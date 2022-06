Veel warme woorden voor ‘de kwetsbaarsten’, maar het aantal laaggeletterden daalt niet

Theo van Kessel sloeg beide handen eerst voor z’n mond, toen tegen z’n wangen, weer voor z’n mond. Daarna kwamen er tranen – bij iedereen die erbij was – en een half uur later stond hij het nog steeds niet te geloven. Hij had gewonnen.

Er worden veel prijzen gewonnen in dit land, voor schitterende dingen en indrukwekkende prestaties en af en toe voor iets waarvan je denkt ‘hoezo?’, maar Theo van Kessel sleepte mijn lievelingsprijs in de wacht: de prijs voor mensen die het niet vanzelfsprekend mee heeft gezeten in het leven. Ze behoren tot de 2,5 miljoen volwassenen in dit land die nooit goed genoeg hebben kunnen leren lezen om ver te komen in dit land van ‘kijkt u eerst op ons digitaal portaal’, aanvraagformulieren in drievoud, en brieven van de overheid die alleen te begrijpen zijn met een hbo-diploma. Hun volwassen leven stond in het teken van zeggen dat ze hun leesbril waren vergeten, gokken wat er op verkeersborden stond, zich onzichtbaar proberen te maken als er op het werk een cursus was met uitdeelstencils vol lange zinnen, en hopen dat het niemand opviel.

Er zijn mensen als Theo van Kessel, die het op een gegeven moment toch zeggen, zich vervolgens door cursussen heen worstelen en anderen proberen over te halen dat ook te doen – Van Kessel loopt al jaren half Limburg te mobiliseren, en werd daarom maandag tot Taalheld gekroond. Maar een heleboel komen niet zo ver. Omdat het leeuwenmoed vergt, ontiegelijk veel doorzettingsvermogen en een omgeving die over de welwillendheid en de middelen beschikt om te helpen.

In die taalheldenprijs waar de winnaar zo om moest huilen komt heel veel samen. Zoals het onvermogen van een welvarend en georganiseerd land om er zorg voor te dragen dat elke volwassene die dat nodig heeft laagdrempelig en gratis onderwijs kan volgen. Lees- en schrijfcursussen in buurthuizen (of het buurthuis zelf) zijn in de achterliggende jaren deels wegbezuinigd; een minuscuul deel van het onderwijsbudget gaat überhaupt naar volwassenenonderwijs.

En zoals de schande dat er in dit schatrijke land elk jaar jongeren van school komen die onvoldoende leesvaardigheden hebben opgedaan om ver te komen. Hun achterstand liepen ze soms al op voordat ze naar school gingen – voorlezen is al in de buik van levensbelang – en die werd op school nooit meer ingehaald, in dit gave land.

Zo blijft het dweilen met de kraan open. Tel daarbij op dat een doodnormale burger tegenwoordig zijn eigen bankbediende, arbeidsconsulent, financieel planner en reisagent moet zijn, omdat alles online is – tot de dokter aan toe – met onbegrijpelijke doorklikmenuutjes en bijsluiters en voorwaarden die je in je eentje moet zien te doorgronden, omdat er nooit meer ergens een gewoon mens achter een telefoonlijn zit. En je snapt waarom de teller op 2,5 miljoen blijft steken, ondanks de vele warme woorden uit politiek Den Haag over zorg voor ‘de kwetsbaarsten’.

Veel van deze 2,5 miljoen mensen werken. Op bouwsteigers, in kassen, op de vrachtwagen, op fabrieksterreinen. Ze sjouwen met andermans bagage, maken schoon of schoffelen in het plantsoen. Aardige en goede werkgevers praten over laaggeletterdheid, helpen schaamte te overwinnen, bieden laagdrempelige cursussen aan en zijn trots op de taalhelden in hun midden. Er zijn ook horken van bazen, die er niks van willen weten.

Vorig jaar legden deskundigen in de Volkskrant uit hoe we in 2030 van dit probleem af kunnen zijn. De oplossingen zijn niet moeilijk en niet duur. Niet veel duurder dan het steunen van de KLM.