Veel meer dan een dementiedrama is Liefsteling een ode aan de liefde van later

Geliefden Hetty (75) en Jeanne (91) zitten op een bankje bij de Waddenzee. Ze praten over hun begrafenismuziek. Of ja, Hetty praat. Jeanne (spreek uit ‘Sjaan’) lacht en knikt vooral. De twee ogen gelukkig, maar er ontbreekt iets. Het geheugen van Jeanne vertoont steeds meer kuren. Of, zoals ze het zelf omschrijft: ‘de werkelijkheid en fantasie gaan steeds meer hand in hand’. Jeanne vergeet steeds meer, maar heeft Hetty als houvast. Samen genieten ze van kunst, muziek en lange wandelingen over het wad. Toch gaat het in rap tempo minder goed. Maar daaraan toegeven? Dat niet. Eerst nog genieten tot het gaatje. Nadenken over wat er daarna komt, doen ze pas als ze niet meer kunnen genieten. Geen dag eerder.

De openingsscène van de verpletterende documentaire Liefsteling geeft ons precies genoeg informatie over hun relatie. Regisseur Eva van Barneveld liep tweeëneenhalf jaar mee met Jeanne en Hetty, en registreert alles uiterst intiem. Ze leerde het kleurrijke stel twintig jaar geleden kennen op de camping, en kon daardoor dichterbij komen dan de gemiddelde filmmaker. Ze geeft ons flardjes informatie over het verleden van Jeanne en Hetty, maar wel met mate. Één ding is van meet af aan duidelijk: de genegenheid tussen deze twee vrouwen is ongelooflijk diep.

Toch is het voor Hetty best zwaar om altijd voor twee te moeten denken. Maar de zorg over haar ‘liefsteling’ uit handen geven, is geen optie. Zelfs als Jeanne tot drie keer toe een roze spijkerbroek aantrekt terwijl ze haar dansbroek al aanheeft, blijft Hetty kalm en liefdevol. Ze is getraind in geduld, maar vooral getraind in de liefde. Het is ook de voornaamste reden dat een tehuis geen optie is, want ‘thuis heeft ze er geen erg in dat ze zo ver weg is’. Als Jeanne op een helder moment aangeeft dat ze een last is geworden, is Hetty resoluut: ‘We doen heel veel samen, en dat blijft zo.’

Dat laatste resoneert sterk in de hele film, die tussen alle zware scènes over de tol van mantelzorg en de noodzaak van casemanagers vooral imponeert in kleine, liefdevolle momenten. Onvergetelijk was de scène waarin Hetty en Jeanne vlak voor het ontbijt in badjas dansen op Charles Aznavour. Op dat soort momenten leefde Jeanne helemaal op, en was alle ellende ver weg. De vrolijkheid spatte er vanaf.

Hetty en Jeanne dansen op She van Charles Aznavour Beeld KRO-NCRV

De film zat vol met dit soort lieve momentjes. Veel meer dan een dementiedrama is Liefsteling een ode aan de liefde van later. Geen zielig betoog over de onmenselijkheid van ouderdom, maar een intiem verslag van het samenzijn tot het gaatje. Het leven is vaak meer dan ‘houden van’, maar niet voor Hetty en Jeanne.

Aan het eind van de film liggen de twee knuffelend in bed. Hetty: ‘Ik hou van je. Hilliebillie heel veel.’ Jeanne: ‘En ik van jou. Toevallig hè?’ Toevallig was dat allang niet meer.