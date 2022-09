Vanuit democratisch oogpunt zou je wel vraagtekens moeten stellen in hoeverre LTO ‘de boeren’ vertegenwoordigt

Als boer kan ik in mijn eerste column niet om het stikstofdebat heen. Ik wil het echter maar heel even over de inhoud hebben, en daarna over de hoofdrolspelers. De inhoud is eigenlijk kraakhelder. We hebben in Nederland al decennialang een groot stikstofoverschot. Ondanks het feit dat de politiek (dat wil zeggen CDA, VVD en ook PvdA) daar evenzovele decennia niets aan wilde doen, is de landbouwsector erin geslaagd dat overschot bijna te halveren. Dat is de boeren gelukt door de kunstmestgift flink af te schalen, met name in de melkveehouderij.

Het overschot is echter zo hoog, dat deze halvering bij lange na niet voldoende is. De enorme hoeveelheden stikstof die met het krachtvoer jaarlijks in de Rotterdamse haven aankomen zijn daar debet aan. De wetenschappelijke rapporten en meetgegevens zijn daar klip en klaar over. Alleen mensen met een voorkeur voor alternatieve werkelijkheden willen dat steeds weer ter discussie stellen.

Ook over de oplossing van het stikstofprobleem kunnen we kort zijn. Het teveel aan stikstof dat via de mest in de atmosfeer of het grondwater komt, is precies de hoeveelheid die jaarlijks Rotterdam binnenvaart. De beste remedie is dan ook het herinvoeren van grondgebondenheid in alle landbouwsectoren. En met grondgebondenheid bedoel ik niet dat een bedrijf genoeg ruimte heeft om alle koeien, varkens en kippen naast elkaar in de wei te zetten, maar dat het genoeg land heeft om al het benodigde voer zelf te produceren.

Voor de melkveehouderij zou dat een maximale veebezetting betekenen van 1,5 eenheid grootvee per hectare. Over details kan gesproken worden, zoals de inzet van restproducten uit de voedingsindustrie, maar grosso modo is dat de enige effectieve aanpak van het stikstofprobleem.

Hoofdrolspelers

Maar laten we eens kijken naar de hoofdrolspelers in het stikstofdebat. De belangrijkste is LTO Nederland. LTO heeft, met een hoofdkantoor in Den Haag en in Brussel, altijd een krachtige lobby gehad in de politiek, die er onder meer voor zorgde dat CDA en VVD het kabinetten lang bij pappen en nathouden hielden. Die tijd lijkt nu voorbij en LTO is de grip nu kwijt, zeker op de VVD. De VVD heeft zelf het stikstofdossier naar zich toe getrokken en minister Christianne van der Wal (Landbouw) heeft zich absoluut voorgenomen om het probleem de wereld uit te helpen.

Het CDA lijkt LTO nog steeds niet helemaal los te willen laten, getuige de uitspraken van partijleider Wopke Hoekstra in het AD. Of zoals fractievoorzitter Pieter Heerma het deze week in de Tweede Kamer verwoordde: ‘Als van Limburg tot Groningen er overal omgekeerde vlaggen wapperen, kan het CDA niet langer achter de aanpak van het stikstofprobleem staan.’ De lobby van LTO is bij het CDA nog altijd effectief.

LTO werpt zich op als dé vertegenwoordiger van álle boeren van Nederland. Als LTO iets zegt, dan zeggen alle boeren dat, zo doet LTO nog altijd geloven. In vrijwel alle media klinkt steeds weer: dé boeren gaan protesteren en dé boeren zijn tegen de stikstofaanpak. Omdat er zo weinig aandacht is voor de diversiteit van de boerenstand, is het verhelderend om eens nader te kijken naar wie LTO eigenlijk concreet vertegenwoordigt.

Zelf zegt ze steevast de meerderheid van de boeren te vertegenwoordigen en als je daarop doorvraagt, dan valt veelal het getal van 35 duizend leden. Het zijn echter geen bedrijven, maar maatschappen of gezinnen die lid zijn, en dus dubbel worden geteld.

Korreltje zout

Dat betekent dat er van de 52 duizend landbouwbedrijven die er in 2021 in Nederland waren, circa 18 duizend lid zijn van LTO. Maar ook dat getal moet met een korreltje zout genomen worden, want ook van de bijna 50 duizend landbouwbedrijven die tussen 2000 en 2021 zijn gestopt met boeren, is een onbekend aantal LTO-lid gebleven. En die blijven (slapend) lid, omdat het lidmaatschap van LTO uiteindelijk geld oplevert. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat LTO in 2018 24 miljoen euro aan inkomsten had, waaronder dus de contributies van leden. Volgens LTO zelf levert dat voor de leden wel 50 miljoen euro aan ledenvoordeel op, in de vorm van korting op talloze zaken, van brandstof, verzekeringen en juridisch advies tot telefoonkosten, koffie en zelfs de (Volks)krant.

Het lidmaatschap levert de boer dus meer op dan dat het kost. Vanuit LTO gezien een slimme manier om leden aan zich te binden, maar vanuit democratisch oogpunt zou je wel vraagtekens moeten stellen in hoeverre LTO ‘de boeren’ vertegenwoordigt. Er is natuurlijk helemaal niets mis mee als het kabinet zijn oor te luisteren legt in de landbouwsector, maar die is veel breder dan de LTO-leden, en als het om besluitvorming gaat, adviseer ik het kabinet dat toch vooral in samenspraak met de daartoe democratisch gekozen Tweede Kamer te doen.

Tom Saat is een biologisch-dynamische boer te Almere.