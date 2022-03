Verhuizen vanuit de stad naar de provincie roept veel negatieve reacties op, ontdekte Angela Wals

Beeld Esther Aarts

‘Waar ga je dan wonen?’, vroeg een vriendin van een vriendin afgelopen zomer op een verjaardag in Amsterdam. Ik woonde nog in Berlijn, maar stond op het punt te remigreren. Zelf reisde ze de hele wereld over voor haar werk en had jarenlang in New York gewoond. Ik sprak mijn antwoord aarzelend uit, alsof het een vraag was. De wenkbrauwen van deze vrouw schoten omhoog. ‘Why!?’, riep ze uit.

Ze was blijkbaar geen fan van de regio. En ik voelde me ter verantwoording geroepen. Leg eens uit, Wals, waarom eigenlijk daar? Omdat ik Amsterdam – tien jaar gewoond – niet meer kan betalen natuurlijk. Maar dat zei ik niet. In plaats daarvan maakte ik een zelfovertuigende opsomming die vrijwel elke stadverlater maakt: huis, tuin, fijn voor de kinderen, slechts x-aantal minuten met de bus naar Centraal, Natura 2000-gebied om de hoek. Maar de stedeling is dan al afgehaakt, waarschijnlijk ergens bij ‘openbaar vervoer’.

Gigantisch woonprobleem

Komende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de meeste partijen weten dondersgoed waarvoor ze campagne moeten voeren: betaalbaar wonen. Want wonen is niet betaalbaar. Freelancers worden meewarig door de hypotheekadviseur aangekeken. De groep economisch daklozen – wel werk, toch geen huis – groeit. Voor een sociale huurwoning sta je decennialang in de rij. Het woonprobleem in Nederland is gigantisch en laten we ons hierover blijven opwinden, ook al vallen deze kwesties in het niet bij het lot van de Oekraïners wier huis en haard momenteel onder hun voeten vandaan worden geblazen.

Steeds meer mensen die graag in de stad willen wonen, kunnen het niet meer betalen. Dat is niet alleen een Amsterdams fenomeen, maar speelt in alle grote steden. Ook een probleem waar de lokale politici zich druk over mogen maken: de stedelijke bevolking dreigt een rijke eenheidsworst te worden waartussen geen ruimte meer is voor onderwijzers en verpleegkundigen die in de stad werken.

Op deze oververhitte woningmarkt moest ik samen met mijn vriend een woning zoeken. Het lukte. We kochten een compleet huis, zonder jubelton, aankoopmakelaar en overbieden. Een combinatie van mazzel en het blijven oprekken van de straal in de zoekmachine van Funda.nl.

Safari

Ik woon nu op een plek waarvan je vrienden en kennissen in Amsterdam zeggen dat ze het ‘volgens mij’ wel kennen omdat ze er weleens ‘doorheen fietsen’. Natuurlijk komen ze op bezoek/safari, want ze willen wel zien hoe ik ben geland tussen de koeien. Als ik uit mijn raam kijk, zie ik inderdaad koeien.

‘Daar stemmen ze toch allemaal PVV en Forum?’

‘Valt wel mee’, zeg ik, ‘dat is het muzikale dorp ernaast.’

‘Sociale controle is daar wel heftig zeker?’

‘Niet normaal, ik moet elke week mijn ramen wassen, anders word ik erop aangesproken.’

‘Echt?’

‘Nee.’

Beeld Esther Aarts

Ze zijn blij voor me. Echt. En ik ben ook blij. Ik kijk elke ochtend hoe mijn dochter aan het einde van de straat linksaf slaat en naar een school wandelt die rechtstreeks uit een filmset komt. Goede beslissing. Nee echt.

