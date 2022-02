Vergeet niet dat de Chinese sneeuw uit een kanon komt (Waar is Peng Shuai?)

Vrijdag begint-ie, de Margriet Winterfair van de internationale sport. De Nederlandse ploeg zal hoe dan ook met goud en zilver behangen terugkeren van de Winterspelen, alleen al voor de schaatsmedailles moet meestal een extra vliegtuig worden gecharterd.

Zelf verheug ik me nogal op het skiën, sinds ik weet dat die wedstrijden plaatsvinden op een plek waar gemiddeld minder sneeuw valt dan in Amsterdam. Gelukkig heeft de organisatie een sneeuwmanager ingehuurd, die met zijn sneeuwkanon groene hellingen vol artificiële sneeuw knalt. Dat schijnt normaal te zijn, bij Winterspelen.

China dus. Waar de Spelen een gelegenheid betekenen om de wereld te tonen wat het land vermag, waar in 2008 krankzinnig veel werd geïnvesteerd in een olympische infrastructuur en waar nu voor het eerst na de Zomer- ook Winterspelen worden georganiseerd in dezelfde stad.

Maar China betekent ook: een griezelig burgerpuntensysteem, agressie jegens Hongkong, dreiging tegenover Taiwan, arrestaties van burgerrechtenactivisten, geheime strafkampen, vervolging van Oeigoeren, dwangarbeid, censuur, toenemende onvrijheid, digitale spionage. Nederlandse sporters hebben nota bene het advies gekregen geen telefoons en laptops mee te nemen, vanwege de ‘surveillance’ van de Chinese overheid. Wie weet schuilt hierin de diepere betekenis van de slogan van deze Spelen: ‘Together for a shared future’.

De Winterspelen worden georganiseerd door het IOC, dat op dit soort momenten doet denken aan een ouderpaar dat je uitnodigt voor een kleuterverjaardag op een smal strookje gras ingeklemd tussen een drukke weg en een snelstromende rivier. Neem je goede humeur mee, en een verbanddoos.

Voor wie zich afvraagt wat een sportfeest van verbroedering toch te zoeken heeft in een dergelijk land: niet lang vóór de noodkreet waarmee tennisster Peng Shuai eind 2021 voormalig vicepremier Zhang Gaoli van verkrachting beschuldigde (en vervolgens tijdelijk verdween), schepte een van de bazen van het internationale vrouwentennis nog op over het miljard dat China in zijn sport had gestoken. Zo lopen de lijnen.

Het was daarom niet verwonderlijk dat de Australische tennisbond vorige week begon te sputteren toen een handvol activisten met Where Is Peng Shuai?-shirts plaatsnam op de tribunes van de Australian Open. Later werden de shirts alsnog toegestaan, schoorvoetend, en zolang de wedstrijden maar niet werden gehinderd.

Het is lastig om bij zulk pregnant opportunisme niet even te denken aan de jonge Wu en Wang, die zaterdag in deze krant vertelden hoe zij ook in Nederland nog dagelijks worden geïntimideerd en bedreigd door de Chinese overheid, en aan de met de regelmaat van een vlakke 5.000 meter van Sven Kramer de nieuwskolommen binnenzeilende berichten over geraffineerde Chinese inmenging in buitenlandse media en onderwijsinstellingen.

Principes blijken opvallend te koop, en lang niet altijd duur. Overigens: het IOC heeft in de zaak-Shuai ‘stille diplomatie’ verkozen boven actie, want ja, niks doen kost moeite noch geld en je deel nemen is belangrijker dan winnen.

Zoals je bij het skitoernooi vast zó vergeten bent dat het schitterende winterlandschap te danken is aan een kanon, zo kan ook de herinnering aan de Chinese realiteit zomaar verdampen, wanneer je voortdurend met geld en goed nieuws wordt beschoten.

Gevaren zijn echter als de bomen in een verhaal van Maeve Brennan: wanneer het daglicht afneemt, nemen ze in omvang toe. Daarom moet het rond dat deel van de werkelijkheid voortdurend licht blijven. Niks ‘stille diplomatie’, blijven drammen, ook tijdens de Spelen. Blijven bevragen, blijven protesteren, tot vervelens toe. For a shared future.