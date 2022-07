Vergrijzing is geen probleem, maar een kans

Grootouders bereiden na een boottochtje met hun kleinkinderen over de Nederrijn een maaltijd op de barbecue. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Sheila Sitalsing zet in haar column van woensdag 6 juli een karikatuur van jewelste neer van ouderen. En draagt tussen neus en lippen door ook nog eens bij aan een verdere polarisering in onze samenleving, tussen jong en oud.

Sitalsing ziet ‘ouden van dagen’ achteroverleunen bij hun privézwembad, hun vermogen veilig buiten de reikwijdte van de fiscus gestald.

Ja, de ouderen van nu zijn gemiddeld gezien welvarender dan ooit. Maar de jongeren van nu ook. Studenten gaan even een weekendje shoppen in Barcelona; dat was nog niet zo lang geleden ondenkbaar voor de jongeren van toen. De hele maatschappij is welvarender geworden. Laten we daar met ons allen blij om zijn.

We moeten daarnaast niet uit het oog verliezen dat ‘de oudere’ niet bestaat. Net als binnen de groep jongeren zijn er grote verschillen. In inkomen, woonsituatie, welzijn en gezondheid. Met het wegzetten van ouderen als rentenierende klagers over lawaai of gevaar slaat Sitalsing de plank volledig mis.

Er is geen tegenstelling tussen jong en oud. Samen zijn we de samenleving. En die samenleving vergrijst. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen ziet dat niet als een probleem, maar als een kans.

Want ouderen spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Zij zijn niet de groep die moet worden verzorgd en bediend, zoals Sitalsing stelt. Heel veel ouderen zijn nu al onmisbaar, als mantelzorger, vrijwilliger of oppas voor de kleinkinderen die niet terecht kunnen bij de kinderopvang. Zonder hen staat de samenleving stil.

Over 15 jaar is Sitalsing zelf een van die ‘ouden van dagen’. Wij zijn benieuwd of ze zelf denkt dat ze tegen die tijd klagend aan de rand van haar privézwembad zit en haar eigen koffer nog uit het vliegtuigruim kan halen.

Anneke Sipkens, directeur Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Woerden

Wachtlijsten

In de huidige wereld wordt ons verteld, dat hoe minder grenzen en beperkingen er zijn, hoe beter het leven is. Als je alles kon kopen wat je wilde, de loterij zou winnen, die tweede of derde vakantie, die grotere auto alsmaar meer, meer, meer. Leer leven met minder en realiseer je dat het leven niet volmaakt is. Dat is één van de problemen die de wachtlijsten veroorzaken in de ggz.

Daar heb je geen psycholoog of therapie voor nodig. Geef prioriteit aan de mensen die al maanden op de wachtlijst staan met een complexe psychiatrische zorgvraag, want dat moet nu en kan niet wachten tot morgen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Tijd en geld genoeg

Waar halen al die boeren de tijd vandaan om te blokkeren of te demonstreren? Ze zijn toch zo onmisbaar op het platteland? Ook de verhoogde prijs voor diesel om honderden kilometers over de snelweg te gaan, maakt niets uit. Schijnbaar tijd en geld genoeg.

Jan Willem de Jonge, Brummen

Uitgekotst

Nog even en dan worden er meer boeren uitgekotst dan uitgekocht.

Paul Hermans, Utrecht

Boerenzoon Jouke

De 16-jarige boerenzoon Jouke uit Akkrum ziet boer zijn als het leven dat hij wil. Het maakt hem allemaal niet uit, ‘ik wil wel biologisch worden, een beetje kleiner worden, als ik maar boer kan blijven’.

Gezien zijn leeftijd zal Jouke nog naar school gaan, zijn startkwalificatie(s) bij elkaar leren. Hier ligt een kans voor alle Joukes en Sytses (m/v). De Agrarische ­Onderwijscentra (AOC’s) kunnen nu laten zien dat zij een onderdeel van de oplossing willen zijn.

Biedt per direct als hoofdstroom biologische bedrijfsvoering aan op mbo en hbo-niveau, in plaats van het schamele keuzevak dat het nu is op slechts sommige AOC’s.

Ook hier geldt: jong geleerd, oud gedaan; onbekend maakt onbemind en wat de boer niet kent dat vreet hij niet.

