Velen storen zich aan Neymar, maar zonder theater geen voetbal

In de oorlogsjaren moest de Bossche voetbalclub Wilhelmina op last van de bezetter een andere naam aannemen. Dat werd ‘De Kanaries’, vanwege de felgele shirts. Na de oorlog heetten ze weer Wilhelmina. Daarom meenden de Brazilianen, vanaf 1954 in het geel gehuld, origineel te zijn door zich ook kanaries te noemen.

Uniek zijn ze niettemin, met een collectief dat drijft op individuen. Denk aan Marcelo, die in Sesamstraat een geinige Hakim zou kunnen neerzetten maar op het veld een verdediger met vleugels is. En Neymar, de ster die toneelspel nodig heeft om zich te handhaven. Velen storen zich aan hem, maar voor Brazilianen is fictie een onderdeel van voetbal; zo kan de mythe een kans krijgen. Ik citeer sportschrijver Nelson Rodrigues (1912-1980), die bijziend was en vaak spelers en situaties verzon: ‘Als de videoband aantoont dat het een strafschop was, dan is dat jammer voor de videoband. De videoband is dom.’ Die had het VAR-hok persoonlijk dichtgetimmerd.

Let eens niet op Neymar, hoor ik, één man kan de wedstrijd niet bepalen. Maar dat kan heel goed. We weten toch hoe het ging in de begintijd van Sparta, in 1888 opgericht door schooljongens, onderwerp van De voetbalclub (1913) van Chr. van Abkoude?

Ze bestaan koud twee maanden of krijgen een uitnodiging van Saturnus. Die bestaan al een jaar, en dat merk je. Met 5-0 krijgt Sparta op zijn donder. Op de dag van de revanche moet Sparta-aanvoerder Anton in de klas overblijven en strafwerk maken. Het is rust als Anton op het veld arriveert, alweer 0-3 voor Saturnus.

Tijd voor een mirakel. Anton krijgt het op zijn heupen en boort de bal viermaal in het net, Saturnus druipt met hangende pootjes af. De fiere schoolmeester Hilgers noemt Anton tof ‘een kranigen kerel’.

Sparta is onlangs gedegradeerd. Trainer Advocaat moet een nieuwe Anton vinden. En als de Belgen het vanavond tegen Brazilië verdommen om méé te acteren, zijn ze gezien.