Verantwoordelijkheid nemen is niet het sterkste punt van Ruttes vierde kabinet

Het kabinet schakelt nu weer Johan Remkes in om het nationale stikstofdebat vlot te trekken. Dat roept wezenlijke vragen op.

Dat ging verrassend snel. Donderdagochtend lanceerde oud-landbouwminister Cees Veerman zijn voorstel om iemand te laten bemiddelen tussen het kabinet en de boze boeren, zondag werd Johan Remkes aangewezen. Premier Rutte hoopt vooral dat zijn door de wol geverfde partijgenoot wat misverstanden onder de boeren weg kan nemen, om te beginnen het beeld dat het kabinet uit is op de vernietiging van de boerenstand in Nederland.

Voor die gedachte is op zichzelf wel wat te zeggen. Het debat is totaal vergiftigd geraakt door de complottheorieën die zijdelings betrokken populisten zoals de Kamerleden van Forum voor Democratie al geruime tijd verspreiden. Wat tegengif komt zeer van pas.

Toch roept de komst van Remkes twee wezenlijke vragen op. Ten eerste over de stikstofplannen zelf. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer gaf daar vorige week vol overtuiging groen licht voor. De kern van het beleid is dat de provincies – nu echt – op lokaal niveau in gesprek met de boeren plannen moeten maken om de natuurgebieden te ontlasten.

Dat was juist vanuit de gedachte dat provinciale politici de situatie ter plekke beter kennen, maar zonder het einddoel ter discussie te stellen: in 2030 moet de stikstofbelasting in 74 procent van de Nederlandse natuurgebieden tot onder de kritische grenswaarde zijn gedaald. Nu weer een nationale bemiddelaar opvoeren, voedt op z’n minst de gedachte dat er ook over dat doel nog te praten valt, zoals de boeren ook uitdrukkelijk verwachten. Nieuwe onduidelijkheid en vertraging liggen op de loer.

De tweede vraagt raakt aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid in dit dossier. De ministers Van der Wal en Staghouwer zitten er pas een half jaar, het stikstofplan is slechts enkele weken oud, de premier zelf is binnenkort de er­va­renste Nederlandse regeringsleider aller tijden en toch is er niemand meer in het kabinet met voldoende gezag om het gesprek met de boeren zelf vlot te trekken?

Zo kwamen we afgelopen voorjaar ook al aan de regeringscommissaris tegen grensoverschrijdend gedrag en aan de speciale coördinator van de sancties tegen Rusland. Geen wonder dat een groeiend deel van de Tweede Kamer de indruk heeft dat dit kabinet elk probleem uitbesteedt zodra het lastig dreigt te worden.

Verantwoording afleggen is niet het sterkste punt van Rutte IV, stelde Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vrijdag vast. Verantwoordelijkheid nemen ook niet.