden als Rotterdam en Den Haag, maar ook in middelgrote steden als Delft, passen er simpelweg niet veel auto’s meer bij, zeker niet als er verder verdicht wordt om al die extra woningen in te passen. Dan zijn er alternatieven nodig: goede loop- en fietsvoorzieningen en forse investeringen in het openbaar vervoer. Investeringen die al jarenlang achter zijn gebleven bij de bevolkingsgroei en waarvan de noodzaak daarom regelmatig publiekelijk bepleit wordt.

Op waarde schatten

Een pleidooi om de wensen van de Randstad te vergeten, is ongepast. Laten we zowel de regio, de Randstad als de gebieden daar tussenin, op waarde schatten. Elke regio heeft haar eigen unieke kenmerken. De uitdagingen van elke regio vergen een passende oplossing én de aandacht van het Rijk. In een tijd waarin de overheid maar beperkt investeert in infrastructuur, is het aantrekkelijk om je tegen elkaar af te zetten. Maar laten we kijken naar de uitdagingen in alle regio’s, daar worden we samen beter van.

Djoeke Altena en Rolf Harbers komen uit Zeeland en Groningen en verhuisden voor hun werk naar de Randstad. Zij zijn actief in de belangenbehartiging voor Zuid-Holland. Zij schrijven dit artikel op persoonlijke titel.