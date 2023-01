Een vriend was jarig en vierde het met een etentje bij hem thuis. Of beter, een diner: er was een tafelschikking en handgeschreven kaartjes met het menu. Thuis eten we altijd om 18.00 uur, want kinderen/bad/bed. Dus toen ik iets na zevenen aankwam en zag dat de voorbereidingen zich nog in de oven-moet-nog-aangezet-wordenfase bevonden, knakte er iets in me. Maar het menu beloofde veel, waaronder als laatste twee gangen ‘kaas’ en ‘taart’ en veel beter dan kaas en taart wordt het in het leven niet.

Tegenover me aan tafel zat een man die wat ouder, maar jeugdiger van ziel was dan ik. Hij had jaloersmakend dik grijszwart haar dat achterover gekamd zat en droeg een bril met het soort zware montuur waar alleen mensen zoals hij mee wegkomen. Op volstrekt willekeurige momenten riep hij luid ‘motherfucker!’ of ‘get the fuck out of here!’, of een combinatie van beide. Iets over negenen werd de eerste gang geserveerd, linzensoep, die ik in een paar happen opslokte. Het was daarna nog even wachten op de volgende gang en onze hoek van de tafel boog zich over de vraag wat de vrouwelijke vorm is van ‘kutzwager’ (als twee mannen het niet-gelijktijdig met dezelfde vrouw hebben gedaan, een term ooit bedacht door Hugo Claus).

Iemand opperde eskimo sisters en een zoekopdracht op Google leerde dat die term inderdaad als zodanig gebruikt wordt. Nu zou je dat vertalen naar ‘inuitzusters’, maar dat is nog net zo racistisch en bovendien mist het ook de subtiele en literaire zeggingskracht van kutzwager. ‘Motherfucker!’, klonk het aan de andere kant van de tafel. Even verder zoeken leerde dat de juiste benaming voor twee vrouwen die het met dezelfde man hebben gedaan ‘zaadzusters’ is. Althans, dat zei Merel Westrik een paar jaar geleden in Linda de Mols programma Ladies Night, dus dan moet het wel kloppen.

Daarna was het even stil, vooral dankzij de pasta met ragout van wilde paddestoelen. Een zeebaars kwam en ging en daarna was het weer wachten. Inmiddels was het twaalf uur geweest en de taart had ik maar opgegeven. De kaas niet, omdat je kaas nooit opgeeft. Iemand vertelde dat hij had gelezen dat er een slang bestaat die twee piemels heeft. ‘Get the fuck out of here!’, riep mijn overbuurman. ‘Dat wil ik ook.’ Ik vroeg hem hoe hij dat dan voor zich zag. ‘Nou gewoon, onder elkaar.’

De interval tussen mijn geeuwen werd steeds korter en ergens na enen moest ik me gewonnen geven. Met de staart tussen mijn benen nam ik afscheid en keerde onverrichter kaze terug naar huis. Een bittere nederlaag. Een ook die mij de volgende ochtend nog eens werd ingewreven, toen ik een foto ontving van een bord met allemaal heerlijke kazen. Uiteraard genomen luttele minuten na mijn afscheid.