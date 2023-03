Verander om te beginnen de naam Jeugdzorg in Ouderzorg

Medewerkers van Jeugdzorg in Amsterdam kijken in de kantine op een scherm naar het commissiedebat over Jeugdzorg in Den Haag, 24 november 2022. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

In de Zaterdagbijlage wordt in het interview met Sharon Stellaard verslag gedaan van wat er al vijftig jaar misgaat in de jeugdzorg in Nederland: het wiel van het hervormingsbeleid wordt telkens opnieuw uitgevonden. Met als gevolg een steeds verder wegzinken in het moeras van aannames onder een stelsel waarin het voor kinderen niet beter wordt.

Op de vraag wat er volgens Stellaard moet gebeuren, stelt ze dat we beter terug kunnen gaan naar de basis. Wat die basis is, blijft onbenoemd. De fundamentele fout in het zorgstelsel is dat iedereen een probleem probeert op te lossen wat helemaal geen probleem is: het kind. Het probleem is het gezin waar het kind in opgroeit. De oplossing ligt niet in de beste ‘behandeling’ voor het kind maar in de beste hulp aan ouders en gezin. Verander dus eerst de naam Jeugdzorg in Ouderzorg. Dan weet iedereen tenminste waar het om draait.

Management en pedagogen moeten van hun morele apenrots komen, over hoe een kind moet worden opgevoed. Ouders bepalen wat ze met hun kind willen en moeten de regie krijgen in de hulpverlening die hierbij past. Dan krijgt het kind wat voor hem/haar het beste en fijnste is. Zoveel als mogelijk thuis wonen bij je eigen ouders.

Wietse Ytsma, oud-medewerker (voormalig) Hulp aan Huis Haaglanden, Leeuwarden

Borrel

Een enorme anticlimax, die geruisloze afsluiting van de covidmaatregelen. Gelukkig krijgen we wel een evaluatie. Alleen al de bekende namen (Keulemans! Wallinga!) zorgen voor nostalgische gevoelens. En wat is nu de samenvatting voor een volgende keer? Sowieso afstand houden en bij hoge nood een lockdown. De rest mag men zelf toepassen.

Goed, ik ga een feestelijke Zoomborrel organiseren om het toch een plekje te geven.

Lucien Aspeling, Tiel

Schade

In de analyse van Maarten Keulemans over de maatregelen ten tijde van de coronapandemie wordt gesteld dat de ‘schade aan de samenleving’ van de mondkapjes zeer beperkt was. Uitgedrukt in ‘1 bolletje’. Maar is het niet zo dat juist die ene maatregel, die nauwelijks effectief bleek te zijn, de grootste gevolgen heeft gehad? Polarisatie, oplichting, zwendel, afhankelijkheid van China, schijnveiligheid, ruzies maar met stip bovenaan: de enorme milieuschade.

De hoeveelheid, veelal inferieure, mondkapjes die toen in hoog tempo zijn geproduceerd, is nauwelijks in ‘voetbalvelden of provincies Utrecht’ te vatten. Vervolgens zijn die enorme hoeveelheden over de wereld verscheept. En na kort gebruik deels verbrand in de afvalverwerking, en dan zijn er ongetwijfeld grote aantallen de zee in gewapperd. Misschien is mijn definitie van ‘schade aan de samenleving’ een andere?

Marnix van der Meer, Dronten

Windmolens

‘Nederland zou geen plannen meer hoeven te ontwikkelen voor windmolens op land om de klimaatdoelen te halen’, aldus onderzoeksbureau CE Delft. Mijns inziens een combinatie van parochiaal en beperkt denken.

Parochiaal omdat het uitgaat van de situatie in Nederland. Je zou hopen dat we een Europese energiestrategie realiseren zodat we elkaar in Europa wederzijds steunen als het om een strategisch goed als energie gaat. Beperkt omdat de conclusie van CE Delft kennelijk een risicoanalyse ontbeert.

Wat als de verbindingen met de energieplatforms op de Noordzee worden gesaboteerd, zoals onlangs gebeurde met de Nord Stream-gaspijpleiding? We hebben meerdere opties nodig om onze energievoorziening te garanderen. Dit soort vraagstukken vraagt om een strategische, geopolitieke langetermijnbenadering en niet om kortetermijn-not in my back yard-gepriegel. Leren van het (nabije) verleden is kennelijk een moeizame affaire.

Rinus van Leest, Beek



Enkelband

Leuk hoor, zo’n One Love-band. Beetje jammer dat de KNVB in alle wijsheid vergeten is dat pakweg de helft van de mensheid net een tikkie anders is gebouwd, waardoor vrouwen de band moeten inkorten of om hun kuit dragen. Er is nog een lange weg te gaan.

Geke van der A, Westerbork

Programma

Volgens Sjoerd Ophof uit Den Haag is de BoerBurgerBeweging geen partij die verandering wil, maar een poging om de status quo te behouden. ‘Alles wat nodig is om de BBB tevreden te stellen, is juist géén actie ondernemen’, aldus Ophof.

Het programma van de BBB wijkt op 42 punten af van het coalitie-akkoord, 42 punten waarin de BBB nadrukkelijk actie wil ondernemen. En ook lezer Eliza Roemers uit Leiden kan gerust zijn, de BBB is bepaald geen voorstander van Schiphol, Lelystad (moet zelfs dicht) en Tata Steel. Misschien moeten ongeruste Randstedelingen de moeite nemen het programma van de BBB te lezen alvorens in de pen te klimmen.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Boomer

Bij het lezen van de column van Sander Schimmelpenninck dacht ik terug aan een jongere collega, eind jaren negentig. Ik dronk soms een biertje met hem. Boven een bepaald promillage begon hij vaak af te geven op ‘jullie babyboomers’ die alles zouden hebben opgemaakt en verprutst. Hij moet nu ergens begin 50 zijn en volgens de logica van Schimmelpenninck een boomer. Als je dit leest Nico, welkom.

Jacques Bogaarts, Leidschendam