Verdwijnt het nieuws uit de papieren versie van de Volkskrant?

De voorpagina van donderdag. Beeld -

Wie vandaag de Volkskrant leest, slaat een ander blad open dan de lezer van twintig, vijftig of honderd jaar geleden. Niet alleen het formaat is drastisch veranderd, maar ook de indeling en de inhoud. Vooral de internetrevolutie en de alomtegenwoordigheid van nieuws zijn daarop van ­invloed geweest.

Staat er steeds minder nieuws in de krant? Eric Winter uit Groningen vindt van wel: ‘Ook ik ben zeer geïnteresseerd in columns en analyses die alles in een breder perspectief plaatsen en in reportages met couleur locale. En ik begrijp dat de rol van de papieren krant verschuift in het medialandschap. Maar ik zou in de krant toch graag wat meer feitelijke informatie willen lezen over wat er gebeurt in de wereld.’

Niet iedereen is het daarmee eens. ‘Verdiep voorbij het incident en de ophef van de week’, schrijft David van Dantzig uit Den Haag. ‘De Volkskrant doet vaak en veel goed werk bij het signaleren van misstanden. Maar structureel mis ik het leggen van verbanden tussen ontwikkelingen waarover eerder is geschreven, en daarmee voor de lezer zinvolle context.’

Als hoofdredacteur waakt Pieter Klok over de balans in de inhoud van de krant. ‘Nieuws blijft het hart van ons werk’, legt hij uit, ‘en dat zal altijd zo blijven. We reserveren daarom bewust elke dag de eerste twaalf pagina’s voor nieuws. Pas daarna duiken we de diepte in, met ruimte voor langere, onderscheidende verhalen.’

Wel is de presentatie van het nieuws veranderd. ‘Vroeger bestond de krant vooral uit nieuwsberichten, het was meer dan nu een paper of record.’ Nu het nieuws ook de hele dag online te lezen is, moet de krant volgens Klok meer bieden: ‘We onderscheiden ons juist met de duiding. In ieder stuk zit duiding, ook in de nieuwsberichten.’

Dat betekent niet dat het nieuws achterwege wordt gelaten. ‘Een deel van de lezers heeft het al online gelezen, maar een deel wil juist al het nieuws in de krant lezen. Dus alle belangrijke nieuwsfeiten moeten terugkomen. Het nieuws en de duiding gaan altijd hand in hand.’