Verheerlijk dronkenschap niet met stoere verhalen

Waarom wordt een lichamelijk dieptepunt zo vaak als hoogtepunt naverteld? Verhalen over katjelam eindigen doen het goed, maar voeden de norm dat dronken worden een puik plan is, betoogt schrijver Angela Wals. En dat is het simpelweg niet. Geniet dus, maar vertel met mate.

De gasten, drie generaties omvattend, schokschouderen van het lachen. Er wordt een traan weggepinkt. De bruid straalt, haar kersverse echtgenoot grijnst schuldbewust. De beste vriend van de bruidegom laat het grinniken uitrollen, hervat zijn speech en begint aan de volgende anekdote.

De vorige eindigde languit op de grond in de kroeg, naast de paal die verder bleek te staan dan was ingeschat, de nieuwe punchline vindt plaats in bed en gaat over braaksel. Wederom een lachsalvo. De getuige rijgt nog drie van deze verslagen aan elkaar en heft dan zijn glas. Synchroon worden alle bier- en wijnglazen in de lucht gestoken en tegen de lippen gekanteld. Ik neem ook een slok.

Drankverhalen zijn mij niet vreemd, ik groeide ermee op. Daarmee bedoel ik niet dat mijn jeugd lijkt op die in De helaasheid der dingen, waarin volwassenen te vaak te ver heen waren om voor zichzelf of hun kroost te zorgen. Maar alcohol viel wel met van alles samen: gezelligheid, ontspanning, vrijdagmiddag, zaterdagavond, restaurants, kermis, camping, schaatsen. Het type drinken waarvan (nog steeds) bijna niemand opkijkt: in gezelschap, niet om verdriet te verkleinen, maar om de vreugde te vergroten.

Dronkenschap hoorde erbij

Dronkenschap hoorde erbij, zolang er maar geen uur minder om werd gewerkt. Waar ik opgroeide had je echt niet je best gedaan als je het weekend was doorgekomen zonder te spijgen (dialect, u kunt het vast invullen). Drinken was een krachtmeting, een plas spijg de bokaal. Na zo’n avond had je naast een gewelddadige kater ook een geweldig heldendicht in handen dat generaties lang geproclameerd kon worden. Nog voordat ik zelf ooit maar een druppel had gedronken, kende ik al het verloop – of beter gezegd: de afloop – van feesten en partijen die hadden plaatsgevonden voordat ik was geboren.

Mijn vader kan ze nog steeds goed vertellen. Na een inschatting van iemands hijskracht – ‘Zuipt als de kat melk’ – begint hij met ogen vol pret aan een puntgaaf verslag van het bacchanaal. ‘En toen bleek dat we een fles sambuca soldaat hadden gemaakt.’ Korte stilte. ‘De man!’ Klap op tafel. Bulderlach.

Ik werd als kind dus niet zozeer omringd met dronken mensen, maar wel met verhalen over dronkenschap. En dat is zo gebleven, al veranderden decor en vocabulaire. Als scholier ging het over over je nek gaan, als student over barfen en als moeder over het laatste wijntje dat niet helemaal goed viel. De borrel voert in dit land veruit het hoogste woord, hoger dan andere middelen die worden geslikt, gesnoven en gerookt.

Afgelopen zomer keek ik op die bruiloft toe hoe een rij gearmde mannen met losgetrokken stropdassen de sirtaki poogden te dansen, en ik dacht: wat vreemd dat een lichamelijk dieptepunt zo vaak als hoogtepunt wordt naverteld.

Kan al dat lullen over lallen kwaad? Ja

Als je struikelend de eerstehulppost van het ziekenhuis binnenvalt, je maag leegt in de prullenbak bij de balie, probeert uit te leggen wat er loos is, maar je niet kunt praten omdat je tong te dik is, je oogleden zwaar voelen, je de reactiesnelheid hebt van een slak, je dubbel ziet en je je afvraagt of het nu vrijdag of zaterdag is, zijn deze neurologische symptomen ernstig genoeg om subiet door een paar witte jassen onder een CT-scan te worden geschoven. Tenzij je katjelam bent.

Want dat is dronkenschap: een met alcohol vergiftigd lichaam dat net zo beweegt en praat als iemand met een herseninfarct, zware hersenschudding of een andere beschadiging aan het hoofd. De ene fysieke toestand laat mensen gehaast een ambulance bellen, de ander wordt smakelijk opgedist tijdens een toespraak.

Kan al dat lullen over lallen kwaad? Deze vraag – maar dan wetenschappelijker geformuleerd – is de expertise van Hanneke Hendriks, communicatiewetenschapper aan de Radboud Universiteit. Zij doet onderzoek naar hoe mensen, met name jongeren, met elkaar over alcohol praten en hoe dit hun drinkgedrag beïnvloedt.