Anita Blijdorp, West-Graftdijk

Planten

We kunnen snel het hoofd schudden bij de acties van de boeren. Of ons afvragen wie straks de schade van hun acties gaat betalen . Maar wat kunnen we eigenlijk zelf doen aan een beter klimaat? We kunnen minder vlees eten. We kunnen misschien minder zuivel consumeren. En we kunnen minder vliegen, korter douchen, of de thermostaat wat lager zetten. We weten het allemaal.

Iets dat misschien minder op de radar staat, is een heel simpel besluit: koop planten in plaats van bloemen. De bloemenindustrie is zeer belastend voor ons klimaat. Veel bloemen worden geteeld in Colombia, Ecuador, Sri Lanka en Kenia. Deze bloemen maken vaak veel vlieguren, omdat snelheid belangrijk is voor de verkoop van bloemen.

Maar ook de bloementeelt in Nederland is zéér belastend. De CO2-uitstoot verschilt per bloem, maar (grote) rozen, chrysanten en gerbera’s zijn het meest belastend, zo valt te lezen op de website van Milieucentraal. Verder kun je de klimaatbelasting afzetten tegen vaastijd. En dan komt de (grote) roos er weer niet goed van af met slechts zes dagen.

Het leven gaat niet over rozen. Wees daarom verstandig, koop planten. Die gaan echt veel langer mee.

Paul van Lange, Amsterdam

Niet voor de klas

Aleid Truijens vraagt zich in haar column van 5 juli af waar de leerkrachten met een lesbevoegdheid blijven die niet voor de klas staan. In bijvoorbeeld het basisonderwijs zijn functies of taken gecreëerd die beloond worden met een dagdeel of dagdelen niet voor de klas staan. De zogenaamde specialist trekt zich terug in de lerarenkamer, verdwijnt achter de computer, en verzint mooie dingen voor de rest van het personeel.

Zo kennen basisscholen tegenwoordig: ict-ers, ib-ers , rt-ers, bouwcoördinatoren, beeldcoaches, cultuurcoördinatoren, wereldschoolcoördinatoren, taalspecialisten, rekenspecialisten, werkdrukcoaches, enzovoorts. Er is duidelijk sprake van wildgroei in deze door het onderwijs zelf gecreëerde professionaliseringsslag.

Met als resultaat: te weinig leerkrachten die ‘echt’ lesgeven.

Jaap van der Est, Emmeloord

Verduurzamen

Ik heb 50.000 euro op de plank liggen om mijn huis gasloos en energieneutraal te maken. Ik ben al twaalf maanden bezig. Heb al veel offertes aangevraagd en er zijn diverse partijen wezen kijken. Het aantal ontvangen offertes? Nul! Niemand heeft daar tijd voor.

Ik geef het op. Europa en Nederland kunnen wel willen verduurzamen, maar het gaat niet gebeuren. Ik denk niet dat ik voor 2050 een aannemer heb die tijd heeft voor mij. Ik ga de 50.000 euro maar aanwenden voor het betalen van mijn gas- en energierekeningen.

Het is niet anders.

Harry Vedder, Arnhem

Slavernij in ‘De Oost’

Heel terecht dat Marcia Luyten in haar column wijst op de slavernij in ‘De Oost’, die totaal geen aandacht kreeg op Keti Koti, of op andere relevante momenten. Daarbij moet ook betrokken worden de slaven waarmee de Verenigde Oost-Indische Compagnie hun kolonie Kaapstad en de omliggende provincie bevolkte. Daar resteert nu nog een miljoenen zielen tellende kleurlingengemeenschap van.

De slaven daar kwamen veelal uit ‘De Oost’, maar werden ook gehaald van Madagaskar, Oost-Afrika en Ceylon (tegenwoordig Sri Lanka). In Kaapstad bevindt zich een interessant museum, gevestigd in de vroegere slavenverblijven.

Het aandeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in de Nederlandse slavernij geschiedenis mag bepaald niet vergeten worden, en maakt deel uit van de ‘VOC mentaliteit’ die hier en daar nog wel eens geroemd wordt.

Fons Nijpels, Rotterdam

Kwetsbaren

Wat wil Asha ten Broeke nu precies bereiken met haar column over het in de steek laten van kwetsbaren door de regering. Moeten de niet -kwetsbaren uit solidariteit ook weer thuisblijven? Wie schiet daar wat mee op? Worden kwetsbaren er minder kwetsbaar door?