Maar toch. Die tactloze ‘why’ van inmiddels bijna een jaar geleden heb ik nooit helemaal van me afgeschud. Het voelt soms alsof ik de verkeerde kant op ben bewogen. Want de regio, daar kom ik vandaan, ik spendeerde de eerste 18 jaar van mijn leven in een dorp en zwaaide het opgelucht uit toen ik in Amsterdam ging studeren. Het was nooit de bedoeling daar ooit naar terug te keren. (Dat kon trouwens ook helemaal niet, want in mijn geboortedorp wordt bij het overbieden ook niet meer naar een tonnetje meer of minder gekeken. Ik woon nu nóg verder van Amsterdam.)

Identiteit en postcode zijn nu eenmaal met elkaar verbonden. Er zijn ouders die groot ongemak voelen bij ‘Purmerend’ of ‘Amstelveen’ in het paspoort van hun kind als gevolg van een volle verloskamer in Amsterdam. Daar lachen we graag en terecht hard om. En tegelijkertijd begrijpen we het stiekem ook wel een beetje.

Identitair postcodedenken

Een toonbeeld van identitair postcodedenken las ik laatst in de Groene Amsterdammer waarin schrijver Joost de Vries verslag deed van zijn moeizame huizenjacht. Na een paar afgewezen biedingen werd ook bij hem ‘langzaam duidelijk’ waarom zoveel van zijn vrienden uit de stad zijn vertrokken. ‘Serieuze mensen, mensen met carrières, mensen met wie je nachtenlang in Paradiso hebt gestaan, beginnen ineens tegen je over hoe lekker snel de intercityverbinding naar Deventer is.’

Ik weet niet of deze ‘serieuze mensen, mensen met carrières’ hun woontransfer zelf ook als nederlaag zien, maar de mening van De Vries laat zich raden.

De grote stad ís ook aantrekkelijk. Kunst, cultuur, gelijkgestemden, sociale diversiteit, en dat allemaal op fietsafstand. Maar bij sociale klimmers, mensen met laagopgeleide ouders, zoals ik, of weinig middelen, speelt ook: de stad heeft status.

‘Tja,’ zegt sociaal geograaf Wouter van Gent van de Universiteit van Amsterdam, ‘je hebt denk ik een beetje last van klassenpijn.’ Van Gent doet onder meer onderzoek naar ongelijkheid in de stad en herinnert me aan de symbolische klassenstrijd van Bourdieu: ‘We zijn apen op een apenrots en groepen worden door allerlei manieren in stand gehouden, ook door middel van wonen en lifestyle.’

Ik ben opgeschoven naar de hoogopgeleide culturele middenklasse, legt Van Gent uit, een groep die vaak graag in de stad wil wonen. Maar mijn herkomst is niet-stedelijk. ’Door te gaan wonen waar je bent begonnen, lever je het culturele kapitaal in dat je zo zorgvuldig hebt vergaard. Voel je dat?’

Ik was altijd jaloers op de zelfverzekerdheid die mijn Amsterdamse medestudenten uitstraalden. Hun losheid, kennis en wereldwijze blik koppelde ik direct aan de plek waar ze waren opgegroeid. ‘Ik lees minimaal een boek per week’, sprak er een tijdens de introductieronde in mijn allereerste werkcollege, ‘en ik studeer econometrie ernaast’.

Shit, dacht ik.

Omhoog op de sociale ladder

Door naar de stad te vertrekken zet je als ‘provinciaal’ misschien geen hele voet, maar in elk geval wel een teen op de sociale ladder. Daarna moet je nog steeds keihard werken en geluk hebben, want de trap is steiler en glibberiger dan liberalen vaak beweren en je mist nog een hoop ingrediënten – zoals netwerk – maar je bent tenminste op weg.

Dat statusverhogende van de stad is overigens wel typisch iets voor de culturele middenklasse, zegt Van Gent. Vraag het aan iemand uit de economische middenklasse – vaak meer te besteden – en die snapt echt niet dat je blijft wonen waar het krap, duur en vol is.

