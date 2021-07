Verhuur ons koningshuis aan Duitsland

De Gouden Koets op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Een belangrijke reden voor een staatsbezoek is om de handelsbetrekkingen tussen landen te versterken. Laten we op dat gebied eens iets leren van de Chinezen.

China heeft een paar panda’s die verschrikkelijk duur zijn om te onderhouden, geen moer doen maar commercieel een hoge aaibaarheidsfactor hebben. Ziet u de overeenkomsten?

Als je voor minstens 1,2 miljoen een 120 jaar oude koets laat opknappen en vervolgens in een museum laat zetten om er geen beter mee te rijden, dan is dat een behoorlijke verkwisting. Dat de kosten van de restauratie worden opgevangen binnen de begroting en niet ten koste van de belastingbetaler gaan, zoals de rijksoverheid zegt, is een gotspe. Wie betaalt die begroting? Precies, de belastingbetaler.

Mijn voorstel is daarom dat wij ons koningshuis - zeer geliefd in Duitsland - voor 10 jaar laten leasen door de Duitsers. De Duitsers hebben ons veel gegeven (Bernhard en Claus) en nu krijgen zij er ook wat voor terug. Zij moeten er dan wel goed voor zorgen en ons goed betalen maar ze krijgen wel een heel wagenpark met BMW’s, koetsen en fietsen erbij geleverd.

Dat op de deur van een van de koetsen een slavenschildering staat is niet erg want de Duitsers hebben ook een slavernij verleden maar zullen daar vast niet zo’n stampij over maken.

Gustaaf Vossenaar, Driebergen

Afscheid

Wtf? Heb ik iets gemist? Afscheid van correspondent Michael Persson? Is Amerika weer back to normal? In de krant van afgelopen zaterdag (Opinie, 11/7) geeft Michael Persson in een minutieus verslag aan waarom we hem vreselijk gaan missen.

Waldo de Boer, Wageningen

Misdaad

Ondanks dat we nog geen zekerheid hebben over de daders van de aanslag op Peter R. de Vries, plaatst de Volkskrant al een onzinnig stuk over de aanpak van de maffia in Italië met de impliciete oproep de War on Drugs nog eens verder op te voeren. Wat opvalt is een totaal gebrek aan data in deze beschouwing. Uit bijvoorbeeld de landenvergelijking op de site van NationMaster blijkt dat er geen enkel systematisch bewijs is voor betere misdaadcijfers in Italië.

Han van der Maas, Amsterdam

CDA-rapport

Het CDA-partijbestuur treedt af na het rapport-Spies (10 juli). ‘Als er iets fout gaat moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft het bestuur gedaan’, aldus interim-voorzitter Van Rij. Partijleider Wopke Hoekstra blijft en neemt geen verantwoordelijkheid voor de mislukte leiderschapswissel en de daarop volgende mislukte campagne. Naar verluidt konden Rutte en Hoekstra het in het kabinet niet altijd met elkaar vinden. Kennelijk hebben ze elkaar nu gevonden. Twee mensen die geen consequenties trekken uit wat misging..

Ameling Algra, Almere

Hen

Ilse Warringa pleit in het Magazine (10 juli) tegen genderneutrale toiletten en het gebruik van het genderneutrale voornaamwoord ‘hen’, en vraagt zich af of non-binaire mensen die aanspreekvorm wel prettig vinden. Sprak zij ooit een non-binair persoon, dan kon weten dat ze ‘hen’ vaak écht prettig vinden.

Eli Witteman, Amsterdam

Debatcultuur

In de beschouwing over de impact van de aanslag op Peter R. de Vries (Zaterdag &Opinie, 10 juli) wordt met enige nadruk de Leidse rechts-­filosoof Andreas Kinneging opgevoerd, die zich zorgen maakt dat moedige mensen als De Vries niet veilig zijn. Niet voor het eerst gaat dit bij hem gepaard met kritiek op de Nederlandse debatcultuur, gedomineerd door links-liberalen. Hij verwijst naar de middeleeuwen waar een beschaafde debatcultuur gangbaar zou zijn, waarbij het zich verplaatsen in de opvattingen van de tegenpartij de hoofdmoot vormde.

Bijzonder, als men zich rekenschap geeft van de zeer vele duizenden die in de late middeleeuwen, maar ook nog eeuwen daarna, overal in Europa op grond van hun opvattingen op de brandstapel eindigden of op andere wijze hun afwijkende visie met de dood moesten bekopen.

Leendert Jonker, Leiden

Proefdieren

Geraakt ben ik door de reportage van Maartje Bakker (Wetenschap, 10 juli) over de inzet van proefdieren voor een vaccin en de aangrijpende foto’s daarbij van Henk Wildschut.

Paul Hak, Heerhugowaard

Fietsstijl

Leuk, aandacht voor de rijstijl van Bauke Mollema (Sport, 10 juli). Wielerjournalist Thijs Zonneveld noemt het ‘Mollemalen’. Effectieve stijl, zie zijn overwinning op de 14de Tour-etappe.

Peter Hart, Papendrecht