‘Verbod op bewegingen, omroepen of politieke partijen herstelt vertrouwen in de politiek niet. Het ondermijnt de democratie verder’

Demonstranten lopen door het centrum, tijdens een protest op de Dam tegen het kabinetsbeleid op 6 november 2022. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag

In het commentaar schrijft Peter Giesen dat een weerbare democratie zich hard mag opstellen tegen wie haar om zeep wil helpen (Ten eerste, 9/11). Terecht, zo stelt hij, was David Icke niet welkom. Giesen vervolgt dat het evenzeer mogelijk moet zijn omroepen of zelfs politieke partijen te verbieden die zich consequent schuldig maken aan het ondermijnen van de democratische rechtsorde.

Aan het eind stelt Giesen dat ondemocratische krachten de afgelopen jaren meer kansen kregen omdat het vertrouwen in de politiek is gedaald. Maar het verbieden van bewegingen, omroepen of politieke partijen herstelt het vertrouwen in de politiek niet. Het ondermijnt de democratie nog verder.

Terecht stelt Giesen dat de democratie een groot goed is dat zich weerbaar moet opstellen tegenover zijn vijanden. Dat kan alleen door deze vijanden van repliek te dienen en voorbeeldig te zijn in het democratisch functioneren van ons land. Daar past het monddood maken van mensen, omroepen of partijen niet in. We zijn geen totalitair land waarin alles wat onwelgevallig is wordt verboden of opgesloten.

Daarom mag Giesen dit soort dingen rustig blijven schrijven en verbieden we de Volkskrant niet. Nee, we dienen andersdenkenden van repliek. Telkens weer. Omdat dát het wezen is van een sterke democratie.

Huibert van Noord, Middelburg

Vertrouwen

Het verdrag van Maastricht bevatte begrotingsregels die, zoals Wim Kok niet naliet te verkondigen, ‘in marmer waren gebeiteld’. Reden: het wantrouwen wegnemen dat veel Noord-Europese EU-inwoners hadden ten aanzien van het financiële beleid van landen zoals Frankrijk en Italië.

Nu, na twintig jaar niet nakomen van deze regels door voornoemde landen, worden de voorschriften versoepeld. Met de toevoeging: de handhaving zal nu echt strenger zijn (Ten eerste, 8/11). Zou het?

Lezing van het artikel leert: er zijn diverse uitzonderingen, want allerlei posten maken verdere versoepelingen mogelijk, onder meer voor de ‘groene kernenergie’ in Frankrijk.

Twee dingen zijn dan wel zeker: de schuldenlast van diverse EU-landen zal niet dalen en het vertrouwen in degelijk bestuur wel.

Helmut Saatkamp, Renkum

Wolf

In de polariserende discussie rondom de wolf, waar ook deze krant diverse bijdragen over plaatste (bijvoorbeeld Ten eerste, 9/11), is het opmerkelijk dat de recent uit het Zweeds vertaalde roman Wolvenkoorts van de grote schrijfster Kerstin Ekman nog niet breed en lovend is gerecenseerd.

De oude jachtopziener Kasper wordt gegrepen door de schoonheid van een wolf die zijn pad passeert, maar beziet hem ook met gepast ontzag. Juist omdat Wolvenkoorts een goede roman is en geen pamflet, komt helder in beeld wat een mooi dier de wolf is, maar ook hoe zijn aanwezigheid een serieuze bedreiging kan zijn en verhoudingen tussen mensen onder druk kan zetten. Laat de recensie met vijf sterren maar komen.

Yolande de Kok, Den Haag

Hoop

Een terechte, noodzakelijke oproep van Olaf Tempelman om niet alle Russen over één kam te scheren (O&D, 9/11). Ik geef nog een tip: bekijk eens een aflevering van de Russische kinderanimatieserie Mascha en de beer.

De karakters brengen zo veel empathie en compassie op, dat ik tijdens het kijken steeds vervuld word door hoop voor het Russische volk.

Michel Koek, Hoorn

Klimaat

Woensdag 9 november. Weer een Volkskrant vol artikelen over de klimaatcrisis. Onderdeel van die stukken is een serie portretten van jongeren over de hele wereld die daar nu al door worden geraakt. Dit keer de 18-jarige Marisa uit Canada.

Ontdaan en vastbesloten om nog meer mijn best te doen klimaatvriendelijker te gaan leven, sla ik de pagina om. Om daar een paginagrote advertentie te vinden van een reisorganisatie. De advertentie verleidt mij naar de zon in Gambia te vliegen deze winter. Niet bepaald klimaatvriendelijk. ‘Winterzon last minute mania’. Moet ik hier nou om lachen of huilen?

Marije Steenhoven, Joure

Verkering

Julien Althuisius schrijft dat hij niet is getrouwd en dat hij zijn vriendin daarom niet zijn vrouw kan noemen. Vriendin vindt hij weer te vrijblijvend, mijn lief te zoet (V, 9/11).

Wij, 72 en 60 jaar oud, zijn ruim zes jaar bij elkaar en hebben een oplossing. Wij noemen onze relatie ‘verkering’. We krijgen hierop allemaal leuke reacties zoals: wat schattig en leuk ouderwets, wanneer gaan jullie trouwen? Ons antwoord is dan: zodra er een kind op komst is.

Henk Buschman en zijn verkering Renée, Loosdrecht

Duurzaamheid

In het klimaatdebat gaat het vaak over duurzaamheid. Maar duurzaamheid is geen oplossing voor de crisis waarin we zitten – klimaatontwrichting als gevolg van klimaatopwarming. Duurzaamheid is leuk, maar onze uitstoot moet nú omlaag.

Verduurzamen is geen doel, maar een middel om verdere klimaatopwarming te beperken. Ondanks alle goede bedoelingen en duurzaamheids­initiatieven daalt de uitstoot van broeikasgassen, het doel, niet. Integendeel. Stellen dat we duurzaam bezig zijn, is als het dragen van een mondkapje tijdens een coronagolf: het helpt, maar daarmee bedwing je geen pandemie. Daar zijn verregaande overheidsmaatregelen voor nodig.

De klimaatcrisis vraagt om stevig ingrijpen van de overheid, maar die laat dat na en probeert haar verantwoordelijkheid af te schuiven op burgers en bedrijven.

Particulieren kunnen de klimaatcrisis al helemaal niet oplossen. Het is dus aan ons, burgers, om de overheid tot actie te dwingen. Klimaatverandering is vervelend nieuws, maar dat was corona ook.

Pas als we inzien dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, zijn we bereid de nodige offers te brengen. We moeten radicale keuzes maken. En we hebben geen tijd te verliezen.

Peter Jamin, Utrecht