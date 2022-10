In de bar op de achtste verdieping van Hotel Jakarta in Amsterdam had zich een groep Belgen verzameld die het spook van de inflatie leek te willen bestrijden door in hoog tempo cocktails achterover te slaan. Iedereen doet wat hij kan.

De vrouw tegenover mij had juist verteld dat de effecten van het zuipen verzacht kunnen worden door zwemmen.

Het zuipspook, het inflatiespook, relatief onschuldige spoken. In het boekje Het droge en het vochtige over de Waalse collaborateur Léon Degrelle schrijft Jonathan Littell dat ‘de fascist’ structuur geeft aan zichzelf en de wereld, ‘meestal door te doden’. In datzelfde boekje citeert Littell de Duitse socioloog Klaus Theweleit die in zijn boek Männerphantasien stelde dat fascisme een bepaalde manier is ‘om realiteit te produceren’.

De Belgen waren luidruchtig, ze produceerden realiteit, met moord had hun realiteit niets te maken. Aan Littell denken daarentegen is altijd goed, zelfs als er geen moord in het spel is.

Veel pogingen structuur te geven aan de wereld en het eigen ik eindigen in catastrofes, besefte ik in hotel Jakarta. Hooguit reden tot meewarigheid. Laten we ideologie de schuld geven van al die catastrofes, om de mens zelf te ontzien. Ideologie, een loep voor slechtzienden en wie zou durven beweren dat hij niet slechtziend is?

De vrouw tegenover mij vertelde nog dat beschrijvingen van geluk weeïg kunnen worden. Een reden om het geluk ook eens af te slaan als een glas wijn. ‘Ik heb gisteren te veel gehad.’

De ochtend erop bezocht ik een kinderboerderij waar twee geiten en een bok gelaten wat realiteit produceerden. Als reïncarnatie bestaat en er keuzemogelijkheden waren, zou ik voor de geit kiezen, al is dat afhankelijk van plaats en tijd. Ik wil niet de mishandelde geit worden, ik wil de geit worden die achteloos gestreeld wordt door een vieze mensenhand.