Veel last van alle kritiek lijkt de BV Meiland vooralsnog niet te hebben

De eerste aflevering van Chateau Bijstand, het nieuwste realityprogramma van de familie Meiland, was nog niet door SBS6 uitgezonden of er was gedoe over. Van Arjen Lubach tot RTL Boulevard en Shownieuws: iedereen had iets te zeggen over het programma waarin het gezin een maand lang op bijstandsniveau leeft. Lubach pleitte voor een einde van ‘neparmoede’ op televisie. In Shownieuws werd vooral ‘de timing’ gehekeld, want hallo: oorlog, energie-armoede, zelfs middeninkomens hebben nu financiële problemen etcetera. In RTL-Boulevard vroeg men zich hardop af of de Meilandjes inmiddels niet over de houdbaarheidsdatum zijn.

Martien en Maxime Meiland inspecteren de badkamer van hun tijdelijke onderkomen in ‘Chateau Bijstand’. Beeld SBS6

Het programma Chateau Bijstand zelf is de zoveelste variatie op hetzelfde, beproefde recept; de Frogers en de Roelvinkjes gingen ze voor in Effe geen cent te makken (RTL 4). En in Steenrijk, straatarm (SBS6) ruilt een (onbekend) rijk gezin tijdelijk van leven met een arm gezin.

In de eerste aflevering doet de familie Meiland (Ik vertrek, Chateau Meiland) wat ze eigenlijk in al hun populaire programma’s doen: spullen kopen, spullen versjouwen en daar – onbedoeld – grappig en heel opgewonden over doen. ‘O, wat erg! Wat is het klein!’, gilt vader Martien bij het zien van de woonkamer van de keurige jarenzestigrijtjeswoning met voor- en achtertuin. Zijn grote zorg is dat er straks niet genoeg geld is om te ‘Wijnen! Wijnen! Wijnen!’, en dat hij na een maand met een coronakapsel thuiskomt.

In het eveneens door Talpa gemaakte HLF8 van Johnny de Mol mochten de Meilandjes vorige week hun armoede-entertainment promoten. ‘Martien Meiland zat daar alsof hij de oorlog in Oekraïne had meegemaakt’, becommentarieerde RTL Boulevard het optreden. En dat terwijl vlak daarvoor De Mol een interview had met twee mensen, Hanny en Grietje, die aan de HLF8-tafel vertelden hoe ze al jaren leven in armoede en daarmee in gigantische en onophoudelijke stress en zorgen.

Overigens dateert de laatste Meiland-rel nog maar van december vorig jaar. Die ging over het boek Erica, de motor achter de Meilandjes waarin we de xenofobe kant van de doorgaans zo gastvrije televisiemoeder Erica Renkema leren kennen. Zo noemt ze vrouwen in boerka’s pinguïns, en vraagt ze zich af wat vluchtelingen hier komen doen: ‘De boel verkrachten, steun trekken, en weet ik het allemaal.’ Erica ging er destijds in Jinek over in discussie over met presentatrice Chantal Janzen.

Veel last van alle kritiek lijkt de BV Meiland vooralsnog niet te hebben. Integendeel. Door de mediarel rond Erica’s biografie ging weliswaar een aantal lucratieve sponsordeals van het gezin niet door, maar het boek werd ondertussen wel mooi een bestseller. Ook Chateau Bijstand, waarvoor het gezin naar verluidt 35.000 tot 50.000 euro per aflevering opstrijkt, is nu al een hit. De eerste aflevering trok meer dan een miljoen kijkers.