Restaurant Hoffy’s in Antwerpen schijnt een begrip te zijn, koosjer en hip, een ingewikkelde combinatie. Hoe dan ook moet ik weinig van hip hebben. Geef mij een pizzeria waar vier bejaarden hun laatste adem uitblazen.

Enigszins bevreesd betrad ik het restaurant, alsof het verleden mij had ingehaald. Ik vreesde dat men mij zou aanbieden rabbijn te worden in Hasselt of Kortrijk, en dat ik uit verlegenheid ja zou zeggen. Veel ziekten uit mijn jeugd heb ik overwonnen, maar één ding is gebleven: ik zeg ongaarne nee.

Helemaal achter in het restaurant zou ik worden opgewacht. Met iedere stap die ik in Hoffy’s zette, keerde ik dieper in mijn verleden terug. Enkele dagen eerder had ik een gesprek gevoerd met een kennis die mij vertelde dat hij 25 jaar geleden een radiozender voor kinderen was begonnen, genaamd Kikker Radio. Maar de kinderen hadden de frequentie niet kunnen vinden, niet genoeg, waardoor de onderneming was gestorven voor die goed en wel had kunnen bloeien.

Het hele verleden kwam mij voor als Kikker Radio. Als je een beetje zoekt in de ruis en de antenne voorzichtig heen en weer beweegt, hoor je dat het nog wordt uitgezonden. Met een beetje geluk zie je het ook.

Meneer Van Veen, voormalig griffier bij de rechtbank, meneer Rosenberg, vertegenwoordiger van Belgische chocolade in Nederland, meneer Steijn die kunstwerken maakte van mandarijnenschillen, de halfdoden uit de synagoge van mijn jeugd trokken aan mij voorbij terwijl ik de journalist van De Morgen naderde.

Een man van het restaurant, Benjamin, zei dat hij een ‘Jiddisch bordje’ voor ons ging neerzetten. De Pools-Joodse keuken is zwaar, velen zijn eraan onderdoor gegaan, maar hier viel het mee. Het aanbod rabbijn te worden in Hasselt bleef uit. De uitzendingen van Kikker Radio verstomden.

Ik wandelde door de Lange Kievitstraat en hervatte mijn reis naar het noorden.