Uiteraard is het vervelend voor kwetsbaren dat het coronavirus voor hen leidt tot nog meer beperkingen, maar de door Asha ten Broeke verlangde solidariteit heeft onder grote groepen niet-kwetsbaren grote psychische en fysieke schade veroorzaakt, terwijl de kwetsbaren nog steeds kwetsbaar zijn.

Er is een maatschappelijke grens aan de door Asha ten Broeke gewenste solidariteit.

Ronny van de Water, Amsterdam

Onzichtbaarheid

Asha ten Broeke heeft gelijk in haar dappere column; een samenleving waarin we voor elkaar zorgen zou geen optie mogen zijn, maar een onwrikbaar fundament moeten zijn. Zonder ‘wij’ geen maatschappij, maar versplintering, populisme en het neo-liberale recht van de sterkste.

Wat mij opvalt is dat medisch-kwetsbaren, naast in het politieke debat, ook breder bekeken onzichtbaar zijn. Joris Luyendijk ziet zeven vinkjes, een andere lezer van de krant wees er al op dat able bodied de achtste had kunnen zijn. Afgelopen weekend in het Volkskrant Magazine las ik de special over elektrisch fietsen. De krant ziet mij, net als de minister, graag als een blonde vrouw met gouden ringen in haar oren en een dure zonnebril.

Over mensen die door een chronische ziekte niet kunnen fietsen op een gewone fiets werd met geen woord gerept. Aaf Brandt Corstius op haar ‘gewone’ fiets, was de warrior.

Over onzichtbaarheid gesproken.

Marieke Eggenkamp-Klingers, Amstelveen

Veilig bergwandelen

We waren het door corona bijna vergeten, maar bergwandelingen zijn levensgevaarlijk, zeker nu gletsjers smelten als gevolg van klimaatverandering . Wandelaars die onvoldoende voorbereid in de bergen op pad gaan, leiden aan chronische zelfoverschatting. De kick van het gevaar en de ijle lucht doen het gezonde verstand als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daar helpt geen satelliettelefoon tegen.

Menigmaal heb ik hikers zien ploeteren in de Andes in Peru. Trots op hun survival-gruwelverhalen, maar voor gek versleten door de plaatselijke bevolking. Gaat het mis dan is dat een persoonlijk drama maar ook de ramp die voorkomen had kunnen worden.

Gelukkig is er een goed alternatief: de Dutch mountains in Zuid-Limburg. Veilig wandelen langs een uitdagende trail van ruim 100 kilometer met zeven toppen in drie landen. Plezier gegarandeerd en met een veel kleinere ecologische voet­afdruk.

Armand Leenaers, Heerlen

Hollandse Nieuwe

Dat de befaamde Hollandse Nieuwe alleen door Nederlanders en een handvol Duitsers en Belgen wordt gegeten, is niet waar. De aankomst van de Deense Hollandse Nieuwe wordt net zo feestelijk gevierd als die van de Nederlandse Hollandse Nieuwe.

In 1999 ben ik ’s nachts per ambulance naar een Deens ziekenhuis gebracht, na een overdosis Hollandse Nieuwe. Dat was niet mijn eigen schuld, maar van een patriottistische vishandelaar, die erop stond om vijf haringen voor de prijs van één te verkopen. Mijn partner eet alle soorten haring. Hij lust zelfs gefermenteerde haring, maar Nieuwe Haring vindt hij smerig. En de Deense Hollandse Nieuwe was dat jaar wel heel erg lekker. Vandaar dat ze allemaal in mijn maag zijn terechtgekomen.

Ik werd een paar uur later verschrikkelijk ziek. Een slimme Deense eerste hulp-arts vroeg onmiddellijk of ik, als Hollander, Nieuwe Haring had gegeten. De combinatie van muntvormige rood-schilferige eczeem en een zeer zware reuma-aanval werd in Denemarken eigenlijk alleen aangetroffen bij mensen, die zeevis eten.

In Nederland werd het eczeem destijds vooral behandeld met sterke tot zeer sterke hormoonzalven en crèmes. Maar in Denemarken gaven ze de voorkeur aan een (onder andere) zeevisvrij dieet.

Rob Bolman, Brielle