In haar promotieonderzoek kregen studenten verschillende soorten campagnebeelden over alcohol te zien en werd naderhand gemeten hoe men zich voelde. Grappige beelden over alcohol verminderden angstgevoelens waardoor er vrolijk over alcohol werd gepraat. Twee weken later sprak Hendriks de studenten weer en dan bleek dat ze ook meer dan gebruikelijk hadden gedronken. Riepen de beelden negatieve emoties op, zoals angst en walging, dan veranderde de toon van het gesprek en werd er ook minder overmatig ingenomen.

Praten over alcohol heeft een grotere invloed dan het zien ervan

Interessant aan dit onderzoek is dat vooral de aard van het gesprek – positief of negatief – het drinken stuurde, de beelden waren slechts een aanzetje. Praten had dus een grotere invloed op drinkgedrag dan alleen het zien ervan. Een anti-alcoholcampagne heeft ook vooral zin als het een negatief gesprek over alcohol op gang brengt, aldus Hendriks.

Een poging tot zo’n negatief gesprek is de campagne Zien Drinken, Doet Drinken die de Alliantie Alcoholbeleid Nederland dit najaar lanceerde. Daarin worden kinderen achter bier en wijn gezet en zeggen de tekst van hun ouders op: ‘Heb je je biertje nog niet op? Je moet wel doordrinken!’ En: ‘Jij ziet eruit alsof je wel een wijntje kunt gebruiken!’ Hanneke Hendriks zou de slogan ‘Positief praten over drinken, doet vooral drinken’, preciezer vinden, maar ‘dat klinkt niet zo lekker’. Ze vindt het goed dat de campagne naast het immer klinken van bierglazen ook het ingesleten taalgebruik rondom drank benoemt.

Uit een vooronderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat de meeste ouders, bijna 70 procent, zich ervan bewust zijn dat kinderen hun gedrag kopiëren, ook als het gaat om hun drinkgedrag. Desondanks drinkt 40 procent van de ouders weleens in de aanwezigheid van hun kinderen.

Net als ik. Echt maar 40 procent?

Uit die cijfers blijkt de dubbelzinnige verhouding die we met alcohol hebben. Alcohol is schadelijk voor het lichaam, weten we allemaal, tegelijkertijd drinken we zo graag. Die ambivalentie is eeuwenoud en wijdverbreid, het zit zelfs in de Bijbel: het feestje kan pas echt losgaan als Jezus water in wijn heeft veranderd, maar als Cham zijn dronken vader Noach naakt aantreft en dat gaat rondbazuinen, worden de zoon en zijn nakomelingen vervloekt tot in de eeuwigheid.

Beeld Christina Baeriswyl

Zodra jongeren eenmaal drinken, drinken ze veel, blijkt uit de recente resultaten van het vierjaarlijkse onderzoek naar welzijn en gezondheid van jongeren dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aantal jongeren dat drinkt daalt al jaren niet meer, bijna de helft van de 12- tot 16-jarigen heeft weleens iets op. Van de jongeren die de afgelopen maand alcohol nuttigden, heeft driekwart in die maand gebinged – minstens vijf glazen per avond. De gevolgen zien artsen regelmatig op de spoedeisende hulp: comateuze tieners, botbreuken, verstikking in ondiep water of eigen braaksel, aanranding en verkrachting. En op langere termijn is er de hersenschade.

We moeten natuurlijk niet drinken, maar omdat we dit wel blijven doen, moeten we misschien wel iets meer op onze woorden gaan letten. Want woorden doen ertoe, laat ook het onderzoek van Hendriks zien. Ze voeden de norm dat dronken worden een puik plan is en met die norm worden die aapjes van ons grootgebracht.

Binnen de popcultuur geen gebrek aan blije verhalen over kachel zijn. Hollywood-komedies bestaan niet zonder middelvinger-naar-het-levenscène en de kater die daarop volgt. Zanger Mart Hoogkamer zwemt in Bacardi Lemon richting zestig miljoen streams. En Taylor Swift is mogelijk de opgeruimdste superartiest op aarde, maar in haar teksten verkeert ze regelmatig in een roes – niet alleen door de liefde.

Verwijzingen naar zuipen zijn meestal zo vanzelfsprekend en alledaags, dat ze niet eens altijd opvallen. ‘Ga je drinken?’, vraagt de presentator van Met het oog op morgen aan de voetbalschrijver na een uitgebreide analyse van de strafschoppen van Nederland - Argentinië. En toen Johan Derksen de duizendurenkaars bij Vandaag Inside ter sprake bracht, dacht hij daarmee een gezellig drinkverhaal te illustreren – wie is er niet jong en onbezonnen geweest? – in plaats van een biecht over misbruik. ‘De twee juffrouwen’ waarmee hij en zijn vriend op stap gingen, zijn op een gegeven moment zó dronken, aldus Derksen, ‘die kotsen ons helemaal onder’.

