Veel beter dan Joe Biden weet Sam Newsom keer op keer het beleid van Joe Biden te verdedigen

De Amerikaanse president Joe Biden in gesprek met Gavin Newsom , de gouverneur van Californië. Beeld REUTERS

De Amerikaanse president Joe Biden geeft maar weinig interviews. Heel weinig. In de eerste helft van zijn termijn gaf hij er 54. Ter vergelijking: zijn voorganger Donald Trump gaf er 202, Barack Obama daarvoor 275. Doorgaans verschijnen presidenten graag op tv, al helemaal in tijden van herverkiezingen. Zo niet Biden — en als je kijkt naar de interviews die hij wél geeft, dan snap je waarom.

Twee weken terug zat Biden aan tafel bij een journalist van de linkse tv-zender MSNBC. De president was slecht te verslaan en moeilijk te volgen. Maar echt ongemakkelijk werd het toen Biden tijdens het interview opstond, bedankte en van tafel wegliep. Hij dacht ten onrechte dat het gesprek voorbij was.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

Biden is haast synoniem geworden voor ongemakkelijke televisie. Zelfs zijn grootste fans houden hun hart vast tijdens tv-optredens. Als hij al slecht uit zijn woorden komt op een politiek gezinde zender, hoe moet dat dan als hij straks tegenover zijn vijanden staat? Democraten vrezen stilletjes dat hij de live tv-debatten van het komende verkiezingsjaar niet overleeft.

Messias

In de Amerikaanse media wordt intussen steeds harder gespeculeerd of er niet tóch een Democratisch alternatief voor Biden denkbaar is. Een messias die de partij kan verlossen van hun oude, impopulaire vaandeldrager. De partij zelf wil daar publiekelijk niets van weten, dat zou niet netjes zijn tegenover de zittende president, maar kiezers smachten volgens elke peiling naar iets anders. En zonder hun steun kan de partij geen verkiezingen winnen.

De helft van de Democraten en 70 procent van de Amerikanen wil niet dat Joe Biden weer president wordt. Dat houdt de deur open voor een Democraat om zich twee voor twaalf te melden als kandidaat. De naam die in de pers steeds bovendrijft, is die van de 55-jarige gouverneur van Californië, Gavin Newsom.

‘De vraag is niet of hij president wil worden, maar wanneer’, schrijft politieke nieuwssite The Hill. ‘Een no brainer’, zegt acteur en oud-gouverneur Arnold Schwarzenegger tegen The Guardian. ‘Het is duidelijk dat Newsom zich als alternatief positioneert van de aftakelende 80-jarige opperbevelhebber’, viel vorige week in een opiniestuk in The Washington Times te lezen.

Schaduwcampagne

De progressieve Newsom, die jarenlang burgemeester was van San Francisco, heeft zich al achter de kandidatuur van Biden geschaard. Hij gaat de president niet voor de voeten lopen, zegt hij steeds. Of voert hij op de achtergrond een schaduwcampagne? Het heeft er alle schijn van.

De gouverneur van Californië is de laatste weken niet weg te slaan uit de landelijke media. Hij gaat het land in, spreekt kiezers in conservatieve staten. Op alle grote nieuwszenders heeft hij interviews gegeven. Zelfs bij het rechtse Fox News. Newsom zat daar oog in oog met de beruchte tv-interviewer Sean Hannity. Hij kwam goed uit zijn woorden, had zijn feiten op een rijtje. Newsom bleef rustig toen hij werd aangevallen. En hij stond niet per ongeluk halverwege op.

Veel beter dan Joe Biden weet Newsom keer op keer het beleid van Joe Biden te verdedigen. Zelfs bij sommige Republikeinen oogst hij daarmee respect. Ook Hannity hint in het interview steeds op een Democratische kandidatuur. Newsom is een lokale gouverneur met de allure van een landelijke presidentskandidaat.

Geen keiharde nee

‘Als ik nu in uw telefoon zou kijken’, zei Hannity, ‘zou ik iedere dag berichten zien van mensen die zeggen dat u president moet worden?’ Newsom zegt dat hij berichten krijgt vol lof over Joe Biden. Maar geen keiharde nee.

Dan toont Hannity allerlei beelden van Joe Biden die fouten maakt, die president onwaardig zouden zijn. Nog steeds blijft Newsom vierkant achter de president staan. ‘Ik zie wat je aan het doen bent’, zegt hij. ‘Mijn antwoord krijg je niet.’ De vraag is, hoe lang.