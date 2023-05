Verander de wereld, begin met een later rijbewijs

Een jong stel bekijkt een Ferrari in Deventer, 2007. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Jonge milieuactivisten laten zich goed horen en zien bij vele manifestaties en willen hierbij veel afdwingen voor een beter milieu in ons land. Om dit snel te bereiken, is het om te beginnen beter dat zij op latere leeftijd gaan autorijden.

Dus is mijn voorstel dat jongeren het autorijbewijs pas op 24-jarige leeftijd kunnen behalen. Daarvoor zal de wet wel aangepast moeten worden. Hierna kunnen ze overgaan tot de aanschaf van een energieverslindende auto. Deze auto mag niet worden aangeschaft met geleend geld, ook niet als het een elektrische auto is.

Zo wordt ons land vanzelf en supersnel schoon. De fossiele brandstofmaatschappijen zullen zich dan ook zeer snel moeten aanpassen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Piet Koorn, Wilnis

Hoe, Dennis?

Minister Wiersma biedt excuses aan en zegt aan zichzelf te werken. Mijn vraag is: hoe ziet dat er uit, wat gaat hij doen, welke doelen worden concreet gesteld, is er een afspraak voor een traject bij een gedragstherapeut? Met alleen excuses aanbieden is een recidief voorspelbaar. Kortom, d’r an Dennis en niet doormodderen.

Henk van Veen, Zutphen



Theemoeder

Men schrijft veel positiefs over moeders en thee. Toch is enige nuancering op zijn plaats, het kan ook anders. Na schooltijd rende één van ons, kinderen, naar huis voor de thee. Hoe goed je het vocht ook brouwde, wanneer mijn moeder de bokkepruik op had, noemde ze het ‘vieze kouwe ledder’ en probeerde ze de hete thee in je gezicht te smijten. Of ze er ook koekjes bij serveerde, staat me niet meer bij.

Boudewijn Otten, Groningen

Theemoeder (2)

Harriet Freezer, (1911-1977), feministe van het eerste uur, schreef al over de moeders die vonden dat zij thuis moesten blijven voor de thee en het koekje na schooltijd: ‘Ja, die moeders zijn altijd thuis, als een keeper om de kinderen buiten de deur te houden!’

Deze zin steunde mij, als ik mij (soms) schuldig voelde om mijn drukke baan buitenshuis.

Gerda Verwoerd (82), Breukelen

Theemoeder (3)

En bij mij thuis vond ik het relaxed dat mijn ouders – beiden werkten – bij thuiskomst in de keuken zaten met sherry en zoutjes, en de jeugd met cola en chips in de huiskamer: geen gezeur, geen gedoe, en goed terechtgekomen.

Mariska Jansen, Harlingen

Splinters

In het NOS Journaal werd bericht over de stalbrand in Reusel, waarbij drieduizend varkens door verstikking of verbranding zinloos omkwamen. De varkens werden in het verslag terloops genoemd, de echte aandacht ging uit naar de regen van zonnepaneelsplinters die door de brand in de omtrek van de stal terecht waren gekomen. En dat er een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om alle splinters op te ruimen.

Zover is het dus, de verbrande zonnepanelen zijn het nieuws, niet de verbrande varkens. Deze stalbranden kunnen wel helpen bij het tot stand komen van het Landbouwakkoord en terugbrengen van de veestapel door het invoeren van de volgende maatregel: vanaf nu mag elke afgebrande stal niet meer herbouwd worden. De verzekering van de Rabobank betaalt de boer de waarde van de opstallen en de verbrande varkens. De natuurvergunning van de afgebrande stal wordt direct ingetrokken. Zo wordt deze boer ten dele uitgekocht, op kosten van de Rabobank in plaats van de belastingbetaler.

Peter Visee, De Bilt

Dierenarts

Dierenarts Wabe Bakker is laaiend enthousiast over de buitenlandse investeerders die dierenartspraktijken opkopen. Dat hijzelf inmiddels getransformeerd is van dierendokter met liefde voor het vak diergeneeskunde tot ‘zakenman’ die een kat euthanaseert omdat het baasje de kosten van een behandeling niet kan betalen, schijnt hem niet te deren.

Frans Pas, Den Haag

Zelfoverschatting

Het afhandelen van 57 duizend toeslagendossiers en 85 duizend Groningers lukt de overheid niet. Maar men verwacht wel dat miljoenen individuele pensioenaanspraken binnen drie jaar correct worden overgeheveld? Grenzeloze zelfoverschatting. Een trein die men gewoonweg niet wil stoppen, met de financiële toekomst van alle huishoudens als inzet. Alvast bedankt.

Marion Steenbergen, Gouda

Monnikenwerk

Het weer laten rijden van slaaptreinen vroeg om ‘monnikengeduld’, citeert de Volkskrant de initiatiefnemer. Ik denk echter dat het een monnikenwerk was, dat vroeg om engelengeduld.

Jos Steehouder, Culemborg