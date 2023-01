Verlos leerlingen en leraren van de constante dwingelandij van de smartphone

Kijk, lees dit: ‘Het mobieltje houdt de leerling in zijn greep en verleidt de student steeds weer op het schermpje te kijken.’ En dit: ‘Het gebruik van smartphones tijdens les kan leiden tot afleiding, belemmert het leerproces en reduceert de spanningsboog.’ Of: ‘Het schoolgebouw is voor de gepeste scholier nog giftiger geworden.’ En een oppepper: ‘[Een smartphoneverbod] leidt tot verbroedering en versterking van de sociale cohesie binnen de school. Studenten worden geforceerd om meer interactie met elkaar en de leraren te hebben.’

Nee, dit heb ik niet stiekem zelf geschreven. En ook niet een generatiegenoot die voor rusteloze klassen staat en wanhopig uitkijkt naar zijn pensioen. Evenmin citeer ik mensen die publiekelijk bezorgd zijn over de kwaliteit van het onderwijs, zoals Alexander Rinnooy Kan en Ton van Haperen, die een smartphoneverbod op scholen bepleiten. Ik citeer hier uit een opiniestuk (AD, 5 januari) van Jelmar Terpstra en Steven Teitsma, twee leerlingen uit 6-vwo. Een onverdachte bron. Hét argument voor smartphones in de klas is steevast dat die ‘nu eenmaal’ de leefwereld van de leerling domineren.

Terpstra en Teitsma willen verlost worden van de constante dwingelandij van hun telefoontje; ze verlangen naar focus en naar echt contact, met de leraar en elkaar. Dat ontroert me. Overal zie ik zwijgende pubers: in de tram, in het park, naast elkaar eendrachtig verdiept in hun telefoon, communicerend via een scherm. Het is een verslaving en het is groepsdwang: wie niet meedoet, ligt eruit. Mij stemt het niet vrolijk.

Ook de jonge docent maatschappijleraar en filosofie Albert Mark van Leeuwen (de Volkskrant, 3 januari) merkt dat de smartphone leidt tot stress en gebrek aan concentratie: ‘Je moet de tijd die je met je leerlingen krijgt afschermen van de schermen die kinderen mentaal en fysiek beperken.’

Het vrijwel uitsluitend lezen op een smartphone, korte mededelingen, heeft bijgedragen aan een groot onderwijsprobleem: leerlingen hebben moeite met het lezen en schrijven van langere teksten, met verbanden leggen. Zonder die vaardigheid kun je niet verder studeren. Het is de leraar Nederlands die daarvoor opdraait. Er is een beter eindexamen Nederlands nodig dat die vaardigheden werkelijk toetst (lees Theo Witte en Sander Bax maandag in de Volkskrant). Maar als leerlingen zich met een trillende smartphone naast zich niet kunnen concentreren is het onbegonnen werk.

Schermen zijn overal, en goedkoop. School is er ook om kinderen te laten kennismaken met wat ze thuis niet hebben. Thuis heb je geen gymzaal, geen bibliotheek, geen scheikundelab. Echte ervaringen zijn duur en omslachtig. Echte muziekinstrumenten, kliederen met echte verf, een voetbalveld met geurig gras, een echt mens voor de klas. Laten we voorkomen dat binnenkort alleen bevoorrechte kinderen zulke echte ervaringen krijgen en de rest wordt afgescheept met goedkoop digitaal.

Het argument dat de smartphone onontbeerlijk is omdat leerlingen er later allemaal mee moeten werken – dat ik helaas in Het Parool (7 januari) las bij de door mij bewonderde Marcel Levi – is zwak. Je laat kinderen die later meubelmaker worden ook niet op hun 8ste met een cirkelzaag rondlopen. Onderwijs moet leerlingen werktuigen bieden om zich te ontwikkelen en zich staande te houden zowel in de echte als de digitale wereld.

Digitale vorming is wél noodzakelijk. Het is steeds belangrijker om goed te leren zoeken, betrouwbare bronnen te herkennen, snappen hoe algoritmen en beïnvloeding werken. Zulke lessen kunnen best zonder smartphone, op laptops zonder spelletjes en sociale media.

Van een smartphoneverbod op scholen komt het voorlopig niet. Maar laat leraren alsjeblieft vrij in het weren van de smartphone uit hun klas.