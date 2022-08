‘Verkracht of niet’ is misschien wat schools, maar daar is niets op tegen

Na een drankovergoten feestje belandt Max – laatste trein ‘gemist’ – bij zijn ex-vriendin Tessa. Hij belt aan bij haar studentenhuis, een huisgenoot doet open en brengt hem naar Tessa, die na het feestje al in slaap was gevallen. Oké, je mag blijven, zegt zij: op de bank slapen. Rillend ligt de natgeregende Max op de krappe tweezitter en vraagt om een dekentje.

Lachend bekijkt Tessa zijn gestuntel en zegt: ‘Kom maar hier dan. Maar geen gedoe, hè, gewoon slapen.’ Dat belooft Max. Even later kruipt hij tegen haar aan, begint haar te betasten, en heeft, hoewel ze even tegenstribbelt, seks met haar. Zij ligt onder hem, hij steunt op haar handen, zodat ze zich niet kan verweren. Ze lijkt te bevriezen en zegt na afloop niets. De volgende ochtend maakt ze, zwijgzaam, een ontbijtje voor Max.

Jongeren discussiëren in ‘Verkracht of niet’. Beeld BNNVara

Het zijn sleutelmomenten in het dinsdag voor het eerst uitgezonden, op jongeren gerichte BNNVara-programma Verkracht of niet, waarin presentatoren Geraldine Kemper en Tim Hofman met een groep twintigers, vrouwen en mannen, seksuele grenzen verkennen. Wanneer is sprake van wederzijdse instemming en wanneer van onvrijwillige seks – van verkrachting, aanranding? Bestaat er tussen instemming en dwang een schemerzone, en welke factoren maken daar dat zaken niet zo zwart-wit liggen als gedacht? Had Tessa Max wel bij haar in bed moeten laten kruipen, dat is toch vragen om moeilijkheden? Is hun beider dronkenschap geen excuus voor Max? Had de dronkelap wel in de gaten dat Tessa geen seks met hem wilde?

Het gedramatiseerde voorval van Max en Tessa, ontleend aan een werkelijk voor de rechter gebrachte verkrachtingszaak, wordt in Verkracht of niet onderbroken voor groepsgesprekken waarin de jongeren hun standpunten verduidelijken, aanscherpen, wijzigen naarmate meer details bekend worden over het vermeende misdrijf. Onderwijl vertellen sommigen over hun eigen ervaringen: zo is er een 25-jarige vrouw die ooit een jongen naar huis had meegetroond en seksuele avances had gemaakt terwijl hij duidelijk had gezegd dat hij niet wilde.

Verkracht of niet pelt de kwestie af tot aan de kern. Een officier van justitie vertelt dat ze zich in de strafzaak laat leiden door wat Max heeft misdaan: dat bepaalt of hij schuldig wordt verklaard. Pas bij de bepaling van de strafmaat komen verzachtende omstandigheden – het schemergebied – aan de orde. In de nagespeelde strafzaak legt Max’ advocaat Tessa het vuur aan de schenen. Enkele slachtoffers van seksuele overschrijding vertellen dat zij (veel voorkomende) victim blaming, de schuld leggen bij het slachtoffer, als bijna nog vernederender hebben ervaren dan hun aanranding zelf.

Misschien is Verkracht of niet wat schools, een hedendaagse variant op een groepsgesprek met lichtbeelden uit de seventies. Maar ik zou, gezien de nuances, het prima acteerwerk en de openhartigheid van de deelnemers niet weten wat daarop tegen is. Ander ouderwets woord: taboedoorbrekend. Nog steeds nodig.