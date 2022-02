Vanzelfsprekende gezondheid is het perspectief van een mazzelende minderheid

‘En perspectief?’ Of ik dat nog wel zag. Het klonk nogal dramatisch, dramatischer dan me nodig leek. Aan de andere kant van de lijn knisperde het, het geluid van iemand die met één hand de verpakking van een pakje crackers probeert open te wurmen.

‘Ik moet dat vragen, snap je’, verontschuldigde de dokter zich.

Het geknisper hield op. ‘Ja, perspectief’, antwoordde ik, ‘dat wel, tuurlijk, zeker. O, ja!’ Het klonk als een bezwering, maar ik meende het wel.

Hoeveel perspectief je ziet, hangt van je perspectief af. En het ingewikkelde met dat perspectief is dat het voortdurend verandert. Soms bruusk, vaak ongemerkt. Met iedere stap die je zet, met iedere tel die verstrijkt. Of, in de woorden van Supergrover: ‘nou ben ik hieeeeerrrr ennnnnn nu ben ik daaaaaarrrrr’. Soms kun je kortstondig overweldigd worden door het besef met hoeveel meer de andere mensen zijn. Je staat voor de spoorbomen, de trein passeert, je ziet al die hoofden achter al die ramen, en je denkt: al die mensen, al die gedachten, problemen, perspectieven.

Afgelopen weekend passeerde de ophef-del-giorno expres een spoorwegovergang waar een schrijver aandacht stond te genereren voor een boek dat tot doel had om op den duur minder aandacht te genereren voor mensen zoals hijzelf: een niet gediscrimineerde minderheid van witte mannen tot wie ook ik behoor. Onder het voorbijboemelen kon eenieder er gauw even notitie van nemen, in een oogwenk vaststellen dat hier sprake was van een zoveelste bevestiging van wat hij of zij toch al vond, en door, richting Bijlmer Arena, waar de aansluiting op beschamend wereldnieuws al stond te wachten.

Na zo’n veertig columns over het boek te hebben gelezen kocht ik het boek. Een risico, want de meeste overzichtelijke ergernissen vallen bij nadere beschouwing vaak stukken minder overzichtelijk-ergerlijk uit. Het ene moment sta je te fulmineren over de zoveelste aanstellerige modesport (‘Ga toch tennissen’), het volgende sta je op zo’n rare baan, met zo’n gek racket en heb je het nog naar je zin óók. Zo gaat dat.

Eén zin in het bijzonder viel me op, voornamelijk omdat ik ernaar op zoek was geweest. Redelijk in het begin, in een anekdote over hersenvliesontsteking in de jeugd van de auteur. Wat als hij daar een lichamelijke beperking aan had overgehouden? Zo ver was het niet gekomen, goddank. En door. Het ene maatschappelijke olifantenpaadje was nog niet in kaart gebracht of de volgende voorsprong doemde al op. Over gezondheid werd verder voornamelijk gezwegen, afgezien van een eenvoudig over het hoofd te zien zinnetje over gezondheid van lichaam en geest als basisvoorwaarde om het leven optimistisch tegemoet te treden.

En ik dacht: dat moet een kwestie van perspectief zijn. Sommige mensen worden ziek geboren, anderen worden het later, weer anderen trouwen met iemand met een beperking of ze krijgen een kind dat extra zorg nodig heeft. Die mensen samen, die zijn met heel veel. En al die mensen worden door zo’n medische omstandigheid in betrekkelijke stilte achteruitgeworpen – of ineens uit de race genomen – terwijl hun perspectief allengs krimpt. Maar wie privileges gaat zitten tellen, gaat uit van gezond. Iets volstrekt niet vanzelfsprekends krijgt de behandeling van een vanzelfsprekendheid. Er mankeert iets aan een beeld waarin mensen in principe fysiek en geestelijk weinig of niets mankeren. Het is het perspectief van een mazzelende minderheid, en dat lijkt me niet gezond.