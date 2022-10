Velen hadden het anders willen doen in Groningen, maar de wijsheid kwam pas met de jaren

De gasenquête doet vaak denken aan de Toeslagenaffaire: waar te veel mensen verantwoordelijk zijn, is uiteindelijk niemand meer verantwoordelijk.

Aan zelfreflectie geen gebrek de afgelopen weken in de verhoorzaal van de Tweede Kamer, waar de parlementaire enquêtecommissie de gang van zaken rond zestig jaar gaswinning onderzocht. Velen zeiden, met de wijsheid van nu, dat ze het anders hadden moeten doen. Ook zij die in de ogen van veel Groningers hoofdverantwoordelijk zijn. Shell-baas Ben van Beurden vatte het donderdag treffend samen: ‘Er werd besloten over Groningen, niet met Groningen.’ En: ‘We probeerden het op te lossen, maar niet te begrijpen.’

In veel opzichten doet de gasenquête denken aan het parlementaire onderzoek naar de Toeslagenaffaire: daar waar de verantwoordelijkheid door te veel mensen wordt gedeeld, is uiteindelijk niemand meer verantwoordelijk. Niemand die het nu nog verstandig vindt dat het tweede kabinet-Rutte (2012-2017) na de beving bij Huizinge in 2012 de gaswinning niet verlaagde, maar juist verhoogde tot een ‘bizar hoog niveau’, zoals premier Rutte het donderdag zelf noemde. Niemand ook die nu nog denkt dat het slim was om in 2018 niet alleen te besluiten om de gaswinning te beëindigen, maar meteen ook de hersteloperatie van de Groningse huizen te heroverwegen, met alle vertraging van dien.

De twijfels werden intern wel geuit, keer op keer en op vele niveaus, maar uiteindelijk greep niemand op tijd in. Vooral het tweede kabinet-Rutte zal er in het eindrapport binnenkort ongetwijfeld hard van langs krijgen. Dat waren de jaren waarin de miljardenopbrengsten van het gas vaak zwaar wogen bij de beslissingen.

Enig begrip voor de politieke omstandigheden past daar wel bij: het waren ook de jaren waarin het kabinet, gedurende een diepe recessie, pijnlijke bezuinigingen doorvoerde om de begrotingsnormen te halen. Geld was er nog niet in overvloed. En net als in de Toeslagenaffaire mag de Kamer ook naar zichzelf kijken. Ook daar groeide slechts langzaam het besef dat het roer om moest. Zelfs het voorstel uit 2015 om dan tenminste te stoppen met de export van Gronings gas kreeg alleen de steun van de PVV, de Partij voor de Dieren en GroenLinks. De bemoeienis van het grootste deel van de Kamer richtte zich toen nog op het verlagen van de gaswinning tot ongeveer 30 miljard kuub per jaar, niet heel veel minder dan het kabinet beoogde.

Van Beurden herinnerde zich donderdag hoe een Groningse gedupeerde hem jaren geleden vroeg haar gezinssituatie mee te nemen in zijn overwegingen. ‘Dat heb ik gedaan’, aldus de Shell-baas, ‘maar het heeft te lang geduurd.’

Dat kunnen vele betrokkenen hem nazeggen. De versterkingsoperatie van de Groningse huizen, die maar niet overtuigend van de grond komt, is de laatste kans om nog iets van die schuld in te lossen.