Romanciers zijn zowel de makers als onderwerpen van vele drankverhalen. In de necrologieën van Remco Campert die dit jaar verschenen ging het veel over rode wijn en dan vaker wat het hem opleverde, dan wat het hem kostte. ‘Drank en Remco hoorden bij elkaar’, schreef ook deze krant. ‘Hij kopte er zijn verlegenheid mee weg en op miraculeuze wijze kreeg de drank hem er nooit echt onder.’ Noem het de highbrowvariant van de krachtmeting uit mijn dorp.

De Hemingways van de literatuur zijn allemaal dood en allang aangevuld met helderhoofdige schrijvers. Maar dat bohemienne, rokerige imago van de enfant terrible die met een sigaret tussen de lippen en een glas whiskey naast zijn typemachine de sterren van de hemel schrijft, blijft een van de hardnekkigste mythologiseringen van alcoholisme.

Op zoek naar een antwoord op de vraag waarom we zo graag prat gaan op het glaasje te veel, stuitte ik over de verhalenbundel Drinken tot we zinken (1980). Literatuur en alcohol zijn elkaars verwanten, stelt de Vlaamse schrijver Fernand Auwera in het voorwoord. Auwera was, in de kroeg natuurlijk, op het idee gekomen om bekende en minder bekende Vlaamse en Nederlandse schrijvers hun beste dronkemansverhaal te laten neerpennen. Waarom? Omdat ‘het soms inderdaad ijzersterke verhalen’ zijn. ‘Kroegverhalen verslijten niet door veelvuldig gebruik, ze worden er alleen maar mooier door, ze worden erdoor gepolitoerd.’

Niemand is beter gaan schrijven door drank (al zullen veel schrijvers dat betwisten) en de bundel laat vooral zien dat kroegverhalen buiten de context van de kroeg meestal nogal sneu zijn. Wie het waargebeurde verhaal wil lezen over een groepje literaire goden van weleer die brallend hun gedichten voordragen en waarvan één god een beginnend schrijfster aanrandt, moet ‘Hoe wijn mijn drempelvrees verdreef’ van Mireille Cottenjé openslaan.

‘Natuurlijk kan alcohol de gezondheid verwoesten, bij misbruik ervan’, geeft Auwera als disclaimer, maar aan de andere kant: ‘alcohol helpt je even jezelf te worden, het apejak van de conventie uit te trekken.’

Of zoals een vriend het verwoordde, met een glas primitivo in de hand: ‘De manier waarop we ons leven in schema’s hebben ingericht is toch ook fokking tegennatuurlijk? De druk van het moeten, die voelt iedereen. Die krijg je er al vanaf je 4de ingeduwd zodra je naar school moet. Om daarvan los te komen, worden we af en toe dronken. Even los, even regel-loos. En die toestand van euforie mag dan ook regelmatig een goed verhaal opleveren, vind ik.’

Mijn hypothese: we praten graag over dronken worden en zijn, maar het is het gevoel daarvóór, als je alleen een beetje aangeschoten bent, waaraan we eigenlijk willen refereren. Dan opent zich een klein venster waarin spontane, gekke en grappige dingen gebeuren, waarin we verbinding leggen met geliefden of juist vreemden, waarin knagende geheimen op tafel komen, omdat we inderdaad dat ‘apejak’ even kunnen afleggen. Dit gevoel van verbinding en ontwapening kan natuurlijk ook nuchter worden bereikt – ga dansen, beklim een berg of bezoek een concert – maar alcohol plaveit voor velen de weg ernaartoe. Dit extatische moment is alleen abstract en moeilijk in woorden te vatten. En zolang we die woorden niet vinden, pochen we maar over hoe we het lichaam in een ravijn hebben gedreven.

Net als de getuige. ‘Jij bent mijn beste vriend’, wilde hij misschien wel zeggen met zijn speech. ‘We delen de mooiste en moeilijkste momenten van ons leven. Je bent nu getrouwd met een geweldige vrouw, en ik geef toe, ik ben een beetje bang dat vanaf nu onze vriendschap verandert, maar ik wil dat jij weet dat ik altijd voor je klaar sta. Ik hou van je.’

Laten we stoppen. Niet met drinken, want dat gaat niet lukken. Drink, vecht, huil, lach, spijg, flikker om en bewonder dat het een lieve lust is. Zelfdestructie is ieders vrijheid. Maar houd je mond. Stop dronkenschap te verheerlijken. De volgende generatie is beter af zonder die ‘gepolitoerde’ verhalen. Nieuwe campagneleus: ‘Geniet, maar vertel met mate.’