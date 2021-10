Vergelijk de staatsbegroting niet met het huishoudboekje

Ruim 15 duizend mensen gingen onlangs in Amsterdam de straat op uit protest tegen de hoge huur- en huizenprijzen en het tekort aan woningen. Beeld Joris van Gennip

Filosoof Marjan Slob krijgt bij ‘haalbaar en betaalbaar’ het gevoel van een ‘grijsgedraaide plaat’. ‘Die termen werken niet meer bij mij. Politiek gaat over de verdeling van middelen, en die zijn per definitie schaars. In plaats van dat soort termen te gebruiken, moeten politici dus uitleggen: wij maken deze keuzes, en wel om die en die reden.

‘Ik heb met verbijstering aangezien hoe opeens vele miljarden aan coronasteun beschikbaar waren. Op zich ben ben ik blij met een overheid die zich steunend opstelt. Maar wat heb ik dan al die jaren voor zoete koek geslikt, als er geen geld beschikbaar was voor het klimaatprobleem of de onderwijsongelijkheid?’

Henriëtte Prast, hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning en Eerste Kamerlid namens Partij voor de Dieren, meent dat de politiek wel degelijk nadenkt over ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’. Waarom ze sommige dure maar noodzakelijke maatregelen voor zich uitschuift, maar voor andere in een oogwenk de buidel trekt. ‘Er zit een patroon in. En dat is zowel psychologisch als politiek.

‘De sunk cost fallacy is het fenomeen dat mensen ergens geld in blijven stoppen, omdat als ze dat niet doen de eerdere investeringen weggegooid geld zijn. Overheden doen dat vaker dan commerciële bedrijven. De KLM is een voorbeeld. En hoe meer je er in stopt, hoe moeilijk het is om er mee op te houden. Daarnaast geven overheden ook graag geld uit voor activiteiten die ogenschijnlijk de kool en de geit sparen.’

Woede

‘Bij mij − en niet alleen bij mij − smeult de woede’, aldus Slob. ‘Steeds werd gesteld dat een begrotingstekort fataal zou zijn. Kiezers zoals ik hebben zich tot nu toe een sportieve verliezer van de verkiezingen getoond. Zo werkt democratie nou eenmaal. Maar wat als de spelregels vals blijken te zijn? Want in de coronacrisis bleek opeens dat het wél kon, extra geld uitgeven. De Belgische filosofe Chantal Mouffe stelt dat politiek antagonistisch van aard is: er zijn altijd winnaars en verliezers. Verkiezingen kunnen de woede van de verliezers kanaliseren, bieden hoop op verandering. Maar als bepaalde groepen te vaak aan het kortste eind trekken, kunnen ze hun toevlucht nemen tot ondemocratische wegen. Dat zie je in Frankrijk nu gebeuren, met het verzet van de gele hesjes.’

Volgens Prast speelt ook een rol in de uitspraken van politici dat ze de druk voelen van belanghebbende kiezers, die soms wel en soms niet georganiseerd (kunnen) zijn. ‘KLM-werknemers, aangevoerd door hun topman wel, werkende ouders die een betere balans tussen werk en privé willen, en hun pasgeborenen, niet. Boeren wel, veestapeldieren niet. Regeren zou vooruitzien moeten zijn. En volksvertegenwoordigers zouden ook rekening moeten houden met de belangen van wie géén stem hebben.’

Slob wijst daarbij op de Amerikaanse econoom Stephanie Kelton, die meent dat geld niet het probleem is. ‘Volgens haar is het kinderlijk om de staatsbegroting te vergelijken met een huishoudboekje, omdat de overheid altijd makkelijk extra geld in de economie kan pompen. Ik ben geen econoom, maar als ik dat lees, denk ik dat er misschien toch licht schijnt door de kieren van het standaardverhaal dat ik zo braaf heb geslikt.’

