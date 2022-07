Veel leerden we niet over Spakenburg, maar kleurrijk was het wel – precies zoals SBS 6 voor ogen zal hebben gehad

SBS 6 reist na het succes van realityserie Urk! weer eens af naar een ‘atypisch oer-Hollands plaatsje waar de bewoners hun eigen tradities nog gewoon in ere houden’. In Boeren, bijbels en beauties (hashtag #BBB, maar Caroline van der Plas had er zowaar niets mee van doen) maken we kennis met de bewoners van Spakenburg, een dorp dat ‘veel meer is dan alleen vis en voetbal’. Maar de voice-over beloofde ons nóg meer, want we betraden hier ook een wereld van ‘kerken, koeken, kapsalons en koeien’. Je ging Spakenburg na al die opsommingen bijna beschouwen als een soort Walhalla.

Een personage dat direct in het oog sprong was ‘bloemenkoning’ Dirk-Geert. Het werd vrij snel duidelijk dat de makers in Dirk-Geert hun Spakenburgse kip met de gouden eieren zagen: de nieuwste voltreffer in de categorie ‘kleurrijke tv-persoonlijkheid’. Hij maakt in het dagelijks leven uitzinnige boeketten voor bruiloften én begrafenissen (‘Je maakt altijd een geliefde blij’), maar valt vooral op door zijn neurotische stofzuiggedrag. Want als je toch bezig bent, waarom zou je dan niet meteen de tuintegels meepakken?

Dirk-Geert stofzuigt de tuin in ‘Boeren, bijbels en beauties’. Beeld SBS 6

Na dit college over de Spakenburgse stofzuigmentaliteit ontmoetten we nog wat andere hoofdrolspelers. Zo waren daar Gretia en Jeannette, twee kapsters die ook wel bekendstaan als de ‘fashion twins’ van Spakenburg, omdat ze elke dag hetzelfde aanhebben. We ontmoetten de sympathieke boer Menno, die zijn boerderij had omgetoverd tot zorgboerderij, en we maakten kennis met dominee (‘Zeg maar domija!’) Gertjan, de vrolijkste dominee sinds Gremdaat. Marijke Helwegen kwam nog even langs om de lokale koeiendans te openen. We leerden niet per se veel over Spakenburg, maar het was in ieder geval lekker kleurrijk – precies zoals SBS 6 voor ogen zal hebben gehad.

Ik vroeg me dinsdagavond toch even af of we nog Spakenburgers zouden terugzien bij de ‘kruistocht in afritsbroek’ die zo’n 80 kilometer verderop zou aftrappen. Maar als Fons de Poel Het gevoel van de Vierdaagse presenteert in een zwart overhemd, weet je dat het menens is. De Poel moest de kijker vertellen dat de eerste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse niet kon doorgaan vanwege de hitte. Zijn debuterende copresentatoren Sosha Duysker en Boswachter Tim probeerden er nog het beste van te maken, maar bij De Poel overheerste vooral de berusting.

Gelukkig vonden de makers uiteindelijk genoeg materiaal om een aflevering van vijftig (!) minuten te vullen. Niets zo eigenwijs als een wandelaar, en dus waren er talloze veteranen die de eerste etappe alsnog gingen lopen. Verder hield het programma vooral vast aan het beproefde Vierdaagsegevoel: iedereen was vrolijk, er waren (nog) geen blaren en er was unaniem lof voor de onderlinge saamhorigheid. Clown Alfredo (echte naam: Hein) hoopte de wandelaars aan te moedigen met grappen, grollen en zijn fluitje dat ‘wieuw wieuw wieuw’ doet.

Etappe of niet: aan kleurrijke types ontbrak het geenszins. Daarin konden de boerenbijbelbeauties en de wandelwaanzinnigen elkaar de hand schudden.