Tijdens mijn studie woonde ik in een kleine studio in de Amsterdamse binnenstad. Boven woonde een Jordanees echtpaar dat verongelijkt tussen al het gentrificatiegeweld was blijven zitten. Onder mij woonde een morsige man die bij elk treffen in het trappenhuis ‘lekkerste meisje van het gebouw’ naar me siste. Elk uur stopte voor zijn raam een scooter waarvan de motor tijdens de korte uitwisseling bleef draaien. Binnen waaide het en ’s nachts hoorde ik het geritsel van muizen onder mijn bed. Ik rookte joints in het raamkozijn, keek uit over de gracht en dacht: ‘Verdomme, wat is dit een goed verhaal’.

Je woont niet alleen in een huis, maar ook in het verhaal dat je daarmee over jezelf kunt vertellen. En in mijn geval was dat tweeledig. Ik kon met dat aftandse hol niet alleen laten zien dat ik het eclectische, bruisende leven verkoos boven de eentonige bekrompenheid van een dorp. Maar ook dat ik boven mijn achtergrond was uitgestegen. Het ironische feit wil dat ik pas nadat ik in Amsterdam ging wonen mijn Amsterdamse tongval kwijtraakte en het verschil tussen kennen en kunnen leerde. Kijk mij eens een klasse opschuiven. Dat kun je niet zien aan ruimte en luxe, maar aan locatie, locatie, locatie.

Bovendien was de cirkel rond, zo redeneerde ik. Mijn opa groeide op in Amsterdam, samen met dertien broers en zussen. Overal waar ik kwam, lagen zijn voetstappen. Ik feestte op het oude industrieterrein waar mijn opa tijdens de oorlog een Duitse soldaat achter zijn stuur vandaan trok en zich een zak aardappelen toeëigende. Ik kocht noten op de markt waar hij luciferdoosjes verkocht. Ik dronk koffie op de hoek waar de sigarenwinkel van mijn oma zat.

Zie je wel, dacht ik: ik hoor hier, in de stad.

Nieuwe suburbanist

Nu pas, vanuit de polder, merk ik hoe zorgvuldig ik mijn ‘goede verhaal’ aan het cureren was. Zo liet ik altijd achterwege dat mijn grootouders twee van de tweehonderdduizend Amsterdammers waren die tussen 1960 en 1985 hun stad verlieten voor ‘groeikernen’ en ‘overloopgebieden’ als Almere, Lelystad en Purmerend. Amsterdam was toen helemaal geen goed verhaal, een heel slecht verhaal zelfs. De verkrotting, junkies en vervuiling ruilden ze met liefde in voor een moderne, betaalbare eengezinswoning in Purmerend. Ze kregen nog drie kinderen. Het timmerbedrijf van mijn opa, waar hij eindelijk ruimte voor had, werd een succes.

Zo bezien, ben ik gewoon een nieuwe loot aan de stamboom van suburbanisten.

‘Er vindt wel een schaalvergroting in de hoofden van woningzoekenden plaats. Oude suburbs en naoorlogse buurten worden vanzelf hip’, zegt sociaal geograaf Van Gent. ‘Toen ik ooit, voor de eeuwwisseling, naar Amsterdam kwam, woonde ik net buiten de grens van het centrum. Daar was helemaal niets en het voelde als net niet. Mijn studenten zeggen nu over dezelfde buurt: ‘Wauw, woonde je daar?’. Ook Joost de Vries vond uiteindelijk een huis op een locatie buiten de ring die pas recentelijk ‘mag’ meetellen.

Intussen voel ik me op m’n gemak tussen de dijken, weidevogels en kilometers aan horizon. ‘Al jaren doet ze of ze een stadse vrouw is, maar diep van binnen is en blijft ze een dorpsmeisje’, zei mijn vader laatst om me op de kast te jagen. Hij had niet helemaal ongelijk.

Ik hoefde niet te wennen, ik kende het al.

‘Amsterdam is in de war’, zingt Norah Hendriks, een Amsterdamse zangeres wier op TikTok geplaatste lied over het verlaten van de stad vorig jaar viral ging. Ik sluit me helemaal aan bij de laatste strofe: ‘Ik vond een lach, verloor mijn stem. Ben geworden wie ik ben. Dus ik besluit. Ik zwaai het uit.’