Vergelijk de beelden van hossende voetbalsupporters eens met de stilte van de festivals

Meten met twee maten. Dat kunnen we als de besten. Als het een onderdeel op de Olympische Spelen was geweest, hadden we de medaillespiegel van Tokyo met gemak kunnen verdubbelen. En als het iets met voetbal had te maken, waren we gegarandeerd al meerdere malen wereldkampioen geweest. Dan hadden we Van Gaal niet eens nodig en kon hij van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. En wie zou dat anders moeten doen dan hijzelf?

Meten is weten. Alleen het gereedschap dat nu wordt gebruikt, is krom. Superscheef zelfs. Je hoeft de beelden van de hossende voetbalsupporters van vorige week maar te vergelijken met de stilte bij de festivals en je weet waarom. De beloofde Summer Of Love is tot nu toe weinig liefdevol verlopen. De meeste festivals konden dan ook niet doorgaan. Iets met meerdere dagen en overnachtingen. Voor velen ging hun liefdesdroom voor hun ogen in rook op.

Grote Prijs

Waar de schoorsteen wel mag roken is in Zandvoort. Na een jaar uitstel gaat het er toch eindelijk van komen: de Grote Prijs van Nederland. Mij hoor je niets zeggen over de grote prijs die het milieu zal moeten betalen. Flauw om de milieukaart nu te trekken. Er wordt al meer dan zeventig jaar geracet door de duinen en toen hoorde je er niemand over. Bovendien zijn de drie dagen dat het hele evenement duurt, lang niet zo vervuilend als al onze landgenoten die koste wat het kost niet een jaartje zonder buitenlandse vliegvakantie kunnen. Onder het mom van: ‘Ik heb er toch zeker recht op!’

Persoonlijk kan ik de herrie van de voorbijrazende bolides wel waarderen. Ik geniet ervan zolang het kan. Het zal niet lang meer duren of je zal niets meer horen als ze in hun verbouwde elektromonsters door de duinen zoemen. Vliegen blijven we nog wel een tijdje.

Daar ging het ook niet om. Het zit hem, zoals vaker, in alles eromheen. Zoals de camping die is geregeld voor de bezoekers van de race. En niet zomaar een, maar een overnachting in een royale luxetent voor 295 euro per persoon. Prinsheerlijk onder zeil. Maar wacht even. Dat mocht toch juist niet? Anders zou er sprake zijn van een meerdaags festival, en dat was nou juist verboden.

Te bang

Zie hier de twee maten. De Formule 1-lobby is te groot, en ze zijn in Den Haag te bang om iets wat mateloos populair is bij het klootjesvolk voor het tweede achtereenvolgende jaar te verbieden. Het is geen cultuur, dus hier geen anderhalve meter afstand of denigrerende opmerkingen over het opzetten van een dvd’tje. Ze zullen wel gek wezen, want de supporters slopen je stad. Bovendien, als er weer vrolijk op de voetbaltribunes wordt gehost kan de Formule 1 niet achterblijven. Laat cultuur minnende Nederlanders de rekening maar weer betalen. Die trekken toch hun bek niet open.

Geen festivals. Nog steeds weinig bezoekers in de zaal. Of ze nou wel of geen vaste zitplaats hebben en getest zijn of niet. Als theatermaker hou ik mijn hart vast. Wat betekent het voor onze toekomst?

De laatste voorstelling waarin ik speelde, compleet met liveband en drie zangers, kon door coronamaatregelen niet doorgaan. Dat is het bekende verhaal. Wat nieuw is, is dat hij voorlopig ook niet terugkomt. Theater is een seizoen van tevoren plannen. Met nog steeds geen groen licht voor meer bezoekers krijgen we de begroting niet rond.

Dit seizoen is dus al verloren. Komt er nu goed nieuws, dan kunnen we pas weer los eind 2022, wanneer het nieuwe seizoen begint. Tot die tijd zaten er 70 duizend bezoekers op de tribune in Zandvoort en zaten voetbalstadions vol, die niet weten wat een vaste zitplaats is. Het is tijd voor nieuw gereedschap.

Jeffrey Spalburg is cabaretier. Zijn onemanshow Baas uit 2017 is sinds kort te zien op Netflix. In augustus is hij gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie. (Foto Rob Kluitenberg)