Verbijsterende nieuwe inzichten over de moord op Kim Jong-Uns halfbroer in ‘Assassins’

Na de moord in 2017 op Kim Jong-Nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un, was de schok in de internationale gemeenschap groot. Maar toen de foto’s van de hoofdverdachten werden vrijgegeven, leek het nog maar over één ding te gaan: het waren vrouwen. De koppen in de internationale pers logen er niet om: ‘Femmes Fatales.’ En: ‘Baby faced killers.’ Een soort Charlie’s Angels, maar dan dodelijker. Dat een van de vrouwen tijdens de moord een T-shirt droeg met daarop LOL (Laughing Out Loud) droeg alleen maar bij aan het genadeloze beeld dat van deze ‘gewetenloze’ vrouwen ontstond.

In de documentaire Assassins, maandagavond op NPO 2 uitgezonden, wordt de dynamiek gereconstrueerd die rond de twee jonge vrouwen en de moordzaak ontstond. De Amerikaanse filmmaker Ryan White krijgt daarbij de hulp van The Washington Post-journalist Anna Fifield, een lokale journalist en advocaten en familie en vrienden van de verdachte vrouwen. Ook zijn er niet eerder vertoonde beveiligingsbeelden. En hoewel de opzienbarende moord destijds veel media-aandacht kreeg, levert dat een spannende en verbijsterende film op met nieuwe inzichten. Alles wijst erop dat de vrouwen de moord hebben uitgevoerd, maar wisten zij wat ze deden of werden ze er ingeluisd?

Politiefoto's van de moordverdachten Siti Aisyah en Doan Thi Huong in ‘Assassins’.

Kim Jong-nam werd op klaarlichte dag, zoals dat heet, door de twee jonge vrouwen op een overvol vliegveld in Kuala Lumpur, Maleisië, aangevallen. De vrouwen vlogen de nietsvermoedende Nam beurtelings van achter aan, bedekten met hun handen zijn ogen en smeerden er, zo bleek later, het dodelijke zenuwgas VX op. De vergiftigde Jong-nam wist nog de ziekenboeg van het vliegveld te bereiken, maar daar zakte hij in elkaar. Binnen een uur was hij dood.

Siti Aisyah en Doan Thi Huong verklaarden dat ze dachten mee te doen aan een grappige video voor een Japans televisieprogramma. De straatarme vrouwen hadden als tieners hun dorpen in Indonesië en Vietnam verlaten om werk te zoeken. Siti Aysiah belandde in een sweatshop en in de seksindustrie. De filmpjes waren een kans daaraan te ontsnappen. Voor een paar honderd euro werden zij getraind in het uitvoeren van deze niet zo lollige ‘grap’. Gelukkig voor de aan sociale media verslaafde millennials stikken hun Facebookpagina’s van ondersteund bewijs; kleine videoverslagen van de trainingen met het wrange commentaar dat ze hoopten actrice te worden in Japan.

Vier Noord-Koreaanse spionnen waren bij de moord betrokken, een daarvan was het meesterbrein achter de moordoperatie. Na de moord namen zij direct het vliegtuig naar hun thuisland, waar dictator Kim Jong-Un al langer bezig was met een executiegolf. Jong-nam vermoedde al langer dat zijn jongere halfbroer het op hem voorzien had. De broedermoord was een nationaal en internationaal signaal van Jong-Uns onverschrokkenheid. Dat de vrouwen jarenlang vastzaten (Siti kreeg vrijspraak, Doan ruim drie jaar cel voor het toebrengen van letsel) en ook nu nog door de moord achtervolgd worden, was slechts collateral damage.