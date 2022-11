Veel van de ravage in de zaak-Arib is naar één blinde vlek te herleiden

Khadija Arib heeft zonder afscheid de Tweede Kamer verlaten. De commissie die het onderzoek naar corona moet gaan voorbereiden zit zonder voorzitter. De aangeslagen PvdA-fractie is door Arib gebrek aan steun verweten. Het managementteam van de Tweede Kamer heeft de taken neergelegd. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is uit dat presidium gestapt. Bergkamp, die toch al weinig gezag genoot, is zwaar beschadigd. De Kamercommissie die over de werkwijze gaat, heeft zich met een totaal losgeslagen optreden te kijk gezet en eigenlijk heeft al met al de hele Tweede Kamer averij opgelopen.

Wat een ravage.

Nu Bergkamp in elk geval voorlopig kan blijven zitten en een extern onderzoek naar vermeend wangedrag door haar voorganger kan doorgaan, werd afgelopen week ergens geconstateerd dat de ergste storm was gaan liggen. Maar dan overzie je ook pas goed de brokstukken.

Hoe kon dit zo ontsporen?

Het aardige is, en daarin zit een les voor een heleboel andere organisaties die met klachten over ‘sociale onveiligheid’ te maken krijgen en die zoals zovelen zoeken naar de beste manier om daarop te reageren, dat er toch wel één bron is aan te wijzen voor veel van de ellende.

Vlak nadat het nieuws naar buiten kwam – ‘ingewijden’ besloten de buitenwereld via NRC eerder in te lichten dan Arib zelf – wilde ik voorzichtig zijn met openlijk oordelen. Maar eerlijk is eerlijk, er was wel iets dat enige indruk op me maakte. In dat eerste NRC-verhaal stond namelijk niet alleen dat er twee anonieme brieven met klachten over Arib waren. En niet alleen dat de ambtelijke leiding van de Tweede Kamer de klachten in die brief ‘bevestigde’. Er stond ook dat ‘over de opstelling van Arib als voorzitter al langer signalen bekend’ waren die in een bij de landsadvocaat ingewonnen advies aan het presidium werden ‘geconcretiseerd’. En hoe: ‘Zo schreven bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer in juni vorig jaar aan voorzitter Bergkamp dat ze in drieënhalf jaar tijd 23 medewerkers hebben gesproken met ‘eensluidende klachten‘ over ‘ongewenst gedrag’ van Arib.’

Een anonieme brief is snel geschreven. Maar 23 eensluidende klachten over één persoon? Dat klonk toch alsof er wel iets aan de hand moest zijn.

Alleen weten we inmiddels dat het niet waar is. Het betrof alle klachten over ongewenst gedrag binnen de Kamerorganisatie, van wie ook. De vertrouwenspersonen noemden geen namen. NRC heeft dit uiteindelijk gerectificeerd. De betrokken journalisten benadrukken dat de brief niet doorslaggevend was voor het onderzoek naar Arib. Maar helaas maakt dat de fout ernstiger, niet beter. Want dan had dus vanaf het begin duidelijk kunnen zijn dat voor het onderzoek maar twee hoofdgronden zijn: de anonieme brieven en de bevestiging van in de brief beschreven voorvallen door de ambtelijke leiding, waarbij die ook nog eens heeft gezegd zelf last te hebben gehad van de ‘sociaal onveilige werksfeer’.

En dat laatste heeft heel zwaar heeft gewogen. Een gamechanger, noemde Bergkamp het van de week nog. Daardoor was ze anonieme meldingen, die normaal op zich een onderzoek niet zouden rechtvaardigen, heel anders gaan lezen.

Nou, daar, toen, bij díé gamechanger hadden alarmbellen moeten afgaan. Onmiddellijk had Bergkamp moeten zeggen: goed dat jullie dit delen, dat moet dan ook worden onderzocht, maar dan zijn jullie dusdanig betrokken dat jullie vanaf nu geen enkele bemoeienis met deze kwestie meer kunnen hebben.

Zo is het niet gegaan. Bergkamp en het presidium zijn nog heel lang verder blijven werken aan het onderzoek, samen met topambtenaren die hun conclusie over Arib al hadden getrokken. De aansturing van het ingehuurde bedrijfsrecherchebureau werd, zoals deze krant onthulde, zelfs bij een van hen belegd.

Bergkamp put zich uit in formaliteiten waaruit moet blijken dat zij, het presidium en die ambtenaren zich inhoudelijk heus niet met het onderzoek wilden bemoeien. Maar dat dat geen stand houdt, blijkt al uit de bizarre opdracht om alleen maar onderzoek te doen naar Arib. Dus géén onderzoek naar de ambtelijke leiding, die hoofdverantwoordelijk is voor de sociale veiligheid. Géén onderzoek naar Bergkamp zelf en naar ondervoorzitter Martin Bosma (PVV), die al presidiumleden waren in de betreffende periode en daarop dus toezicht hadden moeten houden. Dat er al eerdere tekenen waren geweest van een angstcultuur onder Arib, hebben ze slechts gezien als munitie om achter haar aan te gaan, in plaats van zich af te vragen: wat zegt dit eigenlijk over ons?

Vanbuiten, zeker achteraf, lijkt het zo helder. En inmiddels zijn onder druk van de Kamer dan ook deze weeffouten uit het onderzoek gehaald. Dus hoe kan het dat bij al die vergaderingen hierover niemand zijn hand heeft opgestoken om te zeggen: jongens, dit kan toch niet? Opportunisme, vast. En mijn vermoeden: de meeste mensen overschatten hun vermogen om op de eigen rol te reflecteren en gaan niet op zoek naar hun blinde vlekken. Leidinggevenden zijn voor deze kwaal het meest vatbaar, omdat ze weinig tegengas krijgen, terwijl de rommel die zij zo veroorzaken juist het grootst is. En ben je er, zoals deze topambtenaren, ook nog van overtuigd dat iemand jou jaren heeft tekortgedaan, dan is er van je beoordelingsvermogen weinig meer over.