Veel explosiever dan een filmpje van Anouk in haar slaapkamer werd de televisieavond zondag niet

Toch nog even gekeken hoe de sfeer een dag later was bij RTL Boulevard. Waar Bridget Maasland zaterdag meldde dat er een bom was ontploft (ze had het natuurlijk over de misstanden bij The Voice of Holland), opende ze de uitzending van zondag met de mededeling dat jurylid Anouk hoogstpersoonlijk een, jawel, ‘bom’ onder het voortbestaan van The Voice had gelegd. ‘Nobody’s Coach’ stond er onder in beeld.

Hoppa, fragmentje van Anouk in wat vermoedelijk haar slaapkamer of werkkamer was. Felle spot in het gezicht, handen onder de oksels. ‘Het is gewoon een corrupte bende’, zei ze. Opvallend was hoe ze, met één woord, afstand nam van ‘de pleuriszooi’.

Anouk had eigenlijk willen wachten met een reactie tot na de uitzending van Boos, maar kwam tot inkeer na een aantal statements te hebben gezien ‘van onder andere Jeroen’. Ze pauzeerde even en zei toen: ‘Rietbergen.’ Op de achtergrond hoestte er iemand. ‘Ja, eigenlijk weet ik wel genoeg.’

Renze Klamer en Lakshmi in De gevaarlijkste wegen.

Veel explosiever werd de televisieavond zondag niet. Na wat heen en weer zappen, belandde ik bij Renze Klamer en Lakshmi in de auto. Ze reden voor De gevaarlijkste wegen door een adembenemend berglandschap in het noordoosten van Turkije. Soms werd het een beetje krap op de weg als ze een tegenligger tegenkwamen. Maar echt sprake van het beloofde gevaar was er niet.

Heel even werd het spannend, toen hun terreinwagen kwam vast te zitten in een grote modderplas. Maar met wat behendige manoeuvres kreeg Lakshmi de auto weer vrij. Het verleidde de voice-over tot een bruggetje zo lelijk, dat het in een museum thuishoort: ‘Met behulp van een knap staaltje technisch inzicht kunnen zij hun reis voortzetten. Iets wat zich niet voort kon zetten was het programma De vooravond, dat Renze twee seizoenen lang presenteerde.’ Lees die zin na het overgeven gerust nog eens.

Klamer vertelde hoe hij op een boot stond voor de kust van Curaçao, met een drankje in zijn hand te genieten van de zonsondergang, toen hij werd gebeld. ‘Ik heb slecht nieuws. We gaan stoppen met De vooravond. En o ja, het persbericht gaat er morgenochtend uit.’ Lakshmi reed uit verontwaardiging bijna een ravijn in. ‘Ontzettend kut’, noemde ze het, ‘en onaardig.’

Wel heel aardig (sorry) is natuurlijk Stef Biemans. De aflevering van het door hem gepresenteerde Metropolis stond zondagavond in het teken van fitheid en hoe daar in de rest van de wereld naar wordt gekeken.

Uit Brazilië kwam een portret van een vrouw die haar billen nog groter wilde maken; in Mongolië trainde een jongen zijn middelvinger; in Kenia werd er in ‘ghetto gyms’ gewerkt aan gebeeldhouwde lijven. Heel mooi allemaal.

Maar, zoals Biemans het programma afkondigde: ‘Je kunt natuurlijk spierballen trainen om rijke vrouwen te masseren, en streven naar het grootste achterwerk ter wereld en daar keihard voor werken. Maar je kunt ook gewoon lekker op de bank blijven zitten. En dan voor je naar bed gaat in de spiegel kijken en zeggen: het is wat het is en het is goed zo.’ Ik zal het vanavond eens proberen.