Vanwege de oorlog ga ik dit keer fluitend naar het stembureau

Het komt ongetwijfeld door de oorlog in Oekraïne dat ik vandaag gemotiveerd ga stemmen. In het verleden heb ik uit desinteresse wel eens een gemeenteraadsverkiezing overgeslagen, maar dit keer ga ik fluitend naar het stembureau.

Dat komt omdat ik een tijdje geleden een uitvoerig verslag las over hoe er bij Russische verkiezingen op grote schaal wordt gefraudeerd. Autobusjes met van te voren ingevulde biljetten reden van stembureau naar stembureau, en ook op allerlei andere manieren werd de boel zo getild totdat precies de uitslag werd bereikt die de machthebbers voor ogen hadden. Alleen de Poetin-bewonderaars van Forum voor Democratie zullen dit soort praktijken toejuichen, maar die hebben inmiddels zoveel bloedspatten op hun manchetten dat vast geen verstandig mens meer op die luitjes wil stemmen.

Bij mijn twee stempassen – ook een voor de deelraad – vond ik een uitgebreide lijst van stemlocaties, die me werkelijk ontroerde: het gymnastieklokaal van de school De Witte Olifant, de Openbare Bibliotheek, de Posthoornkerk, de Roode Bioscoop, de kleine Reus, de Witte Boei, Buurtkamer Fiep, Het Leger des Heils in buurthuis De Kandelaar, Broedplaats De Vlugt, Vrouw en Vaart, speelplaats De Wachter, Het Vogelnest, Servicepunt Kraaipan en Hotel Jakarta bij ingang bakkerij Tosaristraat. Enzovoort. Zulke mooie namen, om bijna van in huilen uit te barsten. Ineens zag ik al die honderden vrijwilligers voor me, die met hun van huis meegebrachte boterhammen aanwezig waren om de democratie te laten functioneren. Zoveel gemeenschapszin kan ik moeilijk teleurstellen!

Straks dus op naar Huis van de Wijk ’t Blommetje, om mijn stem uit te brengen. Daar kan zelfs een Russische bom mij dit keer niet vanaf brengen.

Veel maatschappelijke veranderingen komen van onderen. Misschien zijn lokale verkiezingen wel de beste garantie tegen een dictatuur. Opstaan tegen het gezag vergt moed. Helden zijn vaak gewone mensen. Een vriend, Rus van geboorte maar al jaren Nederlander, stuurde me direct na de uitzending de video van Marina Ovsyannikova, de vrouw die het Russische Journaal kwam verstoren met het bord: ‘No War. Don’t believe propaganda. They are lying to you here.’ (Geen oorlog, geloof de propaganda niet. Hier liegen ze tegen jou.)

Mijn vriend kon bijna niet geloven dat het was gebeurd en houdt zijn hart vast over de toekomst van Marina. Die zou nu vast in de een of andere cel zitten. Voor zoiets kun je tegenwoordig in Rusland vijf tot vijftien jaar krijgen.

Inmiddels heeft Arkady Dvorkovitsj, voorzitter van de Wereldschaakbond Fide, zich ook uitgesproken tegen de oorlog. Opmerkelijk, want Dvorkovitsj was vicepremier onder Poetin en Medvedev. Nog opmerkelijker: Dvorkovitsj sprak niet alleen als de voorzitter van een sportbond die de boycot tegen zijn geboorteland steunt, maar ook als privépersoon. Hij zegt zich voorlopig nog veilig te voelen in Rusland, maar als hij echt meent wat hij zegt, moet niemand verbaasd zijn als hij straks wordt gearresteerd in zijn eigen Fide-kantoor in Moskou.

Zet daar eens Aleksander Vasiljevitsj Sjoelgin tegenover, de Russische ambassadeur in Nederland. Die man vertegenwoordigt in al zijn haarvaten het Rusland van Poetin: bij Buitenhof praatte hij alle barbarij goed, loog over alles, toonde geen enkele empathie jegens de slachtoffers en zijn taal was die van de onderknuppel die zich exact houdt aan wat zijn baas hem heeft ingeprent. Als nou iemand erin is geslaagd Rusland het versteende Brezjnev-imago terug te geven dan was het wel deze Sjoelgin.

Er wordt wel eens beweerd dat Rusland zo gevaarlijk is, omdat het gebukt gaat onder een enorm minderwaardigheidscomplex. Als daar iets van waar is, toonde Sjoelgin zich daar een mooi voorbeeld van. Hij was de risee van de diplomatieke wereld en had geen benul wat hij van Buitenhof kon verwachten. Kennelijk zitten ze op de ambassade in Den Haag in net zo’n groot isolement als in Rusland.

Onze democratie is onvolmaakt, maar Thierry Baudet wil heus niet in Novosibirsk wonen. Dat is goed je te realiseren bij elke bom die op een Oekraïens flatgebouw neerdaalt. Deze oorlog wordt wel eens beschreven in termen van: dat het hun schuld is, is eigenlijk onze schuld. Had de Navo maar niet te dicht in de buurt van Rusland moeten komen. Dat is in diepste wezen marxistische dialectiek, die je ook wel hoorde in de oude Sovjet-Unie. Deze manier van omkeren kun je in feite op alle (politieke) problemen toepassen, maar Poetin heeft er weer een nieuwe draai aan gegeven. Misschien was het een betere oplossing geweest om de Navo juist nog verder uit te breiden – tot Rusland zelf. Alleen dan waren er geen vijanden meer geweest, en die had Poetin hard nog om zich binnenlands te kunnen handhaven.

En nu op naar ’t Blommetje. Ik weet zeker dat daar geen autobusjes met voorgedrukte stembiljetten naartoe rijden.