‘Veel Hongaren zijn pro-Orbán en pro-Poetin. Wat doet dat land in jullie mooie EU? Het hoort er niet thuis’

Maandag 22 mei

10.13

‘Ja, Bachmoet is gevallen. Stad van het Verkhniy-park, met al zijn mooie speeltuinen, zweefmolen en rozentuinen. Daar trouwden de mensen vroeger graag, bij de fontein, omringd door dennen en sparren. Ook in de winter. Als het mos en de stoepen veranderden in een wit tapijt, trokken de inwoners naar buiten. Ze wandelden naar een van de vele meertjes die dan bevroren waren, en genoten van de stilte van de eerste sneeuw. Ach, dit was Bachmoet, maar deze stad is er niet meer. Het is nu een Russisch luchtkasteel. Wat de Russen allemaal vernietigd hebben, zullen wij ooit weer opbouwen. Nee, ik maak me geen zorgen. Ik geloof in onze strijdkrachten. Spoedig zullen zij Bachmoet heroveren. Wij zullen elk speeltuintje weer opbouwen.’

Een kindje in een speeltuin in Bachmoet in de zomer van 2022. Inmiddels ligt de stad grotendeels in puin. Beeld Getty Images

17.16

‘Ik vertelde je al dat het niet goed gaat met Akos, mijn Hongaarse man. Hij onderging laatst een hartoperatie en kreeg een nieuwe hartklep. Het herstel verloopt moeizaam. Hij heeft steeds last van infecties en hartritmestoornissen. Af en aan verblijft hij in het ziekenhuis. Als ik hem wil bezoeken, moet ik anderhalf uur met een bus, en dan nog terug. Je weet, ik kan hier in Hongarije nog altijd niet goed mijn weg vinden. Van het Hongaars begrijp ik niets en dat maakt me onzeker.

‘Omdat Akos nu zo veel in het ziekenhuis ligt, ben ik meer op mezelf aangewezen. Ook heb ik meer te maken gekregen met zijn familie, en dan vooral met zijn moeder. Zij is in de 80 en praat aan één stuk door. Wij kunnen helaas totaal niet door één deur. Akos’ moeder is absoluut pro-Orbán en heeft in mijn bijzijn al een paar keer laten vallen dat Oekraïne de aanstichter van deze oorlog is.

‘Waar ik ieder ander woedend van repliek zou dienen, hou ik nu steeds mijn mond. Ik ben me bewust van mijn vluchtelingenstatus. Zolang ik niet terug kan naar Kyiv, toon ik in Hongarije alleen maar dankbaarheid. Maar snap je dat ik die moeder niet kan uitstaan? Ik kom er ook steeds meer achter dat er veel meer Hongaren zijn zoals die moeder: pro-Orbán en vaak ook pro-Poetin. Wat doet Hongarije in jullie mooie EU? Dit land hoort daar niet thuis.

‘Akos heeft mij ooit gezegd zijn moeder te negeren. Ik probeer dit zoveel mogelijk te doen, zeker nu ik haar zo vaak in het ziekenhuis zie. Akos redde mij toen de oorlog begon en bracht mij naar Boedapest. Nu zal ik alles voor hem doen. Ook zijn moeder verdragen. Akos zal, als het weer kan, met mij teruggaan naar Oekraïne, om daar samen oud te worden. Akos is een Hongaar, maar fel tegen Orbán. Hij voelt zich niet meer thuis in Hongarije. Oekraïne is het land waar hij zijn hart heeft verloren. Hij verlangt net zo naar Kyiv als ik.’

Dinsdag 23 mei

12.15

‘Het spijt mij, Iris, dat ik je niet kon schrijven vanochtend. Akos ligt plotseling op de IC, hij heeft er een zware longontsteking overheen gekregen. Hij is ineens erg verslechterd. Ik ben nu in het ziekenhuis. Ik probeer je later te bellen.’