Veilig schuilen: waarom volwassenen zich massaal verkleden als cartoonheld

De politie in Utrecht deed dit weekend een oproep aan alle als stripheld, filmacteur of gamekarakter verklede bezoekers van de tiende Dutch Comic Con: stop uw nepwapens weg totdat u bij de Jaarbeurs binnen bent. Dit om ‘bijzondere situaties’ te voorkomen.

Ik kon me hier iets bij voorstellen. Zelf belandde ik in Utrecht zaterdagochtend , toevallig net wandelend op weg naar een coronaprik, nietsvermoedend in een nogal absurde scène. Je loopt dan de GGD-bordjes achterna over het grote Jaarbeurs-terrein. Daar zijn nu borden bij gekomen met de tekst ‘Infocenter Ukraine’, met pijl. In hal 7 van de Jaarbeurs staan honderden veldbedden, daar worden vluchtelingen opgevangen en verdeeld over opvangplaatsen.

Zaterdagochtend gingen al die wegwijzers kopje-onder in een immense, vrolijke rij: duizenden uitzinnig verklede mensen, iedereen uitgelaten omdat ‘alles weer kan’. Volwassen vrouwen in pruiken, korte plooirokjes en kniekousen uit de Japanse manga-anime. Een enorme, ernstige man in een even grote Disney-prinsessenjurk. Overal Jedi’s en uiterst precies nagebootste animatiefiguren. Veel mensen ook verkleed als vechtmachines.

En nee, geen Oekraïense vluchtelingen met koffers, goddank, voor zover te zien dan in de massa. Wie net aan Russische bombardementen is ontsnapt, wil mogelijk niet oog in oog staan met een paar stormtroopers, de infanteristen van het Galactisch Keizerrijk uit Star Wars. De Russische agenten die nu anti-oorlogsdemonstranten van de straat trekken, lijken ook wel op ze, maar dan in het zwart.

Omdat de beurs twee jaar niet doorging door corona waren er nu minstens 40 duizend bezoekers. Straf uitverkocht. Velen hadden kaartjes voor twee dagen, om niets te missen.

De term Comic Con komt van Comic Convention, en dat komt weer van Comic Book Convention, zoals de oereditie in San Diego in 1970 heette. Daar waren driehonderd mensen, nu haalt San Diego ruim 135 duizend bezoekers en trekken talloze Comic Cons wereldwijd steeds weer tienduizenden mensen – voor corona was er elke maand wel ergens een te bezoeken. Je kunt er merchandise kopen, fabrikanten presenteren nieuwe games.

Het voornaamste op Comic Cons werd ‘cosplay’, het verbeelden van een fictioneel karakter. Dat gaat veel verder dan een verkleedpartij, deze fanatici weten alles van hun personage. Op een Comic Con is het de bedoeling dat je lachend afstapt op een figuur die je herkent, die naam uitroept, complimentjes geeft over een (liefst zelfgemaakte) kostuum en dan vraagt of je met die persoon op de foto mag. Veel cosplayers dragen visitekaartjes met hun Instagram-accounts (‘please tag me’). Zo scheppen de fans nu laagdrempelig nieuwe sterren binnen de eigen groep. Veel bezoekers zien het vooral als een ideale manier van contact leggen voor verlegen mensen. Het is veilig om te schuilen in een personage.

‘Het mooie van cosplay is de acceptatie van elkaar’, zegt Remi da Silva uit Capelle. ‘Je bent wat je speelt, en niets anders.’

Binnen mogen cosplayers over een catwalk lopen, onder oorverdovend gejuich en applaus van duizenden andere verklede bezoekers. Ze doen dat vaak hartverwarmend onhandig en toch ook trots, als in een parade voor onaangepasten.

Cosplayers zeggen vaak blijmoedig ‘we zijn allemaal nerds’. ‘Dit is de meest vriendelijke community die je ooit gaat meemaken’, lacht student Hidde Steenwinkel uit Beusichem, verkleed als de vos Akagi uit de videogame Azur Lane. Al plaatst Popeye (thuiszorgmedewerker Frank Post uit IJmuiden) enige kanttekeningen: sexy geklede cosplayers zoals de anime-meisjes zijn ook wel ongewenst betast. ‘De organisatie laat vaak mensen rondlopen om daarop te letten.’

Comic Con lijkt dit jaar nog wat meer op leven tegen de klippen op. Ik spreek Remi da Silva uit Capelle aan, een donkere jongen. ‘Het mooie van cosplay is de acceptatie van elkaar’, zegt hij. ‘Je bent wat je speelt, en niets anders.’ Remi studeerde net voor corona af in mediastudies, maar vond geen baan. Hij is gefrituurde kip gaan verkopen bij KFC en schopte het in twee jaar tot locatiemanager. ‘Het is nog niet ideaal, maar het is tenminste iets’, zegt hij ernstig.

Hier en daar lopen ook doodgewone zorgzame moeders naast lieve, wat allenige kinderen. Een zeer serieus kijkend jongetje met zelfgemaakte lange hazenoren. Een meisje dat met aandoenlijk geheven hoofd blijft struikelen over de kartonnen dozen aan haar voeten, onderdeel van een zelfgemaakt ruimtepak.

En dan al die vervaarlijke volwassen vechtmachines die bemoedigend een duim naar hen opsteken: leven.